Undetectable浏览器更新1.2新功能解释

我们的团队一直在不断进步，使Undetectable浏览器的反检测功能更加易用和方便团队合作。我们一直在收集您的反馈，并希望这次更新对您非常有用！

##团队合作和云端配置文件同步 团队合作变得更加便捷！现在，您可以在设备之间同步浏览器配置文件，无需导出/导入文件。

新的Web面板 - cloud.undetectable.io 可以帮助您管理用户、组、角色、会话，并实时监控云端配置文件的状态。

对于Undetectable许可证管理员，默认的云端面板登录凭据与注册时的凭据相同。（面板的登录名和密码与程序的访问凭据相同）

现在，让我们详细介绍每个部分及其用途。

###用户、角色和组 在用户部分，您仍然可以邀请新用户加入程序，可以逐个邀请，也可以通过电子邮件列表一次性邀请多个用户。每个新用户都必须分配一个角色和组。

####默认角色和组已创建：

默认组 - 所有用户都会自动添加到该组中。如果他们所在的组被删除，他们也会被添加到该组中。

- 所有用户都会自动添加到该组中。如果他们所在的组被删除，他们也会被添加到该组中。 管理员角色 - 默认情况下，Undetectable账户的创建者被分配为管理员角色（无法删除）

- 默认情况下，Undetectable账户的创建者被分配为管理员角色（无法删除） 用户角色 - 默认的用户角色（无法删除） 管理者角色 - 作为示例添加的角色，您可以使用所选的访问级别创建自己的角色。您可以删除此角色。编辑一个角色将同时更改多个用户的访问级别。

您团队中的所有会话现在都在一个部分中显示，并提供有关正在运行设备的详细信息。您可以随时关闭不需要的会话。

“热门网站生成器”服务已迁移到云端面板，地址为：https://cloud.undetectable.io/top-websites

##免费套餐 我们使Undetectable对于那些刚开始进入多账号领域的人更加易于使用，并添加了免费套餐！

5个云端配置文件

每月更新10个浏览器指纹（配置）

可以付费添加额外的云端配置文件，数量从10到40个不等

配置文件的数量是增加而不是替换。例如，如果您的套餐默认有5个配置文件，并决定购买30个额外的配置文件，那么您总共将拥有35个云端配置文件。

###定制化套餐 我们增加了定制化套餐的广泛选择，这将帮助您节省费用，而无需为多余的功能付费。

如果需要，您可以：

在任何付费套餐中添加新用户；

在免费和定制化套餐中增加云端配置文件的数量；

在定制化和专业套餐中购买更多每日会话数量；

在定制化套餐中连接您自己的服务器，以便使用无限数量的云端配置文件（不包括您服务器的运营成本）。

##新的套餐计划

请参阅相应选项卡上的详细信息 - https://undetectable.io/ru/pricing

会话 - 程序的运行副本数量。购买用户实际上是购买额外的会话和帐户创建权限。

###将现有许可证转换为新的套餐 由于套餐已更新，因此当前套餐的更改将按照以下规则进行。所有套餐将根据未使用的许可证金额进行重新计算。

我们将许可证转换为更高级别的套餐，以保持许可证中的用户数量不变。如果需要，您可以随时切换到较低级别的套餐。

###新旧套餐的比较 ####免费套餐 Starter与免费套餐相同。现在，任何人都可以每月使用免费许可证进行测试。在此套餐中，无限制的本地配置文件已被5个云端配置文件取代。

如果需要，您可以增加云端配置文件的数量。现在，只有10个配置文件可用，无法扩展。但这是完全免费的。 ####基础套餐 以前，默认情况下，Base套餐提供了2个用户，这迫使许多客户为未使用的功能付费。现在，默认情况下，该套餐只提供1个用户，并将配置文件数量从30个减少到25个。

套餐的基本价格有所降低，如果需要，您可以随时获得额外的用户和配置文件。不再支持导入/导出本地配置文件和代理。

在此套餐中，与所有后续套餐一样，您可以无限制创建和存储本地配置文件。此外，您还将获得50个云端配置文件。 ####专业套餐 Team与专业套餐相同。出于与Base相同的原因，用户数量从5个减少到2个。指纹数量和功能与无限制的本地配置文件保持不变。

套餐的基本价格也有所降低。此外，您还可以获得100个云端配置文件。如果需要，您可以购买会话/用户和配置文件的数量。 ####定制化套餐 出于与Base和Team相同的原因，Custom套餐的用户数量从10个减少到5个。作为补偿，您将获得100个配置文件而不是80个，并且即使购买额外的用户，您也可以实现显着的节省。

此外，您还将获得200个云端配置文件。在此套餐中，您可以使用完整的Undetectable功能，并购买任何所需的选项。

##折扣 ###许可证续订期间的折扣更改

期限 折扣 3个月 -5% 6个月 -10% 12个月 -20%

###购买配置文件的累积折扣

##为您的云端配置文件提供私人存储空间 随着云端配置文件的添加，我们增加了一个新选项 - 私人存储空间。如果需要，您可以购买一个插槽来连接自己的服务器，用于存储云端配置文件。此选项的关键优势包括：

云端配置文件的数量仅受连接服务器的资源限制。如果您使用数千个配置文件，这将大大节省成本； 配置文件的安全性和稳定性仅取决于您服务器的设置。如果Undetectable服务器出现故障（我们会尽力避免这种情况），您的工作不会受到影响。

连接私人存储空间仅适用于定制化套餐，每个服务器的费用为每月500美元。此选项将为大型团队带来显著的节省。

如果您对私人存储空间感兴趣，请联系支持团队：support@undetectable.io 或在线聊天。

##更新的网站和文档

##合作伙伴计划 现在，每个用户都可以在页面上激活合作伙伴计划，并从所有付款中获得7%的初始推荐佣金。

请记住，目前的推荐计划在时间上是有限制的，将持续到2025年1月1日，根据我们的合作伙伴计划规则。我们建议您阅读规则。

##错误修复

添加了一个定时器，以在没有选择答案的情况下关闭错误窗口。

更新了浏览器新标签页的起始页

修复了在某些网站上保存帐户数据的错误

修复了显示新配置文件标志的错误

修复了页面网络错误

##路线图和近期计划 目前，我们正在专注于基于Chromium的新浏览器内核的添加，这将使浏览器能够添加来自Chrome商店的扩展，并支持通过API Puppeteer、Playwright和Selenium进行自动化。

请在社交媒体和网站上关注我们的更新！