Cómo evitar las prohibiciones de IP en 2024 de forma gratuita o mediante suscripción

¡Hola, a todos!

Durante más de 10 años trabajando en el ámbito digital, me he enfrentado a prohibiciones de IP varias veces. Las prohibiciones ocurrieron en diferentes situaciones: al lanzar anuncios, al trabajar con medios sociales, durante el raspado web o simplemente al navegar por la web.

Con el paso de los años, he probado diferentes formas de resolver el problema e identificado métodos comprobados que sin duda te ayudarán a evitar la prohibición de la IP y reducir el riesgo de restricciones en el futuro.

Aquí compartiré mi experiencia y contaré:

Si eres un vendedor, especialista en SMM, afiliado o un usuario que simplemente quiere disfrutar de todos los servicios de internet sin restricciones ni límites, este artículo es para ti.

Las 4 principales razones por las que los usuarios enfrentan prohibiciones de IP

Una dirección IP es un identificador único que contiene datos sobre la ubicación de un dispositivo particular e lo identifica en Internet. La dirección IP consta de un conjunto de números que contienen los números de red y de host. Hoy en día, hay dos tipos de direcciones IP: IPv4 e IPv6.

Un IP ban es la incapacidad de usar un sitio o plataforma en particular porque el servicio bloquea el acceso al usuario al ver su dirección IP. Los sitios web pueden prohibir a todos los usuarios de una ubicación específica o de una dirección IP en concreto.

Lamentablemente, no todos los servicios advierten a sus usuarios sobre la prohibición y sus causas. Para asegurarte de que un sitio web específico te haya prohibido, intenta acceder al sitio desde otro dispositivo o pídele a alguien que verifique el sitio. Si eres la única persona que no puede acceder al servicio, lo siento, estás 100% prohibido.

Los sitios web prohíben direcciones IP por diferentes motivos, así que he recopilado mis 4 principales razones personales para las prohibiciones de IP.

1. Spam

Websites y servicios populares tienen sus propias reglas de comportamiento en la plataforma, que incluyen acciones permitidas y prohibidas.

Por violar estas reglas y políticas, los sitios pueden bloquear el acceso a un usuario específico e incluso agregarlo a la lista negra. La prohibición puede durar desde unas horas hasta varios meses. Para algunas violaciones, el usuario puede recibir una prohibición de por vida sin posibilidad de restaurar el acceso.

En mi trabajo, me he encontrado con prohibiciones por enviar correos electrónicos no deseados y mensajes en redes sociales sin el consentimiento de los usuarios. ¿Bueno, quién no lo ha hecho?

Como resultado, mi dirección IP fue incluida en una lista negra y, por lo tanto, por violaciones en solo una plataforma, fui bloqueado en varios sitios a la vez. Aquí tienes una lista de servicios de mytoolbox que me prohibieron al mismo tiempo.

Puedes utilizar el servicio de mytoolbox para verificar si tu dirección IP está en la lista negra de bases de datos populares

2. Enlaces a sitios de terceros

Cada sitio web y servicio está interesado en mantener a los usuarios en su plataforma el mayor tiempo posible. Para lograrlo, los sitios ofrecen un contenido útil, juegos atractivos, bonificaciones y entretenimiento.

Algunos sitios prohíben compartir en público enlaces a páginas web externas. Si un usuario infringe esta regla y publica enlaces externos, el sitio puede bloquearlo, ya sea de forma temporal o permanente.

Si el sitio en sí mismo no prohíbe la publicación de enlaces externos, los usuarios también pueden ser baneados por compartir enlaces con contenido prohibido por la ley o por la plataforma. Por ejemplo, contenido para adultos, servicios de juegos de azar, plataformas de competidores.

Antes de usar cualquier sitio web, verifica las prohibiciones específicas en las políticas del sitio web: confía en mí, esta información te puede ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, aquí puedes consultar la política de enlaces externos de Google.

Desde la política de enlaces externos de Google, descubrirás qué enlaces están permitidos en YouTube y qué sucede si un usuario viola esta política

3. Recolección de datos a alta velocidad

Los especialistas digitales a menudo utilizan el web scraping para recolectar datos de sitios web de forma automática. Por ejemplo, correos electrónicos, nombres de usuario, números de teléfono. Dichos programas realizan múltiples solicitudes al servidor de un sitio en particular, lo que puede provocar una sobrecarga y causar que los servidores se caigan.

Imagina que el sitio funciona con 20 solicitudes por minuto, y luego todos los usuarios deciden hacer 100 solicitudes. Ningún servidor puede soportar esto, por lo que cada sitio tiene sus propios límites en el número de solicitudes permitidas. Si una dirección IP en particular excede este límite, el servicio bloquea el acceso.

Tales restricciones son temporales y duran desde varias horas hasta un par de días. Sin embargo, algunos servicios pueden bloquear a un usuario de por vida.

También se requieren tales restricciones para proteger los servicios de los hackers, que utilizan ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS). Por ejemplo, en octubre de 2023, Google observó un nuevo tipo de ataques DDoS que alcanzaron 398 millones de solicitudes por segundo.

