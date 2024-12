Perfiles en la Nube para Navegadores Anti-Detect: Beneficios y Cómo Funcionan

En el pasado, los árbitros, webmasters y especialistas en marketing trabajaban individualmente. Ahora es más eficiente trabajar en equipo. Esto facilita la resolución de problemas y permite obtener ingresos profesionales de miles de dólares en lugar de cientos. Es precisamente para estos equipos que se crearon los perfiles en la nube, de los cuales es necesario hablar más detalladamente.

¿Cómo funcionan los perfiles en la nube de los navegadores anti-detección y cuáles son sus ventajas?

Entre los usuarios de navegadores anti-detección hay muchos jugadores en equipo. Por lo tanto, los desarrolladores están constantemente trabajando en la expansión de las funciones para esta categoría de usuarios. Así es como aparecieron en Undetectable el panel de control en la nube, el almacenamiento y los perfiles en la nube. Esto es lo que representan:

Perfiles en la nube - perfiles de navegador alojados en el almacenamiento en la nube de anti-detección o en el servidor del usuario. Varios usuarios pueden utilizar el mismo perfil. Esto ayuda a las agencias de marketing y a los equipos de árbitros a ahorrar una cantidad significativa de dinero en la compra de software especializado. Además, almacenar los perfiles en el servidor permite acceder a ellos desde diferentes dispositivos.

Los perfiles locales no permiten realizar actividades de múltiples cuentas en equipo. Si el anti-detección no admite cuentas en la nube, entonces tendrás que comprar varias suscripciones al software. Esto es bueno para el editor del navegador anónimo, pero no es beneficioso para los usuarios en equipo. Pero en Undetectable, puedes convertir fácilmente los perfiles en la nube en perfiles locales y viceversa.

Panel en la nube - diseñado para gestionar los perfiles alojados en el almacenamiento en la nube. Con su ayuda, el líder o administrador puede proporcionar acceso a grupos de perfiles a miembros específicos del equipo. También puede rastrear el historial de interacciones de cada usuario con ellos.

Además, Undetectable admite roles, lo que garantiza un alto nivel de protección de los datos de los perfiles. Esto incluye la protección contra el factor humano, ya que cada miembro del equipo solo puede ver y trabajar con los perfiles a los que se le ha dado acceso. También solo puede realizar las acciones permitidas por el rol asignado al usuario. En total, Undetectable tiene 33 configuraciones de acceso.

Como puedes ver, tu navegador anti-detección favorito, a pesar de su aparente simplicidad, tiene habilidades extraordinarias. Y todo esto se debe a que Undetectable escucha a sus usuarios, quienes marcan la dirección de su desarrollo. Resulta que el anti-detección se encuentra en la nube simplemente porque eso es lo que sus usuarios necesitaban.