Обновления
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Обновления Apr 23, 2024 2 minОставить отзыв стало проще - Новое Обновление Undetectable 2.19
Обновления Mar 26, 2024 2 minНовое ядро Chromium 123, расширенные API и еще больше новых функций в новом обновлении 2.18
Обновления Feb 26, 2024 2 minОбновление браузера Undetectable 2.17.0: невидимый куки-бот, новое ядро Chromium и многое другое
Обновления Jan 30, 2024 2 minUndetectable 2.16: Улучшения, фингерпринты и управление
Обновления Dec 12, 2023 3 minНовое ядро Chromuim и интересные инновации в обновлении Undetectable 2.15.0
Обновления Oct 24, 2023 2 minUndetectable 2.12: Улучшенные отпечатки пальцев и удобство
Обновления Sep 28, 2023 4 minСинхронизация профилей, передача куки и закладок и многое другое в новом обновлении Undetectable 2.11
Обновления Sep 15, 2023 2 minUndetectable 2.0 Обновление: Обновленное ядро Chrome, поддержка расширений и многое другое