El equipo de Google observó un nuevo tipo de ataques DDoS que alcanzaron 398 millones de solicitudes

4. Restricciones para usuarios de países específicos

Los estados pueden bloquear el acceso de sus ciudadanos a sitios específicos. Esto ocurre si el estado considera que los servicios violan sus leyes y distribuyen contenido prohibido. Por ejemplo, China bloquea el acceso a Facebook, Instagram, Tinder y YouTube, mientras que Rusia bloqueó el acceso a LinkedIn, Facebook, Instagram, Last.fm y muchos otros sitios.

Eso es lo que ven los usuarios al intentar visitar un sitio web bloqueado en el navegador Chrome.

Si un sitio web está prohibido en tu ubicación, probablemente verás el mensaje 'El sitio no puede ser alcanzado'

A veces las plataformas dejan países específicos y dejan de proporcionar servicios a los usuarios.

En ambos casos, los servicios determinan los usuarios pertenecientes a un país en particular, incluido por dirección IP.

Hay muchas más razones para las prohibiciones de IP, pero generalmente todas giran en torno a

El comportamiento del usuario, errores y fallos del servicio, o restricciones del estado.

Comparte en los comentarios si alguna vez has enfrentado prohibiciones antes y por qué.

11 formas de cómo evadir una prohibición de IP

Los sistemas antifraude están constantemente volviéndose más complejos y mejorando. Hasta hace apenas 10 años, era suficiente con encender un VPN para ocultar tu dirección IP real. Desafortunadamente, en 2023 las VPN ya no son un método universal para evitar restricciones.

Por esta razón, he recopilado todos los métodos de trabajo sobre cómo omitir una prohibición de IP mediante varios parámetros, incluida la dirección IP, los datos del dispositivo y los datos de conexión.

Ten en cuenta que todavía no hay un truco mágico único para evadir todas las restricciones, por lo que en algunas situaciones solo una combinación de métodos puede funcionar.

Método #1: Utilizar un navegador antidetección

Quizás, esa sea una de las mejores formas de falsificar tus datos de diferentes servicios, sitios e incluso hackers.

La esencia del método

Los navegadores antidetectores son programas especiales que cambian los datos que los sitios y servicios ven sobre ti y tu dispositivo. Con la ayuda de los navegadores antidetectores, puedes falsificar tu dirección IP, datos del dispositivo y datos de conexión, toda la información que compone tu huella digital digital.

Normalmente, la interfaz de un navegador antidetección se ve como un navegador regular. La única diferencia es que puedes personalizar una huella digital única en cada pestaña. Esto permite parecer un usuario común y trabajar simultáneamente con diferentes cuentas en pestañas vecinas.

Por ejemplo, en una pestaña puedes fingir ser un usuario de Argentina que trabaja en una computadora portátil Lenovo con Windows 10 y 8 GB de RAM. En la pestaña vecina, puedes crear la identidad digital de un usuario de Alemania que utiliza una Mac con un procesador M1 y 16 GB de RAM.

Cómo implementar

Necesitas elegir un navegador antidetección adecuado dependiendo de tus tareas, presupuesto y las razones típicas y lugares donde sueles enfrentar prohibiciones. Al tomar tu decisión, presta atención:

Para qué tareas es adecuado el navegador. Por ejemplo, algunos navegadores anti-detectores son perfectos para los motores de búsqueda, mientras que otros son ideales para la publicidad en redes sociales. Los mejores navegadores anti-detección muestran una gran emulación en todos los sitios, pero su precio también es alto.

Costo del navegador. Todos los mejores navegadores anti-detección se proporcionan en base a pago por uso. Por lo general, los precios comienzan desde $80 por mes y dependen del número de huellas digitales. Sin embargo, algunos desarrolladores ofrecen 5-10 huellas digitales de forma gratuita con un conjunto limitado de funciones. Esta opción es adecuada para usuarios comunes, pero no será suficiente para los profesionales.

Comodidad de la interfaz. Si no hay una prueba gratuita, busca reseñas en la web. Esto te ayudará a evaluar la comodidad de un navegador específico y conocer más sobre las funciones del programa.

Disponibilidad del servicio de soporte. Durante la prueba, verifica la comodidad y velocidad del equipo de soporte. El 50% de tu éxito depende de la calidad del servicio de soporte del navegador anti-detección.

Después de la compra, necesitas instalar y configurar el navegador de acuerdo con las instrucciones del desarrollador.

Al configurar las huellas dactilares, sigue las recomendaciones de los desarrolladores. La cuestión es que cada navegador antidetección tiene sus propias configuraciones específicas que muestran los mejores resultados para ocultar los datos de tu PC y conexión.

Para verificar la calidad de la emulación, utiliza servicios especiales que escanean la huella digital digital y el nivel de tu anonimato. Por ejemplo, ¿Soy único?, browserleaks o site24x7.

No te preocupes si los servicios no muestran una emulación del 100%. Cada sitio tiene sus propios criterios para evaluar a los usuarios, y un ligero disfraz no causará sospechas de los algoritmos antifraude.

Ventajas

El navegador antidetección falsifica los datos en lugar de cifrarlos. Por lo tanto, puedes hacer pasar por un usuario real de cualquier país sin levantar sospechas de los servicios.

Adecuado para diferentes tareas: evadir prohibiciones, proteger datos en línea, el uso de múltiples cuentas, y web scraping.

