Undetectable 2.47.0：Chromium 149、Google検証の回避、APIによるプロファイルのロック解除

Undetectableチームは、新しいリリースを準備しました。バージョン2.47.0では、ブラウザ基盤を最新化しただけでなく、自動化メカニズムやGoogleサービスとの連携も改善しました。これらの変更が、日々の作業をどのように簡単にし、プロファイルをより信頼性の高いものにするのか見ていきましょう。

Chromium 149

ブラウザコアを最新の149バージョンに更新しました。現在では、これは単なる形式的な更新ではなく、進化し続けるAIフィルターから身を守るための主要な防御手段です。現代のセキュリティシステムは、膨大なデータをリアルタイムで学習しています。

それらは、レンダリング時の微細な遅延やJavaScriptの動作特性が、最新のChromeバージョンに対応しているかを正確に把握しています。コアが古い場合、アルゴリズムは即座にセッションを疑わしいものとしてマークし、アカウントの信頼度を下げます。Chromium 149により、プロファイルは実際のユーザートラフィックに完全に溶け込むことができます。あらゆる広告アカウントで、予期しないトラブルなしに安定した作業が可能になります。

新しいAPIメソッド

自動化によってプロジェクトをスケールさせるユーザー向けに、新しいAPIメソッド – /profile/unlock/<profileID> を追加しました。以前は、サードパーティ製スクリプトのエラーや突然の接続切断によって、プロファイルが技術的にロックされたままになることがありました。これにより、自動化された一連のアクション全体が遅れ、対応が必要になっていました。

今では、この問題を即座に解決できます。1つのリクエストを送信するだけで、特定のプロファイルのロックを強制的に解除し、作業に戻すことができます。これにより、自動化されたファネルの耐障害性が大幅に向上します。スクリプトが突然「つまずいた」場合でも、手動で再起動するために時間を無駄にする必要はありません。

修正内容

リモートマシン上でのアカウントファーム管理を妨げていたバグを修正しました。以前は、実行中のサーバーにRDP（Remote Desktop Protocol）経由で接続すると、プログラムが突然終了することがありました。

現在、Undetectableはリモートデスクトップへの再接続時にもセッションを安定して維持します。重要なマルチアカウンティングプロセスを中断する心配なく、サーバー間を自由に切り替えることができます。リモート管理は、本当に信頼性が高くシームレスなものになりました。

改善内容

今回のリリースでは、最も要求の厳しいプラットフォームでもより簡単に作業できるよう、内部のマスキングメカニズムを強化しました。

Google向けの完璧なマスキング。 x-browser-validation ヘッダーの生成ロジックを変更しました。このパラメータは、Googleエコシステム内のすべてのサイトで、ブラウザの「人間らしさ」を厳格に検証するために使用されます。現在、Chromeの模倣はさらに正確になり、検索大手のサービス上でbanされるリスクを実際に低減します。

ヘッダーの生成ロジックを変更しました。このパラメータは、Googleエコシステム内のすべてのサイトで、ブラウザの「人間らしさ」を厳格に検証するために使用されます。現在、Chromeの模倣はさらに正確になり、検索大手のサービス上でbanされるリスクを実際に低減します。 Widevineの更新。 Widevineモジュールを最新バージョンに更新しました。アンチフラウドシステムは、デバイスの正当性を評価するために、DRMコンポーネント（OSや実際のハードウェアに深く統合された組み込みのコンテンツ保護技術）を頻繁にチェックします。最新のWidevineはフィンガープリントの整合性を確認し、セッションから不要な疑いを取り除きます。

Widevineモジュールを最新バージョンに更新しました。アンチフラウドシステムは、デバイスの正当性を評価するために、DRMコンポーネント（OSや実際のハードウェアに深く統合された組み込みのコンテンツ保護技術）を頻繁にチェックします。最新のWidevineはフィンガープリントの整合性を確認し、セッションから不要な疑いを取り除きます。 iframe内の要素検索。 iframe内に配置された要素に対する自動化APIの動作を改善しました。決済ゲートウェイ、captcha、サードパーティ製ウィジェットは、多くの場合まさにframe経由で埋め込まれています。現在、スクリプトは必要なボタンをより速く、そしてインタラクションエラーなしで見つけられるようになりました。

まとめ

Undetectable 2.47.0は、技術的な制限への対応を引き受けることで、あなたの作業をより生産的にします。Chromium 149への移行とGoogle向けマスキングの重点的な改善により、プロファイルの高い信頼レベルが保証されます。また、新しいロック解除エンドポイントとRDP接続の修正により、スケール時に不足しがちな安定性が自動化にもたらされます。今すぐアップデートして、作業フローがどれほど快適になるかを体験してください。