Undetectable 浏览器更新 2.5.0：大型项目优化

更新Undetectable 2.5.0 – 优化时刻！
为大型项目优化浏览器
存储数千个浏览器配置文件？- 没问题！通过在这个领域的改进，您可以在性能有问题的设备上部署大规模项目。现在，在滚动和加载大量配置文件卡片时不会出现问题。
合理使用内存
过时的 Cookie
Undetectable 浏览器更加方便
创建配置文件时的配置使用频率
固定配置文件的排序
通过 Undetectable 的标准界面，现在有一个方便的功能来移动固定配置文件。
Undetectable API 的更多功能
创建配置文件、导出和导入 cookie、清除数据和更改配置文件夹。您可以在帮助文档中了解新功能。如往常一样，在遇到困难时，请随时联系技术支持。
修复的 Undetectable 2.5.0 更新中的错误
- 修复了更改配置文件存储文件夹时文件夹列表未清除的错误
- 修复了在编辑或创建新配置文件时，同步的云配置文件处于焦点状态的错误
Mar 27, 2023 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
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