Reemplazo de datos. Si te bloquean en algún sitio, puedes crear una nueva huella digital en apenas un par de minutos para seguir trabajando con el servicio.

Desventajas

Costoso. El precio de los navegadores antidetectores de alta calidad comienza desde $80 por mes. Los programas antidetectores baratos o incluso gratuitos son inferiores en cuanto a calidad de emulación, por lo que no siempre ayudan a evitar prohibiciones de servicios con algoritmos antifraude sólidos.

Costos adicionales. Además del navegador antidetect, necesitas obtener proxies para reemplazar la dirección IP. Algunos navegadores antidetectores ofrecen descuentos a los usuarios de sus socios, pero aún así necesitas comprar direcciones IP.

No ayudará con prohibiciones de aplicaciones. En 2023 todavía no existen navegadores antidetectores para teléfonos móviles.

Cuando elegir este método

Los mejores navegadores antidetección están equipados con una interfaz intuitiva, por lo que serán convenientes tanto para usuarios comunes, especialistas digitales y empresas con una amplia gama de tareas en la red. Debido al costo de estos programas, son utilizados con mayor frecuencia por profesionales y especialistas en el ámbito digital.

Método #2. Eliminar el programa de tu ordenador

Eliminar un programa es una de las formas básicas de cómo evadir una prohibición de IP.

La esencia del método

Al eliminar el programa, puedes limpiar la computadora de archivos que guardaron el historial de tus acciones en un servicio específico. Este método también puede ayudar si hubo algunos errores del sistema.

Cómo implementar

Para desinstalar un programa en Windows, sigue estos pasos:

Paso 1. Encontrar el programa

En la casilla de búsqueda junto a Inicio, escribe "Desinstalar programas".

Paso 2. Eliminar el programa

Selecciona el programa y haz clic en "Desinstalar".

Si fue el sitio web el que causó el problema, desinstala el navegador.

Ventajas

Gratis. Puedes eliminar manualmente cualquier programa de tu computadora sin utilizar software adicional.

Rápido. Normalmente solo toma un par de minutos desinstalar el programa.

Desventajas

El método es adecuado solo para prohibiciones simples de servicios con una protección antifraude débil.

Casi no funciona como un método independiente. Además, es necesario limpiar la caché de su navegador y PC, usar un proxy y un navegador antidetección.

Cuando elegir este método

Este método es adecuado como una solución básica para evadir prohibiciones simples de usuarios. Por ejemplo, si una dirección IP fue prohibida debido a un mal funcionamiento, por accidente o por las acciones de un usuario anterior. Si fuiste prohibido por los motores de búsqueda o las redes sociales, este método es prácticamente inútil.

Método #3. Borrar la caché del programa en tu computadora

Este método de evadir prohibiciones es una consecuencia del anterior.

La esencia del método

La razón de tu prohibición puede ser archivos que se guardaron en tu computadora durante el uso del programa o sitio. Estos restos digitales pueden persistir incluso después de desinstalar el programa.

Cómo implementar

Paso 1 — Abrir carpetas

Ir a las carpetas:

C:/archivos de programa

C:/archivos de programa (x86)

C:/Usuarios/%nombre_de_usuario%/AppData/Local

Paso 2 — Encontrar el programa

Ingrese el nombre del programa usado en cada carpeta y elimine estos archivos.

Paso 3 - Ir al editor del Registro

Utiliza el comando Windows + R y escribe “Regedit” para abrir el Editor del Registro.

Paso 4 — Eliminar archivos

En la ventana, verás una lista completa de carpetas con las ubicaciones de los archivos del programa. Copia y pega la ruta de las carpetas en la barra de búsqueda y elimínalas.

Para los usuarios de Windows 11, puedes ver este tutorial de 3 minutos de Help Cloud que explica para qué más se usa el DNS y cómo limpiarlo. Aunque personalmente nunca he tenido problemas al borrar el DNS, incluso la primera vez.

Ventajas

Gratis. Puedes limpiar tu computadora manualmente, por lo que no es necesario comprar programas y servicios especiales.

Desventajas

Ayuda a evadir prohibiciones simples. El método no funcionará si estás prohibido por servicios con una potente protección contra fraudes.

Puede llevar tiempo. Por ejemplo, si los archivos del programa están ubicados en diferentes carpetas.

Cuándo elegir este método

Al igual que con la eliminación de programas, limpiar la caché puede ser una solución temporal para tipos simples de prohibiciones. Puede ser útil para los usuarios comunes que fueron prohibidos por error o por violaciones menores. Para evadir las prohibiciones de motores de búsqueda, redes sociales o servicios de correo, es necesario utilizar múltiples técnicas al mismo tiempo.

Método #4. Usa una VPN para cambiar tu dirección IP

¿Puede un VPN eludir una prohibición de IP? Claro. Incluso en 2023, sigue siendo una de las mejores formas de evitar las prohibiciones de IP.

La esencia del método

VPN es una red privada virtual que crea una conexión cifrada entre tu dispositivo y el servidor al que tu dispositivo está accediendo. A diferencia de los proxies, un VPN no solo protege tu dirección IP, sino que también cifra tus actividades en línea para que nadie pueda rastrearlas. Los servicios de VPN ayudan a los usuarios de todo el mundo a evadir la prohibición de IP en discord, las prohibiciones en redes sociales y servicios de correo.

