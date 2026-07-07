Undetectable 2.48.0：Chromium 150、Android のネットワーク設定と API 修正

Undetectable チームは新しいリリースを準備しました。バージョン 2.48.0 では、ブラウザのベース （Chromium）を更新し、さらにモバイル構成向けの新しいマスキングパラメータを導入しました。以下で、これらの変更をより詳しく見ていきます。

Chromium 150

最初で最も重要な変更は、Chromium エンジンのバージョン 150 への更新です。コアを常に最新の状態に保つことは、あらゆる現代的なプラットフォームで安全に作業するための基盤です。保護アルゴリズムは、現在大多数の実際のユーザーが使用しているブラウザバージョンとの差がわずかでもあると、すばやく反応します。

新しいコアは、あなたのデジタルフィンガープリントと最新の Web 標準との理想的な一致を保証します。コアの актуальность は、セッションを自然に見せるための要素の 1 つです。これはキャンペーンをスケールする際に極めて重要です。

新機能：Android プロファイル向けの Network 設定

Emulation セクションに、Android ベースの構成専用に作成された新しい Network 設定が追加されました。これにより、ブラウザが "navigator.connection.type" パラメータを通じてターゲットサイトへ送信する接続タイプを選択できるようになりました。デスクトップシステムにはこのパラメータは存在しませんが、モバイルデバイスでは fingerprint の主要な指標の 1 つとして機能します。

デフォルトでは、プログラムは各新規プロファイルにランダムな値を自動的に割り当てます：cellular（モバイル通信）または wifi。これは大量のアカウントを作成する際に大幅な時間節約になります。タスクで厳密な管理が必要な場合は、リストから必要なステータスを手動で選択できます："cellular"、"ethernet"、"unknown" または "wifi"。このレベルのエミュレーションにより、厳格なアンチフロードを持つサイトでのプロファイルの生存率が大幅に向上します。

修正内容

今回のアップデートでは、視覚的なノイズとシステムバグの解消に特に注意を払いました。ブラウザに組み込まれていたパスワード漏洩警告を完全に無効化しました。何百もの認証フォームを常に入力する際、この煩わしい通知は作業の大きな妨げになっていました。これにより、インターフェースはクリーンな状態のまま保たれます。

2 つ目の重要な修正は、API を通じたクラウドプロファイルの操作に関するものです。以前は、セッションをプログラムで停止する際、データがクラウドへ正しく送信されていない場合でも、サーバーが実行成功ステータスを返すことがありました。このエラーを解消しました。現在、スクリプトは信頼できる情報のみを受け取るため、大規模な farm を管理する際のデータ損失リスクを排除できます。

まとめ

Undetectable 2.48.0 は、アカウント作業をさらに安全で便利にします。Chromium 150 は高い trust を提供し、Android 向けの新しいネットワークパラメータはモバイルトラフィックの細かなマスキングの可能性を広げます。API の修正により、自動化シナリオは誤作動なしで動作できるようになります。最新バージョンへアップデートし、引き続き快適にプロジェクトをスケールしてください。