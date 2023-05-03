Undetectable 浏览器更新 2.6.0：了解 Cookies 机器人并体验新界面

更新 v2.6.0 Cookies 机器人在 Chromium 上，新界面和更多
新的用于预热Chromium配置文件的cookies机器人
现在，cookies机器人也可用于处理Chromium配置文件！功能与以前一样：选择需要“预热”的配置文件，指定地理位置和网站数量。这样，新创建的配置文件将获取指定地理位置上最受欢迎的网站的cookies，并对各种网站的反欺诈系统更加可信。最好选择与代理相对应的地理位置。有关机器人功能的更多信息，请参阅我们的知识中心。
更直观
通过2.6.0版本的更新，Undetectable浏览器在使用中更加友好。
配置文件设置主选项的设计
视觉上的清晰度有助于更好地了解主要设置，并减轻长时间工作对眼睛的负担。
快速查找所需的配置文件窗口
如果启动了超过5个窗口配置文件，很难找到所需的窗口？只需在总列表中选择配置文件，右键单击，然后在上下文菜单中选择“置顶”。
会话限制？-一切都很简单
在使用Undetectable进行身份验证时出现错误？错误旁边会出现指向知识中心的链接，这些链接将帮助您解决问题，并了解如何在将来减少故障。
更方便
一些小而有用的功能将帮助您更快、更简单地使用该程序。
复制配置文件的注释
特殊按钮将在不到一秒钟的时间内复制所有配置文件的注释！
配置文件管理器中的更多功能
配置文件管理器的上下文菜单中添加了3个新功能：
- 清除数据按钮；
- 关闭配置文件按钮；
- 创建新标签并立即分配给配置文件的功能。只需输入一个不存在的标签并按Enter键即可。
这些功能适用于单个和批量配置文件管理。在配置文件管理器中选择所需的配置文件，然后右键单击它们，新功能将出现在菜单中。
修复的错误
- 通过API从存档配置文件创建配置文件
- 在MacOS上替换Locale
- 修复了在启用缩放的系统上扩展窗口大小的问题
- 在禁用窗口大小时修复了availheight和availwidth
- 修复了与代理服务Asocks的集成问题
May 3, 2023 1 min
Undetectable Team Anti-detection Experts
指南 Dec 16, 2024 2 minCloudflare：解析挑战与解决方案
指南 Dec 10, 2024 2 min利用多个帐户和反检测工具提高 Avito 销售
指南 Dec 5, 2024 1 minTikTok交通套利：最大化收入指南