Undetectable 合作代理：如何一键配置和检查代理

如果你曾经搭建过用于在线工作的匿名环境，那你一定用过代理（proxy）。

代理可以帮你更换 IP 和地理位置（geo）。配合 anti-detect 浏览器使用时，真正的价值在于：会话更稳定、触发风控更少，也能降低因为重复网络痕迹而被标记的概率。

为了避免你在多个后台之间来回切换、手动配置，Undetectable 已将合作代理商直接集成到程序里。

这意味着你可以在浏览器内部生成并连接代理，然后把它们分配给需要的 profile（浏览器配置文件）。

下面是每个已集成代理商的详细步骤。

第 1 步：在 ABCProxy 网站把你的 IP 加入白名单

要在 Undetectable 内生成 ABCProxy 代理，首先需要在对方后台把你当前的 IP 加入白名单。

打开合作方的住宅代理页面：

点击 Get proxy。

在侧边栏再次点击 Get proxy。

打开 IP white list configuration 标签页。

点击 Add white list。

输入你的 IP，并点击 Confirm 确认。

你的 IP 会被加入白名单。

第 2 步：在 Undetectable 里生成并添加代理

当 IP 已加入白名单后，其余操作都在程序内完成。

打开 Undetectable，进入 Proxy Manager（代理管理器）。

点击 公文包图标（合作代理）。

在合作方列表中选择 ABCProxy。

设置参数：数量、国家/地区、代理类型。

点击 Generate。

生成完成后，点击 Add proxy 把代理保存到 Proxy Manager。

完成：代理已添加到代理管理器。

使用 SX.ORG 需要从账户后台获取 API Key。

在 Undetectable 中打开 Proxy Manager。

点击 公文包图标（合作代理）。

在 Select proxy provider 中选择 SX.ORG。

在 SX.ORG 后台获取 API Key：

https://my.sx.org/proxy/link → 打开 API documentation → 复制 key。

将 key 粘贴到 Proxy Manager 的输入框中。

点击 Get proxy。

在下方配置代理参数：数量、geo、类型等。

点击 Generate。

点击 Add proxy 完成添加。

代理会出现在列表中，之后即可分配给 profile 使用。

整个流程只要几分钟，你只需要 API Key。

在 Proxy Manager 中打开合作代理（公文包图标）。

在第一个字段中选择供应商 Asocks。

在 Asocks 网站进入 API documentation 并复制 API Key。

将 API Key 粘贴到 Proxy Manager 输入框中。

点击 Get proxy。

配置参数后点击 Generate。

点击 Add proxy 保存到列表。

完成：代理已添加，可直接使用。

Mango Proxy 同样需要在账户设置里获取 API Key。

在 Proxy Manager 中打开合作代理（公文包图标）。

在供应商列表中选择 Mango Proxy。

在 Mango Proxy 后台复制 API Key：

Settings → API keys。

粘贴 API Key 并点击 Get proxy。

设置参数（数量、类型、geo 等），然后点击 Generate。

点击 Add proxy 添加到 Proxy Manager。

之后代理会出现在列表中。

额外信息

如何检查代理是否可用

确认代理可用的最快方式：

在 Proxy Manager 中右键点击需要检查的代理。 选择 Check Proxy。 状态列出现绿色 “Active” 表示代理正常。

如何把代理分配给 profile

在 Profile Manager 中选择你需要的 profile 并点击打开。 在设置窗口（主设置区）从列表中选择代理。 点击 Save 保存并开始使用代理。

PS

为避免连接时出现问题，生成代理之前务必先检查代理商后台的账户余额。

这听起来很基础，但它是最常见的原因：你正需要代理的时候，它却“发不出来”。