Cómo implementar

Al igual que con los proxies, tu tarea es elegir un servicio de VPN fiable. Para hacerlo, presta atención a los siguientes criterios:

Ubicaciones. Observa todos los países en los que un servicio en particular ofrece su servicio.

¿Se permite un servicio VPN específico en el país? Algunos estados luchan activamente contra los servidores VPN y los bloquean. Antes de comprar una suscripción, verifica si existen sanciones contra un servicio en particular.

Costo de la suscripción. Los VPN gratuitos pueden robar tus datos y obtener beneficios de ello, por lo que es importante elegir un servicio con diferentes planes de suscripción.

Velocidad de conexión. Los servicios VPN confiables ofrecen una prueba para que los usuarios puedan probar la velocidad de conexión y verificar si hay algún problema de acceso a un servicio específico.

El esquema de instalación de VPN dependerá de tu dispositivo y sistema operativo. Los servicios de VPN populares generalmente ofrecen una aplicación móvil y una VPN para PC personal como parte de la suscripción.

Ventajas

Emulación al 100% de tu dirección IP real. Solo el servicio de VPN verá tu ubicación e dirección IP real.

Protege tus datos de intrusos y servicios. VPN enmascara todo tu tráfico para que nadie pueda verlo excepto el propio servicio.

Desventajas

Solo las VPN con suscripción pueden garantizar la seguridad de los datos. Los servicios gratuitos pueden analizar y robar tus datos. Sí, el dinero es su principal motivación.

Los sitios y servicios pueden detectar que estás utilizando una VPN. Por esta razón, la confianza de los servicios hacia el usuario puede ser menor.

La velocidad de conexión puede ser más lenta.

Cuándo elegir este método

VPN es una forma universal de cómo burlar una prohibición de IP, que es utilizada tanto por usuarios regulares como por especialistas digitales. Al mismo tiempo, las VPN no siempre son adecuadas para evitar prohibiciones por violaciones graves en sitios web y redes sociales, en particular, en caso de lanzamiento masivo de anuncios y uso de múltiples cuentas.

El servicio detecta que la persona oculta sus datos a través de una VPN, y no puede identificar al usuario. Sin datos, no hay confianza.

Método #5. Utilizar servidores proxy para falsificar tu dirección IP

La mejor alternativa a las VPN son los servicios de proxy.

La esencia del método

Un servidor proxy es un intermediario entre tu dispositivo y el servidor al que te conectas. Al usar un servidor proxy, puedes evitar las prohibiciones de IP porque el sitio y el servicio al que estás accediendo verán la dirección IP del proxy.

Cómo implementar

La tarea clave es elegir el servidor proxy correcto. Al elegir un servidor, preste atención a los siguientes criterios:

Número de direcciones IP y ubicaciones. En términos de ubicaciones, elige proxies de los países en los que el servicio o el sitio web que necesitas no estén restringidos.

Tipo de proxy. Cada tipo de proxies es adecuado para tareas diferentes. Por ejemplo, los proxies móviles tienen mayor velocidad y son adecuados para el marketing de afiliados. Los proxies residenciales son proxies únicos de proveedores de internet reales que obtienen la mayor confianza de los sitios web, pero pueden tener una velocidad más baja.

Utiliza una suscripción de prueba. Si el servicio ofrece probar proxies, asegúrate de aprovechar esta oportunidad. Durante la prueba, verifica la calidad y velocidad de la conexión, y si hay problemas al visitar sitios web particulares.

Servicio de soporte. El equipo de soporte puede ofrecerte consejos e información útiles. Por ejemplo, qué proxies son mejores para tus tareas, cómo configurar proxies en el navegador antidetect, qué hacer si los proxies no funcionan, etc.

Después de comprar un proxy, cambia la dirección IP en tu dispositivo de la siguiente manera.

Paso 1 — Ir a Configuración

Abre "Inicio" y haz clic en "Configuración" (ícono de engranaje).

Paso 2 — Encontrar el Servidor Proxy

Haz clic en la sección "Red e Internet" y luego en "Servidor Proxy" en el menú de la izquierda.

Paso 3 — Habilitar el uso de proxy

En la sección "Configuración manual del proxy", mueve el control deslizante al estado "Habilitar" en "Usar servidor proxy".

Paso 4 - Escribe tus datos de proxy

Ingresa la dirección y el puerto del proxy comprado, luego haz clic en "Guardar".

Paso 5 — Realiza una verificación rápida

Verifica el cambio de dirección IP a través de whatismyip o myip.

Para desactivar el proxy, simplemente ve a Configuración — Red e Internet — Servidor Proxy y luego haz clic en "Desactivar" en "Usar servidor proxy".

Para configurar un proxy en Mac, mira este video de calexismedia. Solo te llevará unos minutos configurar una nueva dirección IP.

Si planeas usar un navegador antidetectado, siempre sigue la regla: 1 proxy = 1 huella. Si utilizas los mismos proxies para diferentes cuentas, existe el riesgo de que todas las cuentas sean baneadas al mismo tiempo.

Ventajas

Ayuda a evadir todo tipo de prohibiciones de IP.

