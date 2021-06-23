Undetectable 2.37.0：Chromium 139 と新しい API 機能

最新バージョン Undetectable 2.37.0 が利用可能になりました。私たちは、日々の業務でできる限り快適、安全、そして効率的に使えるようにブラウザを継続的に開発しています。今回のアップデートでは、コアエンジンの更新、便利な API 機能、各種改善、そして作業を妨げる可能性のあったバグ修正が含まれています。

Chromium 139：新たな可能性を広げるエンジン

Chromium 139 により、Undetectable ブラウザは、数百万人が日常的に使っている一般的なブラウザの動作をこれまで以上に精密に再現できるようになりました。

これがあなたにもたらすメリット：

最新のマスキング。 現代のウェブサイトや不正検出システムは最新のブラウザバージョンを前提に設計されています。古いコアを使い続けると、古いフィンガープリントによって身元が露見する可能性があります。

新しいウェブ技術への対応。 多くのウェブサイトが最新の API やスクリプトを使用しており、古いブラウザコアでは対応できません。

セキュリティの向上。 新しい Chromium バージョンには最新のセキュリティパッチが含まれ、追跡やハッキングに悪用される可能性のある脆弱性を修正します。

安定性の強化。 アップデートされたエンジンは、重いページや複雑なインターフェース、複数タブをより効率的に処理します。

API によるプロファイルのインポートとエクスポート

今回のリリースでは、API を通じたプロファイル操作がさらに柔軟になりました。ファイルから直接プロファイルをインポート・エクスポートできるようになっています。

これにより：

作業環境間で必要なプロファイルを素早く移動可能。

インターフェース上での手作業なしに一括移行が可能。

内部スクリプトや自動化ツールとの統合が容易に。

数十、数百のプロファイルを扱う場合、この機能はルーチン作業の時間を大幅に削減します。

設定の新機能

プログラムのメイン設定画面の 詳細 タブに、ウェブサイトからのすべてのアラートポップアップを自動的に許可するオプションを追加しました。

この機能を有効にするには、プログラムのメイン設定を開き、「詳細」セクションで「ブラウザ内の alert() ダイアログを自動的に許可」のチェックボックスをオンにしてください。

これにより、頻発するポップアップを手動で閉じる必要がなくなり、自動化の遅延や作業中断を防げます。

改善点

Chrome 設定のスプーフィング がより正確になり、ブラウザのフィンガープリントが検出システムにとって自然に見えるように。

がより正確になり、ブラウザのフィンガープリントが検出システムにとって自然に見えるように。 プロファイル作成時に、選択した構成で 既に存在するプロファイル数 が表示されるように。

が表示されるように。 一括プロファイル作成時に、 構成の使用回数 が表示されるようになり、設定のバランス管理に役立つ。

が表示されるようになり、設定のバランス管理に役立つ。 プロファイル作成時にプロファイル名が自動入力され、クリック数削減と作業速度向上を実現。

バグ修正

プロファイル起動時に複数のブラウザウィンドウが開く可能性があった不具合を修正。

デフォルト設定で手動モードが選択されている場合に、Geo と WebRTC の値が未設定でもプロファイルを起動できてしまう不具合を修正。

まとめ

Undetectable 2.37.0 は、安定性、利便性、そして保護性能をさらに高める一歩です。新しい Chromium 139 コアによりフィンガープリントは常に最新に保たれ、API の強化により大量操作が高速化され、細かな改善が日々の作業時間を節約します。

今すぐアップデートして、望むスタイルで作業しましょう — Undetectable はあなたを完全に不可視のまま保つツールであり続けます。