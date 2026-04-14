Undetectable 2.45.0 アップデート：Chromium 147、最大 32 GB RAM、プロキシトラフィックの節約

Undetectable チームは新しいブラウザアップデートを準備しました。バージョン 2.45.0 では、コアの更新、ハードウェア設定の拡張、プロファイルでの安定した作業を妨げていたバグの修正に重点を置きました。何が変更され、それが日々のワークフローにどのような影響を与えるのかを詳しく見ていきます。

拡張 RAM 設定：16 および 32 GB

これで、設定を作成する際に 16 および 32 GB の RAM を選択できるようになりました。これにより、要求の厳しいプラットフォーム向けに、より強力で多様なデジタルフィンガープリントを形成できます。ただし、知っておくべき重要な技術的ニュアンスがあります。

147 バージョン以前、Chromium エンジンには内部制限があり、デバイスにそれ以上のメモリが搭載されていても、 device Memory パラメータを通じてサイトに最大 8 GB までしか返していませんでした。新バージョンへの移行により、この制限は解除され、ブラウザは 16 および 32 GB を正しく表示します。一部の古いフィンガープリントチェッカーは、この Chromium ロジックの変更にまだ対応していません。そのため、メモリ値が正しくないという警告を表示することがありますが、現代のアンチフロードシステムにとってこれは完全に正当な指標であるため、チェッカー上のこのようなアラートは無視できます。

Chromium 147

ブラウザコアを最新の 147 バージョンに更新しました。通常の Chrome リリースとの定期的な同期は、Sybil 検出や厳格なアンチフロードフィルターを正常に回避するための基本的な必要条件です。セキュリティシステムは数百ものマイクロパラメータを分析しており、新しい Web API やレンダリング標準への対応が少しでも遅れると、自動化が即座に露呈します。

新しいコアにより、プロファイルは可能な限り自然なネットワークノイズを生成し、実際のユーザーの一般的な流れに溶け込みます。最新のあらゆるサイトで、スクリプトのクラッシュやレイアウトエラーなしに、予測可能な動作を得られます。

柔軟なプロファイル起動タイプの選択

多数のセッションをより便利に管理できるよう、プログラムのメイン設定に新機能であるプロファイル起動タイプの選択を追加しました。これにより、新しいウィンドウをどのように開くかを事前に選択できます：全画面、最小化、または前面表示。

この機能は、プロファイルを一括起動する際に非常に重要です。デスクトップを整理された状態に保ち、プロファイルが読み込まれている間もプログラムのメインウィンドウに集中できます。

修正内容について

今回のリリースでは、セッション管理をより信頼性の高いものにするため、いくつかのエラーを修正しました。

第一に、自動ログインのバグが修正されました。以前は、認証チェックボックスがオフになっていてもプログラムがログインを実行する可能性がありましたが、現在はローカルデータへのアクセスを完全に厳密に制御できます。

第二に、 メインウィンドウがクラッシュする問題が解決されました。以前は、内部的な理由によりインターフェースがクラッシュする一方で、ブラウザプロファイルのウィンドウは開いたまま動作し続けることがありました。このバグを修正し、現在はプログラムが安定して動作します。

第三に、モバイル設定を使用している場合に Facebook コメント内のリンクをクリックできない問題を修正しました。これは SMM タスクやモバイルトラフィックでの作業にとって重要な修正であり、ソーシャルネットワーク内での完全なナビゲーションを復元します。

改善内容について

ブラウザ動作中の IP アドレスチェックアルゴリズムを大幅に最適化しました。接続確認のためにプロキシへ送信されるバックグラウンドリクエストの数が大幅に削減されました。大規模なアカウントファームを扱っている場合や、トラフィック課金のローテーション型モバイルプロキシを使用している場合、このアップデートによりコストを大きく削減できます。

まとめ

Undetectable 2.45.0 は、マルチアカウンティングをさらに予測しやすく、経済的なものにします。最新の Chromium 147 と拡張された RAM 制限により、防御システムからの高い信頼性を確保できます。IP リクエストの削減はプロキシトラフィックを節約し、新しいウィンドウ起動設定とバグ修正は日常的な手間を取り除きます。アップデートして、最大限の快適さでタスクをスケールし続けましょう。