Los proxies de alta calidad te hacen parecer un usuario regular. Gracias a esto, los sitios no sospechan que el usuario esté tratando de ocultar sus datos.

Reemplazo rápido de direcciones IP. Incluso si te banean, el reemplazo del proxy solo tomará 5 minutos. Para esto, recomiendo tener siempre varios proxies en stock.

Adecuado para programas de PC. Al conectarse al servidor del programa, los desarrolladores verán el proxy.

Desventajas

Caro. El costo de proxies de alta calidad comienza desde $3 por unidad y puede llegar hasta cien dólares, dependiendo del tipo de proxies.

Los proxies solo falsifican tu dirección IP. Esto significa que no podrás evitar prohibiciones en caso de violaciones graves de las políticas de los servicios.

Cuándo elegir este método

Los servidores proxy son una forma universal de evitar prohibiciones de IP. Por eso son utilizados tanto por usuarios comunes como por profesionales digitales.

Si el servicio te prohíbe por violaciones graves, simplemente cambiar tu dirección IP no será suficiente. En este caso, es mejor utilizar proxys junto con un navegador anti-detección.

Método #6. Cambiar tu dirección MAC

Este método no es el más popular, ya que requiere tiempo y conocimientos por parte del usuario.

La esencia del método

La Dirección de Control de Acceso a Medios o dirección MAC, es un identificador único del dispositivo, que se asigna en el momento de la fabricación del equipo. Todos los dispositivos que tienen acceso a la web tienen una dirección MAC, incluyendo: PC's, routers y laptops.

Cómo implementar

La forma de cambiar la dirección MAC dependerá de tu sistema operativo. Para Windows, la dirección MAC se puede cambiar de dos formas.

Método #1. Cambiar la dirección MAC a través de la configuración de red e internet

Paso 1 — Ir a Configuración

Abre "Configuración" en la pestaña de "Inicio".

Paso 2 — Cambiar las opciones de tu adaptador

Selecciona "Red e Internet" y haz clic en "Cambiar opciones del adaptador". Haz clic derecho en tu método de conexión a la red y selecciona "Propiedades". Selecciona "Cliente para redes Microsoft" y haz clic en "Personalizar".

Paso 3 — Crear una carpeta para tu nueva dirección MAC

Selecciona la pestaña Avanzado y luego presiona "Dirección de red" en la ventana. Si no existe tal opción, ve al segundo método. Si existe, pasa al paso 4.

Paso 4 — establecer tu nueva dirección MAC

Puedes establecer una dirección MAC diferente en el campo de valor. Puede generarse, por ejemplo, utilizando browserling. Después de generar la dirección MAC, pé­gala en el cuadro de “Valor” y luego haz clic en “Ok”.

Método #2. Cambiar la dirección MAC a través del Editor del Registro.

Paso 1 — Abrir el Editor del Registro

Presiona Windows + R en tu teclado y escribe "Regedit" en el Editor del Registro.

Paso 2 — Encuentra la carpeta con todos los datos de conexión

En la ventana abrir las siguientes carpetas HKEY_LOCAL_MACHINE — SYSTEM — CurrentControlSet — Control — Class — {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Paso 3 — Crea una carpeta para tu nueva dirección MAC

Abre la carpeta 0000. Contiene varias carpetas con dispositivos de red y conexión. Haz clic en "Nuevo" y selecciona "Parámetro de Cadena". Nombra la carpeta "Dirección de Red".

Paso 4 — Establecer tu nueva dirección MAC

Pega la nueva dirección MAC en el campo "Valor". Al igual que en el primer método, puedes crearla utilizando browserling.

**Paso 5 — Reinicia tu dispositivo **

¡Cierra el Editor del Registro y reinicia tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tu dispositivo tiene una nueva dirección MAC.

Honestamente, pasé mucho tiempo tratando de restablecer la dirección MAC por primera vez. Si tienes los mismos problemas, mira esta guía en video paso a paso en YouTube de High Techy. ¡Los usuarios de Mac también son bienvenidos en YouTube!

Ventajas

Sin cargo. Puedes crear una nueva dirección MAC de forma gratuita y configurarla manualmente.

Desventajas

Tomarse un tiempo para restablecer la dirección MAC.

Puede ayudar solo con prohibiciones de IP simples. La dirección MAC es solo una parte de los datos que analizan los servicios. Con prohibiciones complejas, reemplazarla no resolverá el problema.

Cuando elegir este método

La sustitución de la dirección MAC es adecuada tanto para usuarios ordinarios como para profesionales. Sin embargo, los profesionales digitales utilizan métodos adicionales. Si has sido prohibido por las redes sociales, servicios de correo o motores de búsqueda, también debes eliminar el programa, borrar la caché y utilizar programas antidetección.

Método #7. Utilizar el navegador Tor

El navegador Tor es una de las formas más antiguas y gratuitas de evitar prohibiciones de IP y restricciones de servicio. Y en 2023 sigue funcionando.

La esencia del método

Tor es un navegador web gratuito que te permite visitar sitios y servicios mientras mantienes el anonimato. Para lograrlo, Tor utiliza tres servidores aleatorios, a través de los cuales hace pasar y encripta tu tráfico, y luego se conecta al servidor que necesitas.

