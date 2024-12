Registro QQ: Cómo utilizar Undetectable y 2Captcha

Alcanzar a las audiencias chinas ofrece enormes oportunidades comerciales, pero requiere superar desafíos únicos debido al ecosistema digital cerrado de China. Descubre cómo registrarte en plataformas chinas como QQ usando Undetectable y el servicio resident proxies 2captcha.

La audiencia china es un mercado enorme, al que acceder promete considerables beneficios para las empresas, sin embargo, entrar en el mercado chino no es lo mismo que entrar en el mercado europeo. China ha sido históricamente un país más cerrado donde los métodos de promoción estándar no funcionan. Los servicios de Google no funcionan en China, no hay Facebook ni YouTube. Pero hay muchos servicios chinos que reemplazan ampliamente a los mencionados.

Una breve introducción a las realidades chinas

Tienen su propio motor de búsqueda - Baidu, su propio WhatsApp - WeChat y QQ (los chinos también usan WhatsApp pero solo a través de una VPN, ya que WhatsApp pertenece a Facebook y está prohibido en China) y así sucesivamente. Es decir, los chinos inventaron análogos para todo lo que ha sido prohibido (incluso en lugar de YouTube, utilizan el servicio de alojamiento de videos BiliBili).

No necesitarás muchos trucos para acceder a la mayoría de los servicios chinos: podrás ver publicaciones y usar el motor de búsqueda de Baidu sin problemas. Pero si quieres sumergirte por completo en estos servicios (como el registro de cuenta con acceso a funcionalidades avanzadas), tendrás que estrujarte los sesos. A menos que, por supuesto, estés en China.

Recientemente, el registro en servicios chinos, especialmente en aplicaciones de mensajería como QQ, se ha vuelto muy difícil, y no todos logran pasar la primera vez, pero hay una oportunidad, y en este artículo te contaremos sobre uno de los métodos que funciona.

Preparándose para la inscripción

Para registrarse en el servicio QQ, necesitamos demostrar al mensajero (quién iba a pensar que tendríamos que demostrar algo a un servicio sin alma) que estamos en China. Para hacer esto, necesitamos el navegador antidetect Undetectable y el servicio de proxy residencial 2captcha.

Primero, necesitamos registrarnos en el sitio web oficial Undetectable y en el servicio 2captcha.

Después de registrarte, instala el cliente oficial del navegador y accede a él.

A continuación, necesitaremos realizar una pequeña configuración del navegador e instalar un proxy (por supuesto, uno chino). Recomendamos utilizar proxies residenciales, ya que son los más seguros y en el 99% de los casos el servicio te verá como un usuario chino real.

En la cuenta personal de 2captcha, ve a la pestaña Proxy.

En la barra lateral derecha, elige la región de China (también puedes seleccionar una ciudad específica si es necesario) y haz clic en "generar".

Necesitas copiar el nombre de usuario, la contraseña, la dirección IP y el puerto.

En el navegador Undetectable, ve a la pestaña Proxy y selecciona "añadir proxy".

Luego pegas los datos copiados en el paso anterior en los campos correspondientes y haces clic en el botón "guardar".

Para verificar que la configuración del proxy es correcta, haz clic en el icono con flechas. Y si todo está configurado correctamente, verás la bandera del país que has elegido (China, en nuestro caso).

Todo está listo y puedes iniciar el navegador.

Registro en el mensajero chino

Para asegurarnos de que realmente estamos en línea como usuario chino, podemos intentar ingresar cualquier consulta de búsqueda en Google.

Como era de esperar, esto no da un resultado, ya que Google está bloqueado en China. Por lo tanto, vamos a baidu.com y buscamos el mensajero QQ.

Vamos al sitio web oficial y hacemos clic en este botón en la esquina superior derecha: "登录"

A continuación, en la ventana que se abre, haz clic en el botón del medio "注册账号".

Serás llevado al formulario de registro de cuenta, donde necesitas especificar tu Apodo, contraseña y un número de teléfono, al cual se enviará el código de activación de la cuenta. En esta etapa, necesitarás un número chino y los servicios estándar con números virtuales, lamentablemente, no funcionarán para esta tarea. Aquí necesitamos algo más potente, al menos una eSIM de turista, que se puede comprar, por ejemplo, en el sitio web three.com.hk (aquí puedes obtener una tarjeta SIM de turista real, que será aceptada por QQ para el registro).

Por favor, ten en cuenta que puedes seguir el camino de usar números virtuales de otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay varias guías en Internet que dicen que QQ también permite el registro con un número de teléfono estadounidense. Sin embargo, no pude registrar una cuenta con un número de teléfono estadounidense, aquí están los principales errores que he recibido: "Tu número no es seguro, ve a la aplicación móvil". Y en la aplicación móvil ya fui prohibido y no se me permitió pasar más allá del reconocimiento de captcha.

Entonces, si hiciste todo correctamente, ingresaste el número de teléfono chino (uno de Hong Kong, en nuestro caso), pasaste el captcha, serás llevado a la pantalla de activación, donde deberás ingresar 6 dígitos del SMS (procedimiento estándar). Después de ingresar el código del SMS, pasarás a la siguiente ronda, pero esto ya se puede considerar un gran éxito, ahora tienes una cuenta.