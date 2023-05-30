Undetectable 浏览器更新 2.7.0：更好的指纹识别和新 API

您更难被识别

此次更新带来了一系列重要的改进和功能。Chromium内核已升级至113版本。现在您可以选择为您的浏览器选择CPU和内存，而不是使用配置数据，可以直接在浏览器内核中替换字体，并掩盖navigator.gpu的指纹。此外，我们还改进了蓝牙API和地理位置的替换。所有这些变化都有助于提高匿名性水平，使我们的反检测浏览器成为绕过检测和跟踪系统的更有效工具。

升级至Chromium 113版本

使用过时的浏览器内核版本会引起反欺诈系统的怀疑，因为新版本的Chrome迅速在全球十亿用户中传播。Undetectable浏览器内核的更新保持了其作为保护在线隐私工具的有效性。

选择CPU和内存

现在，在创建浏览器配置文件时，您可以从提供的列表中选择任何可用的CPU和内存值。这为定制和个性化提供了广泛的可能性，允许模拟不同的硬件配置并创建独特的数字指纹。

在浏览器内核中替换字体

字体替换直接在浏览器内核中进行，而不是通过JavaScript。这意味着每个浏览器配置文件可以具有独特的字体集，而不会有意外泄漏的可能性，从而提供更高的个性化程度。这种方法补充了反检测浏览器的整体概念，增强了其在绕过识别系统方面的能力，并提高了用户在在线空间中的匿名性。

navigator.gpu的掩盖

从Chrome 113版本开始，引入了与navigator.gpu指纹掩盖相关的新功能。Navigator.gpu是一个提供有关设备图形功能（如显卡和WebGL支持）的API。在浏览器中掩盖此指纹可以更改有关图形硬件的提供的数据，使其更加独特，从而创建更复杂和独特的数字足迹。

改进蓝牙API和地理位置的替换

我们改进了对蓝牙API的替换。这些改进涉及到不同操作系统（如Android和macOS）的蓝牙配置。现在，对于这些系统，蓝牙将始终处于启用状态。对于Windows操作系统，我们还引入了额外的改进，为蓝牙配置指定了随机值。

/profile/create API中的新功能

我们还在API中添加了具有选择CPU和内存功能的新功能。此外，您还可以在创建配置文件时指定屏幕分辨率和特定的Windows版本。有关API的新功能的更多信息，请参阅我们的文档。

更加便捷

默认配置文件设置的新设计

我们简化了默认配置文件设置的界面。现在，网络和系统指纹可以在一个选项卡中进行设置，类似于创建新配置文件的窗口。我们删除了输入其他语言的字段。

人类粘贴

我们为基于Chromium的配置文件添加了“Paste like human”功能。此功能模拟了人类在粘贴文本时的行为，从而创建更真实和自然的浏览器使用痕迹。要使用此功能，请右键单击所需字段，选择“Paste like human”，反检测浏览器将自动调整粘贴文本的速度和暂停时间，使其更接近自然用户行为，并减少自动化操作被检测到的可能性。

此功能还支持“Ctrl + V”热键组合。

网站通知和权限

我们添加了重要的功能，允许您控制网站请求的通知和其他权限。现在，您可以直接从浏览器配置文件中启用或禁用通知、麦克风访问、摄像头、地理位置和其他网站功能。我们不建议授予摄像头或麦克风访问权限，除非有必要，因为这些设备的信息将不会被掩盖。

阻止从Windows注册表安装扩展

与基于其的任何其他浏览器一样，Chromium有能力从Windows注册表中获取扩展。例如，如果系统中安装了Google Drive，则每个新的浏览器都会尝试安装Google Drive扩展。结果是，在每个新配置文件中都会出现有关从注册表安装扩展的提示。为了减少视觉噪音和重复工作，我们禁用了对注册表的访问。

其他次要改进

在配置管理器中添加了按ID搜索配置的功能。

在代理管理器和配置文件管理器中添加了修改时间和创建时间（而不仅仅是日期）。

在机器人中添加了“Use Ip change link”复选框状态的保存。

修复的错误