Cómo implementar

Paso 1 — Descargar Tor

Visita el sitio web oficial del navegador Tor, elige tu sistema operativo y descárgalo. Si el sitio web está bloqueado en tu país, utiliza una VPN o un proxy. No intentes descargar el navegador en otros sitios web, ya que puede ser peligroso para tu dispositivo.

Paso 2 — Desactivar JavaScript

Para aumentar el anonimato, desactiva JavaScript después de instalar el navegador.

Ventajas

Permite evadir las prohibiciones de IP y acceder a servicios que están bloqueados en una ubicación particular.

Aumenta el anonimato. Tor hace más difícil que los servicios analicen tus datos.

Desventajas

Los servicios y sitios pueden detectar que una persona está utilizando Tor. Esto significa que los servicios con protección antifraude de alto nivel tendrán menos confianza en ti.

Conexión más lenta. Debido a la conexión secuencial a servidores aleatorios, la velocidad de descarga de sitios y servicios es más lenta.

En algunos países, toda la red de TOR está completamente bloqueada. Para evitar prohibiciones en estos lugares, deberás probar diferentes configuraciones del navegador o intentar otro método.

Cuándo elegir este método

Tor es una forma popular de evitar restricciones al visitar sitios. Sin embargo, este método probablemente no sea adecuado para afiliados y vendedores profesionales, ya que servicios sofisticados con un alto nivel de protección han aprendido a reconocer el uso de Tor. Por lo tanto, suelen bloquear el acceso a través de Tor para todos los usuarios o bloquear a los usuarios mismos.

Método #8. Borrar su DNS

DNS es un sistema de nombres de dominio que permite al navegador encontrar el sitio solicitado por el usuario a través del nombre de dominio.

La esencia del método

Cada vez que escribes el nombre del sitio en la caja de búsqueda, DNS lo convierte en la dirección IP de un sitio en particular. DNS se llama la guía telefónica de Internet porque el sistema almacena información sobre todas las direcciones IP y sus valores de letra.

Cómo implementar

Para borrar el DNS en Windows, sigue estos pasos:

Paso 1 — Abrir el Símbolo del sistema

Escribe "cmd" y haz clic en "Command Prompt" en los resultados.

Paso 2 — Restablecer su DNS

Escribe la combinación ipconfig/flushdns en el símbolo del sistema.

Paso 3 — Asegúrate de que el DNS esté restablecido

Para verificar el reinicio de DNS, escribe ipconfig/displaydns en el símbolo del sistema.

Ventajas

Gratis. Puedes restablecer tu DNS manualmente sin necesidad de un software especial.

El restablecimiento del DNS tarda 1-2 minutos.

Desventajas

Puede que no resuelva el problema de prohibición. Este consejo puede funcionar solo con prohibiciones simples de IP de una sola vez.

A menudo ineficaz como un método independiente. Los profesionales reinician DNS, cambian su dirección MAC y usan proxies o VPN para falsear su dirección IP.

Cuando elegir este método

En general, restablecer el DNS es una acción útil para todos los usuarios que pasan tiempo en la web. Personalmente, esta solución me ha ayudado dos veces con prohibiciones menores, pero no dio resultado cuando fui prohibido en redes sociales y servicios de correo.

Método #9. Utilizar un ordenador en la nube

Este es un método bastante raro que generalmente es utilizado por profesionales y startups.

La esencia del método

Una computadora en la nube es una máquina virtual que te permite realizar cualquier acción en la red a través de una computadora ubicada en otro lugar. Al conectarte a una computadora en la nube, utilizas todo su poder: RAM, disco duro, etc. Normalmente, las computadoras en la nube se utilizan para ampliar la potencia de tu dispositivo. Por ejemplo, para evitar comprar una nueva PC de última generación, los usuarios e incluso empresas enteras alquilan PCs en la nube.

A menudo, los PC en la nube son utilizados por los jugadores que necesitan un PC con un gran rendimiento.

Cómo implementar

Necesitas encontrar un servicio que proporcione PCs en la nube. Normalmente, la suscripción comienza en $5.

Al elegir un PC en la nube, presta atención a:

Dónde se encuentra exactamente la PC. Si la PC en la nube no está ubicada en un lugar adecuado para ti, no te ayudará a resolver el problema con la prohibición de IP.

Costo. Las PC en la nube se ofrecen según el modelo de pago por uso. No intentes ahorrar dinero y buscar soluciones gratuitas, puede ser peligroso para ti y tu dispositivo.

Asegúrate de que el servicio cuente con un equipo de soporte. Probablemente necesitarás ayuda al elegir la suscripción y configurar la PC en la nube.

Ventajas

Amplía las capacidades de tu dispositivo. Obtendrás un dispositivo potente que ampliará tus capacidades de red.

Podrás eludir prohibiciones de IP e identificación por huella digital.

Desventajas

El costo comienza desde $5 por mes.

En caso de que los datos de la PC en la nube sean prohibidos, deberás buscar otra PC en la nube, lo que generará costos adicionales.

Las huellas digitales de la PC en la nube pueden estar prohibidas en diferentes sitios.

