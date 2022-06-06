アップデート
ウェブプライバシーとセキュリティの最新トレンドとアップデートについて追いつきましょう。ソフトウェアの改善からプライバシー規制まで、Undetectableブラウザのブログで必要なすべてのニュースを入手して、情報を得て保護された状態を維持しましょう。
アップデート Jun 15, 2023 1 minダークテーマと新機能は、新しい Undetectable ブラウザのアップデート v2.8.0 ですべて明らかに
アップデート May 30, 2023 1 minUndetectable ブラウザのアップデート 2.7.0: より良いフィンガープリントと新しい API
アップデート May 3, 2023 1 minUndetectable ブラウザのアップデート 2.6.0: cookies-bot を知り、新しいインターフェースを体験
アップデート Mar 31, 2023 1 minChrome 111 アップデート: ユーザーへの主な変更点と利点
アップデート Mar 27, 2023 1 minUndetectable ブラウザのアップデート 2.5.0: 大規模プロジェクトの最適化
アップデート Mar 6, 2023 1 minUndetectableブラウザ アップデート2.4: 新機能の解説
アップデート Jan 19, 2023 1 minUndetectableブラウザ アップデート2.3.0: 変更ログの説明
アップデート Jun 6, 2022 1 minUndetectableブラウザ 更新1.2 新機能の解説