Undetectable 浏览器更新 2.7.0：更好的指纹识别和新 API

更新 Undetectable 2.7.0 – 改进指纹，更多替换和新 API 功能
您更难被识别
此次更新带来了一系列重要的改进和功能。Chromium内核已升级至113版本。现在您可以选择为您的浏览器选择CPU和内存，而不是使用配置数据，可以直接在浏览器内核中替换字体，并掩盖navigator.gpu的指纹。此外，我们还改进了蓝牙API和地理位置的替换。所有这些变化都有助于提高匿名性水平，使我们的反检测浏览器成为绕过检测和跟踪系统的更有效工具。
升级至Chromium 113版本
使用过时的浏览器内核版本会引起反欺诈系统的怀疑，因为新版本的Chrome迅速在全球十亿用户中传播。Undetectable浏览器内核的更新保持了其作为保护在线隐私工具的有效性。
选择CPU和内存
现在，在创建浏览器配置文件时，您可以从提供的列表中选择任何可用的CPU和内存值。这为定制和个性化提供了广泛的可能性，允许模拟不同的硬件配置并创建独特的数字指纹。
在浏览器内核中替换字体
字体替换直接在浏览器内核中进行，而不是通过JavaScript。这意味着每个浏览器配置文件可以具有独特的字体集，而不会有意外泄漏的可能性，从而提供更高的个性化程度。这种方法补充了反检测浏览器的整体概念，增强了其在绕过识别系统方面的能力，并提高了用户在在线空间中的匿名性。
navigator.gpu的掩盖
从Chrome 113版本开始，引入了与navigator.gpu指纹掩盖相关的新功能。Navigator.gpu是一个提供有关设备图形功能（如显卡和WebGL支持）的API。在浏览器中掩盖此指纹可以更改有关图形硬件的提供的数据，使其更加独特，从而创建更复杂和独特的数字足迹。
改进蓝牙API和地理位置的替换
我们改进了对蓝牙API的替换。这些改进涉及到不同操作系统（如Android和macOS）的蓝牙配置。现在，对于这些系统，蓝牙将始终处于启用状态。对于Windows操作系统，我们还引入了额外的改进，为蓝牙配置指定了随机值。
/profile/create API中的新功能
我们还在API中添加了具有选择CPU和内存功能的新功能。此外，您还可以在创建配置文件时指定屏幕分辨率和特定的Windows版本。有关API的新功能的更多信息，请参阅我们的文档。
更加便捷
默认配置文件设置的新设计
我们简化了默认配置文件设置的界面。现在，网络和系统指纹可以在一个选项卡中进行设置，类似于创建新配置文件的窗口。我们删除了输入其他语言的字段。
人类粘贴
我们为基于Chromium的配置文件添加了“Paste like human”功能。此功能模拟了人类在粘贴文本时的行为，从而创建更真实和自然的浏览器使用痕迹。要使用此功能，请右键单击所需字段，选择“Paste like human”，反检测浏览器将自动调整粘贴文本的速度和暂停时间，使其更接近自然用户行为，并减少自动化操作被检测到的可能性。
此功能还支持“Ctrl + V”热键组合。
网站通知和权限
我们添加了重要的功能，允许您控制网站请求的通知和其他权限。现在，您可以直接从浏览器配置文件中启用或禁用通知、麦克风访问、摄像头、地理位置和其他网站功能。我们不建议授予摄像头或麦克风访问权限，除非有必要，因为这些设备的信息将不会被掩盖。
阻止从Windows注册表安装扩展
与基于其的任何其他浏览器一样，Chromium有能力从Windows注册表中获取扩展。例如，如果系统中安装了Google Drive，则每个新的浏览器都会尝试安装Google Drive扩展。结果是，在每个新配置文件中都会出现有关从注册表安装扩展的提示。为了减少视觉噪音和重复工作，我们禁用了对注册表的访问。
其他次要改进
- 在配置管理器中添加了按ID搜索配置的功能。
- 在代理管理器和配置文件管理器中添加了修改时间和创建时间（而不仅仅是日期）。
- 在机器人中添加了“Use Ip change link”复选框状态的保存。
修复的错误
- 修复了通过主窗口的配置文件列表将配置文件上传到云端后重新下载配置文件的问题。
- 正确关闭通过带有--headless标志的API启动的配置文件。
- 修复了同时启动大量配置文件时出现的错误，并添加了启动顺序。