Cómo tener éxito con la venta de varias cuentas en Etsy

¿Te apasiona la artesanía y estás pensando en monetizar tu talento vendiendo tus creaciones en Etsy? ¡Estás en el lugar correcto! Compartiré mi experiencia personal y explicaré cómo tener múltiples cuentas puede llevar tus ingresos al siguiente nivel. Sí, gestionar varias cuentas puede ser bastante complicado, pero cuando puede impactar positivamente en tu éxito, vale la pena intentarlo.

¿Qué es Etsy?

Para aquellos que no lo sepan, Etsy es una plataforma para vender artículos hechos a mano, productos vintage y suministros de manualidades. Es un mercado para gente creativa que quiere ganar dinero con sus habilidades. Pero a veces, tener solo una cuenta de tienda en el sitio puede que no te brinde el éxito que deseas.

Comencé con una sola tienda, vendiendo mis productos de cerámica hechos a mano. Creé jarrones y tazas únicos pintados a mano. Las ventas eran decentes al principio e incluso gané algunos clientes leales. Pero a medida que la competencia en la plataforma crecía, mis productos comenzaron a perderse entre innumerables listados.

Cuando las ventas empezaron a disminuir, me di cuenta de que tenía que hacer algunos cambios. Intenté actualizar mi inventario, mejorar las fotos y refinar las descripciones, pero los resultados no fueron significativos. Fue entonces cuando consideré crear múltiples cuentas. Al establecer tiendas adicionales bajo diferentes marcas y estilos, pude llegar a una audiencia más amplia y mostrar mis productos en diferentes categorías. Esto mejoró enormemente la visibilidad de mis artículos y renovó el interés de los clientes.

Multi-cuenta: ¿Qué es y por qué la necesitas?

Una estrategia de múltiples cuentas implica administrar varias tiendas de Etsy como único propietario desde diferentes cuentas. Suena complicado y hasta cierto punto lo es, pero compartiré consejos de mi experiencia personal para hacerlo más fácil para ti.

Puede que te preguntes: ¿Por qué molestarse con varias tiendas si puedes venderlo todo en una? Bueno, veamos por qué vale la pena el esfuerzo a continuación.

¿Por qué la gente crea múltiples cuentas?

Diferentes Nichos y Productos

Imagina que no solo fabricas velas veganas, sino que también creas artículos de lana hechos a mano. Estos artículos atraen a audiencias completamente diferentes. Venderlos en una tienda dificulta dirigir los esfuerzos de marketing y atraer a los clientes adecuados. Dividirse en dos tiendas te permite centrarte de manera más precisa en cada audiencia de nicho, aumentando tus posibilidades de éxito.

Probando Estrategias de Marketing

El marketing no se limita a listar productos y esperar ventas. Implica experimentos, como cuáles fotos funcionan mejor, qué descripciones atrajeron más atención y qué campañas publicitarias dan mejores resultados para distintos públicos. Con múltiples cuentas, puedes llevar a cabo estos tests de forma más eficiente. Por ejemplo, en una tienda me enfoqué en fotos de cerca de mis productos, mientras que en la otra utilicé un fondo brillante y diferentes ángulos.

Aumento de la Visibilidad del Producto

Al tener varias tiendas, capturas más consultas de búsqueda en Etsy. Incluso si solo tienes dos tiendas, tus artículos aparecen el doble de veces en los resultados de búsqueda. Esto te brinda una ventaja real en un mercado competitivo. He configurado una tienda con cerámica optimizada para palabras clave relacionadas con la mesa, mientras que la otra tienda aparece en búsquedas relacionadas con decoración del hogar. Este truco me permite llegar a diferentes segmentos de clientes.

Aumento de ingresos

Más tiendas significan más oportunidades para ganar. Si una tienda no está generando ingresos temporalmente, otra podría compensar las pérdidas. Esto es especialmente crucial si vendes artículos estacionales. Por ejemplo, podrías tener una tienda vendiendo decoraciones de Navidad y otra con artículos populares todo el año.

