更新
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更新 Apr 23, 2024 1 min留下您的反馈从未如此简单- 新Undetectable 更新2.19
更新 Mar 26, 2024 1 min新的铬核心123，在新更新2.18中增强了API和更多新功能
更新 Feb 26, 2024 1 minUndetectable 浏览器更新 2.17.0：隐形cookie 机器人，新的铬核心等。
更新 Jan 30, 2024 1 minUndetectable 2.16：增强功能，指纹和管理
更新 Dec 12, 2023 1 min新的铬核心和有趣的创新在不可检测更新 2.15.0 中。
更新 Oct 24, 2023 1 minUndetectable 2.12：更好的指纹技术和增强的便利性
更新 Sep 28, 2023 1 min档案同步，cookie 和书签传输以及更多功能在新的不可检测更新 2.11 中。
更新 Sep 15, 2023 1 minUndetectable 2.0 更新：增强 Chrome 核心，支持扩展等功能
更新 Aug 8, 2023 1 minUndetectable 浏览器更新 2.9.0：增强的 API、功能和安全性