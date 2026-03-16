Undetectable 2.44.0 アップデート：Chromium 146、よりスマートなウィンドウフォーカス、そしてプロファイル設定のさらなる自由度

Undetectable チームは、皆さまのために新しいリリースを用意しました。バージョン 2.44.0 では、従来どおりブラウザのベースを更新するとともに、作業環境を完全にコントロールしたい方のために細かな設定も追加しました。以下では、何が変わったのか、そしてそれが日常の作業にどのように役立つのかを詳しく見ていきます。

Chromium 146

紫とピンクのグラデーション背景に、バージョン番号 142、143、144、145、146 が付いた Chromium ロゴが重なって表示され、146 バージョンが前景で強調されている。

Chromium コアを最新の 146 バージョンに更新しました。

antidetect ブラウザにとって、最新のエンジンは極めて重要な要素であり、対象プラットフォームからの信頼度に直接影響します。アンチフラウドシステムは古いバージョンに即座に反応し、それらを不審なものとしてフラグ付けしたり、追加の検証を要求したりします。

コアを更新することで、あなたのプロファイルが自然に見え、何百万人もの一般ユーザーに溶け込むことに自信を持てます。これにより、最新のウェブサイトでのレンダリングの問題が解消され、重いスクリプトの正しい動作も保証されます。さらに、最新の Chromium には常に最新のセキュリティパッチが含まれているため、作業はデータ漏えいからより強固に保護されます。

新機能

中央で “document.hasFocus() always true” オプションが有効になっている Undetectable ブラウザ設定画面。紫とピンクのグラデーション背景に曲線矢印の装飾がある。

“document.hasFocus() always true” オプション

メイン設定に新しい “document.hasFocus() always true” オプションが追加されました。この機能により、たとえプロファイルウィンドウが最小化されていたり、他のウィンドウで完全に覆われていたりしても、ウェブサイトには常にアクティブであるように見せることができます。

多くのプラットフォームは、ブラウザが最小化されるとスクリプト、タイマー、または動画を一時停止し、ページフォーカスを通じてエンゲージメントを追跡しています。これで、トラッカーに不審に思われたり、処理が中断されたりすることなく、セッションをバックグラウンドで完全に動作させ続けることができます。

“Launch profiles” オプション

このオプションをメイン設定で有効にすると、プロファイルをどのように開くかを事前に選択できます。常に最前面、フルスクリーン、または即座に最小化、のいずれかです。これは、大量のアカウントを起動する際に特に便利です。多数のポップアップウィンドウがコンピューターのメインインターフェースへのアクセスを妨げる場合でも、デスクトップを整理された状態に保ち、作業負荷の規模に関係なく予測可能なプログラム動作を得ることができます。

修正内容

紫とピンクのグラデーション背景の中央に Undetectable ロゴがあり、その周囲を装飾的な歯車やツールが囲んでいる。

今回のリリースでは、実行中のプロセスのスムーズさを妨げる可能性のあったいくつかの問題を解決しました。

タッチスクリーンエミュレーションの問題を修正しました 。これはまれに、サードパーティ製の自動化ライブラリが無効化された際に動作しなくなることがありました。これにより、スクリプトがどの段階で停止したとしても、モバイルプロファイルはセッション全体を通して fingerprint の一貫性と、より人間らしい見た目を維持できるようになりました。

。これはまれに、サードパーティ製の自動化ライブラリが無効化された際に動作しなくなることがありました。これにより、スクリプトがどの段階で停止したとしても、モバイルプロファイルはセッション全体を通して fingerprint の一貫性と、より人間らしい見た目を維持できるようになりました。 API 経由で地理位置情報設定を変更する際の問題も修正しました 。これにより、プロファイルパラメータは常に正しく座標と一致し、失敗しなくなりました。

。これにより、プロファイルパラメータは常に正しく座標と一致し、失敗しなくなりました。 Auto パラメータチェックタイマーにも特に注意を払いました。以前は IP アドレスの確認頻度が高すぎて、不要なトラフィック消費につながっていました。リクエスト頻度を最適化したため、特に制限付きモバイルプロキシを使用しているユーザーにとって大きな改善となるでしょう。

改善内容

“CPU cores” フィールドが大きな虫眼鏡で拡大表示されている Undetectable ブラウザのプロファイル設定画面。背景は紫とピンクのグラデーション。

特定の fingerprint を作成するには、標準的なハードウェアプリセットだけでは不十分な場合があります。そのため、プロファイル作成時の CPU 選択に関する厳しい制限を撤廃しました。これでドロップダウンリストに縛られることなく、プロファイル作成時に必要なあらゆる CPU 値を手動で入力できるようになりました。これにより、fingerprint をより自由にカスタマイズでき、用途に応じて特定の非標準デバイスをより正確に模倣することが可能になります。

結論

“conclusion” と書かれた白い紙に、スタイライズされたチェックリストの線とその横にペンが置かれており、背景は紫とピンクのグラデーションになっている。

Undetectable 2.44.0 のアップデートにより、プロファイルは大量管理においてさらに安全で便利になりました。新しい Chromium 146 コアはアンチフラウドシステムからの高い信頼を維持するのに役立ち、新しいウィンドウフォーカスオプションはスケール時の定型作業をなくします。私たちは煩わしい自動化バグを修正し、トラフィック使用量を最適化して、ツールがあなたのために働くようにしました。ぜひ最新バージョンにアップデートし、新機能を実際に試してください。