Cuando elegir este método

La PC en la nube es adecuada como solución para evitar una prohibición puntual. Sin embargo, si te encuentras regularmente con prohibiciones en plataformas al recolectar datos o usar múltiples cuentas, es mejor prestar atención a otros métodos.

Método #10. Contactar al administrador

Este procedimiento solo funciona si fuiste baneado por error o por infracciones menores.

La esencia del método

Puedes intentar eliminar la prohibición directamente a través del administrador del sitio. Resolver el problema de esta manera puede llevar mucho tiempo y no hay garantía de que dará resultados.

Cómo implementar

Como regla general, todas las plataformas y servicios tienen instrucciones especiales en caso de prohibiciones. Necesitas encontrar los contactos de soporte en el sitio y preparar tu apelación.

Mi experiencia muestra que necesitas escribir de forma corta y directa. Por ejemplo, así es como podría lucir una plantilla de apelación:

Saludo

¿Qué problema has encontrado?

Respuesta motivada de por qué fuiste baneado por error

Pedido para levantar la prohibición

Ventajas del método

Gratis. Lo único que gastas es tu tiempo.

Desventajas

No hay garantía de que el administrador elimine tu IP de la lista negra. Esto puede suceder si la IP fue prohibida por violaciones graves de las políticas de servicio de correo.

Puede llevar mucho tiempo. Después de enviar la apelación, el administrador puede considerarla de 1 día a varios meses. En algunos casos, es posible que no recibas ninguna respuesta.

Cuando elegir este método

El método puede ser adecuado solo si no has cometido ninguna infracción o si la infracción fue insignificante. En cualquier caso, el propietario del sitio puede encontrar motivos para negarse a eliminar la prohibición o simplemente no responder, al menos, eso es lo que he enfrentado muchas veces.

Personalmente, solo una vez logré eliminar la prohibición directamente a través del administrador, y fue porque la dirección IP ya estaba prohibida antes que yo.

Método #11. Eliminar tu dirección IP de las listas negras

"Apelaciones, apelaciones, apelaciones" u otro método cuando tienes que escribir y luego esperar.

La esencia del método

En la red, puedes encontrar muchos servicios que recopilan datos sobre direcciones IP bloqueadas. En particular, existen listas de direcciones IP bloqueadas en servicios de correo electrónico.

Tu dirección IP puede estar en una lista negra:

debido a tus acciones

si alguien ha usado esta IP antes que tú y ha violado las reglas de un servicio en particular

por error.

Cómo implementar

Paso 1 — Encuentra tu dirección IP

Si aún no conoces tu dirección IP, verifícala a través de un servicio especial en la web. Por ejemplo, whatismyip o what is my IP address.

Paso 2 — Verificar qué servicios han prohibido tu IP

Verifique en los servicios públicos si su dirección IP está prohibida. Por ejemplo, puede hacerlo en el sitio web de mxtoolbox.

Paso 3 — Descubre cómo apelar

Si encontraste tu IP en la lista negra de algunos servicios, averigua cómo enviar una solicitud de eliminación en un servicio en particular.

Por ejemplo, así es como puedes apelar en Barracuda central.

Para eliminar su IP de la lista negra de Barracuda, complete la información sobre su IP y explique el motivo de la eliminación

Y así es como puedes apelar en el sitio web de spamhaus.

Según el procedimiento de eliminación de Spamhaus, puedes eliminar automáticamente tu dirección IP de la base de datos PBL

El contenido del recurso de apelación puede ser el siguiente:

Saludo

Una descripción de cómo el bloqueo te impide utilizar el servicio

Explicación de que no has violado las reglas del servicio

Solicitud de eliminar tu dirección IP de la lista negra

El periodo de tiempo para considerar la eliminación de tu dirección IP de las listas negras dependerá del servicio específico. Puede tomar un par de días o varias semanas. Al mismo tiempo, no hay garantía de que la prohibición será eliminada.

Ventajas

Gratis. Si algunos servicios requieren un cargo por eliminar la prohibición, ten cuidado, podría ser estafadores.

Desventajas

Requiere tiempo. Necesitarás enviar apelaciones a cada servicio que haya incluido en la lista negra la dirección IP.

No hay garantía de que tu IP sea excluida de la lista negra. La apelación puede ser rechazada, por ejemplo, si se cometieron violaciones graves desde tu dirección IP.

Cuando elegir este método

Este método es adecuado tanto para usuarios comunes como para profesionales que trabajan con servicios de correo. La prohibición solo será levantada si tu IP fue bloqueada por error o por las acciones de un usuario que utilizó la IP antes que tú.

Cómo evitar las prohibiciones de IP

Una combinación de los métodos anteriores puede ayudar a evadir prohibiciones de IP y continuar trabajando con servicios específicos. Sin embargo, para evitar nuevas prohibiciones en el futuro, siempre ten en cuenta las siguientes reglas.

Regla #1. Observar las leyes y normas del proveedor

Familiarízate con las leyes, normas y regulaciones del país en el que te encuentras y del proveedor de servicios de Internet específico.

Debes prestar atención a cuáles son las restricciones en el comportamiento en línea, qué temas están prohibidos y cuáles son los recursos bloqueados.

Por ejemplo, en Dubai está prohibido enviar contenido para mayores de 18 años incluso en mensajes privados, y en Omán y Corea del Norte a los usuarios no se les permite usar servicios de VPN.

