Undetectable 合作代理：如何一键配置和检查代理

如果你曾经搭建过用于在线工作的匿名环境，那你一定用过代理（proxy）。
代理可以帮你更换 IP 和地理位置（geo）。配合 anti-detect 浏览器使用时，真正的价值在于：会话更稳定、触发风控更少，也能降低因为重复网络痕迹而被标记的概率。
为了避免你在多个后台之间来回切换、手动配置，Undetectable 已将合作代理商直接集成到程序里。
这意味着你可以在浏览器内部生成并连接代理，然后把它们分配给需要的 profile（浏览器配置文件）。
下面是每个已集成代理商的详细步骤。
ABCProxy
第 1 步：在 ABCProxy 网站把你的 IP 加入白名单
要在 Undetectable 内生成 ABCProxy 代理，首先需要在对方后台把你当前的 IP 加入白名单。
- 打开合作方的住宅代理页面：
- 点击 Get proxy。
在侧边栏再次点击 Get proxy。
- 打开 IP white list configuration 标签页。
点击 Add white list。
- 输入你的 IP，并点击 Confirm 确认。
你的 IP 会被加入白名单。
第 2 步：在 Undetectable 里生成并添加代理
当 IP 已加入白名单后，其余操作都在程序内完成。
- 打开 Undetectable，进入 Proxy Manager（代理管理器）。
- 点击 公文包图标（合作代理）。
- 在合作方列表中选择 ABCProxy。
- 设置参数：数量、国家/地区、代理类型。
- 点击 Generate。
- 生成完成后，点击 Add proxy 把代理保存到 Proxy Manager。
完成：代理已添加到代理管理器。
SX.ORG
使用 SX.ORG 需要从账户后台获取 API Key。
- 在 Undetectable 中打开 Proxy Manager。
- 点击 公文包图标（合作代理）。
- 在 Select proxy provider 中选择 SX.ORG。
- 在 SX.ORG 后台获取 API Key：
https://my.sx.org/proxy/link → 打开 API documentation → 复制 key。
- 将 key 粘贴到 Proxy Manager 的输入框中。
- 点击 Get proxy。
- 在下方配置代理参数：数量、geo、类型等。
- 点击 Generate。
- 点击 Add proxy 完成添加。
代理会出现在列表中，之后即可分配给 profile 使用。
Asocks
整个流程只要几分钟，你只需要 API Key。
- 在 Proxy Manager 中打开合作代理（公文包图标）。
- 在第一个字段中选择供应商 Asocks。
- 在 Asocks 网站进入 API documentation 并复制 API Key。
- 将 API Key 粘贴到 Proxy Manager 输入框中。
- 点击 Get proxy。
- 配置参数后点击 Generate。
- 点击 Add proxy 保存到列表。
完成：代理已添加，可直接使用。
Mango Proxy
Mango Proxy 同样需要在账户设置里获取 API Key。
- 在 Proxy Manager 中打开合作代理（公文包图标）。
- 在供应商列表中选择 Mango Proxy。
- 在 Mango Proxy 后台复制 API Key：
Settings → API keys。
- 粘贴 API Key 并点击 Get proxy。
- 设置参数（数量、类型、geo 等），然后点击 Generate。
- 点击 Add proxy 添加到 Proxy Manager。
之后代理会出现在列表中。
额外信息
如何检查代理是否可用
确认代理可用的最快方式：
- 在 Proxy Manager 中右键点击需要检查的代理。
- 选择 Check Proxy。
- 状态列出现绿色 “Active” 表示代理正常。
如何把代理分配给 profile
- 在 Profile Manager 中选择你需要的 profile 并点击打开。
- 在设置窗口（主设置区）从列表中选择代理。
- 点击 Save 保存并开始使用代理。
PS
为避免连接时出现问题，生成代理之前务必先检查代理商后台的账户余额。
这听起来很基础，但它是最常见的原因：你正需要代理的时候，它却“发不出来”。