Al seguir estas reglas, puedes evitar problemas tanto con los servicios como con la ley.

Regla #2. Utiliza Redes Privadas Virtuales

Las VPN te ayudan a evitar prohibiciones, mantenerte anónimo y proteger tus datos de intrusos. Es importante elegir servicios de VPN confiables con una buena reputación. Al elegir VPN gratuitas, puede aplicarse la regla: si no sabes con qué gana dinero la empresa, entonces gana dinero contigo. Y con tus datos.

Como alternativa a las VPN, puedes utilizar servidores proxy. Permíteme recordarte que los proxies de calidad solo sustituyen tu dirección IP y no cifran el tráfico, lo que te hace lo más similar posible a un usuario ordinario como nosotros.

Regla #3. Presta atención a la etiqueta de la comunicación en red

Los servicios y plataformas analizan constantemente el comportamiento de los usuarios. Para no llamar la atención de los sistemas de seguridad y administradores del sitio, sigue las reglas de comunicación y comportamiento:

Respetar los intereses, opiniones, puntos de vista y religión de otras personas

Evitar críticas e insultos

No acosar a los usuarios

Evitar un exceso de mensajes genéricos en chats privados y en las publicaciones de otros usuarios.

Regla #4. Protege tu computadora

Utiliza solo servicios con licencia comprobada y de alta calidad mediante suscripción. Al elegir software, descárgalo desde los sitios web oficiales.

Si trabajas a menudo con redes sociales, mantienes varias cuentas o te dedicas al marketing de afiliados, tu base imprescindible:

Proxies. Se deben seleccionar proxies para tareas específicas. Para el multi-accounting de alta calidad, se necesitan proxies residenciales; para el marketing de afiliación y por correo electrónico, los proxies dinámicos pueden ser adecuados. Siempre mantén de 5 a 10 proxies en stock.

Navegador antidetección. El software te ayudará a trabajar simultáneamente con diferentes cuentas del servicio desde un solo dispositivo.

Regla #5. Evitar acciones masivas

Comportarse en el sitio como cualquier usuario ordinario. Si, por ejemplo, necesita enviar mensajes o publicar anuncios bajo las publicaciones de otros usuarios, intente hacerlo por etapas. Esto le ayudará a evitar llamar la atención de los administradores del sitio.

En cuanto al contenido en sí, intenta escribir textos únicos y amigables que no parezcan publicaciones de spam. Esto ayudará a evitar la atención innecesaria del sitio web y aumentará la probabilidad de obtener una acción específica del usuario.

Regla #6. Estudia las reglas y políticas de los servicios y sitios.

Cada sitio web tiene sus propias reglas y prohibiciones. Sin embargo, sucede que los servicios utilizan términos generales, lo que dificulta comprender los límites de lo permitido.

En estos casos, es mejor tomarse el tiempo para leer reseñas sobre dichas reglas por parte de expertos independientes. Por ejemplo, los afiliados y los especialistas en marketing suelen enfrentar prohibiciones en la web y comparten las razones de forma pública.

Regla #7. Observa los límites de velocidad y tráfico

Al realizar web scrapping, limita el número de solicitudes al servidor del sitio y recopila los datos gradualmente. Esto te ayudará a evitar prohibiciones de dirección IP por exceder el número de solicitudes.

Si necesitas recopilar datos urgentemente, es mejor dividir esta tarea entre varios dispositivos. Esto reducirá el riesgo de prohibiciones para tu dispositivo y cuentas.

Regla n.° 8. Observa la ley al utilizar torrents

Los torrents contienen muchos programas útiles e información que está disponible en sitios web oficiales por un precio.

Sin embargo, descargar software de torrents puede violar leyes. En la mayoría de países del mundo, descargar y distribuir contenido no autorizado conlleva responsabilidad administrativa e incluso penal.

Los torrents pueden contener programas maliciosos que pueden infectar tu dispositivo y causar la pérdida de datos. En los últimos años, los hackers han comenzado a usar cada vez más los torrents para propagar virus. Una vez en los dispositivos, el código malicioso puede robar los datos personales del usuario o utilizar el dispositivo de la víctima para fines ilegales.

Regla #9. Ten cuidado al usar redes Wi-Fi públicas

Si necesitas trabajar desde una ubicación pública, verifica la dirección IP de la ubicación antes de comenzar. Por ejemplo, a través de browserleaks. Después de eso, verifica si esa dirección IP está bloqueada en otros recursos.

Si la dirección IP está en la lista negra o está prohibida, utiliza proxies y VPN para acceder a los sitios y servicios que necesitas.

Recomiendo nunca realizar transacciones de dinero o transacciones con datos personales a través de redes Wi-Fi públicas. De lo contrario, corres el riesgo de quedarte sin datos y sin dinero.

Personalmente, tuve mis datos de cuenta personal robados de esta manera al comienzo de mi carrera digital.

Conclusion

Espero que los métodos y consejos que he recopilado en este artículo te ayuden a encontrar tus formas perfectas de cómo evitar una prohibición de IP y trabajar de manera efectiva en línea.

Si tienes preguntas o te gustaría compartir comentarios sobre técnicas específicas, me encantaría verte en los comentarios.