Posibles desafíos y riesgos

Sin duda, todo lo que escribí arriba suena increíble, pero el multi-accounting tiene sus peligros. Sí, puedes aumentar significativamente tus ingresos, pero también existe el riesgo de perderlo todo.

Violando las Normas de Etsy

Etsy permite solo una cuenta por persona, y romper esta regla podría resultar en la suspensión de todas tus tiendas. Etsy utiliza un sistema de seguimiento para detectar conexiones entre cuentas: direcciones IP idénticas, información de propietario coincidente o incluso las mismas fotos de productos pueden levantar sospechas. Por eso uso el Undetectable navegador anti-detect, que ayuda a que cada uno de mis perfiles luzca como usuarios reales diferentes con dispositivos y direcciones IP únicas, facilitando así eludir el sistema de seguridad de la plataforma.

Mayor carga de trabajo

Gestionar múltiples tiendas es mucho trabajo. Necesitas hacer un seguimiento de los pedidos, responder a los clientes y actualizar las listas de productos. Si estás trabajando solo sin ninguna ayuda, esto puede convertirse en una gran carga.

Hubo un momento en el que casi perdí un pedido importante debido a la confusión entre mis tiendas. Un cliente estaba buscando cerámica como regalos para sus empleados. Encontraron tazas de cerámica que les encantaron en una de mis tiendas y enviaron una solicitud de 100 piezas personalizadas.

El problema era que solo estaba revisando mensajes en mi tienda principal y me perdí su solicitud. Fue solo por casualidad que descubrí el mensaje no leído días después. Al darme cuenta de que podría perder al cliente, me comuniqué rápidamente, me disculpé por la demora y ofrecí un pequeño descuento.

Afortunadamente, el cliente aceptó continuar con el pedido. Lo completé a tiempo y quedaron satisfechos. Esta experiencia me enseñó a revisar regularmente todas las cuentas para evitar situaciones similares.

Tiempo y Costos Financieros

Administrar varias tiendas lleva más tiempo y dinero de lo que podrías pensar. Pasé horas escribiendo descripciones, editando fotos y apoyando a los clientes hasta que delegué algunas tareas a otros, lo cual costó dinero. Y no olvides los costos de publicidad. Por ejemplo, una campaña publicitaria en una tienda puede resultar costosa. Al final, todos estos gastos se suman a costos significativos.

Manteniendo la Singularidad

Para evitar problemas, cada tienda debe ser única. Esto significa no solo tener productos originales, sino también estilos de fotografía, descripciones e incluso branding diferentes. De lo contrario, la plataforma podría sospechar algo y bloquear tu tienda.

Desafíos Logísticos

Tener varias tiendas complica la logística. Los productos pueden estar almacenados en diferentes lugares, lo que requiere una atención extra al envío. He tenido situaciones en las que se envió el artículo incorrecto a un cliente debido a la confusión en el almacén, lo que resultó desagradable tanto para mí como para el cliente.

Cómo gestionar varias cuentas de Etsy

Ahora hablemos sobre el lado técnico de las cosas. Creo que mis ideas para crear múltiples tiendas tuvieron éxito gracias a las herramientas de calidad que me ayudaron en todo el proceso.

Navegador Anti-Detectar : Uso Undetectable, que ayuda a crear perfiles que parecen usuarios reales con sus propias características únicas, esenciales para el multi-accounting en Etsy.

: Uso Undetectable, que ayuda a crear perfiles que parecen usuarios reales con sus propias características únicas, esenciales para el multi-accounting en Etsy. Proxies: Conecto proxies residenciales a cada perfil de navegador. Ayudan a cambiar la dirección IP y la ubicación, haciendo que mis tiendas parezcan no estar conectadas y evitando que el sitio las bloquee.

Conecto proxies residenciales a cada perfil de navegador. Ayudan a cambiar la dirección IP y la ubicación, haciendo que mis tiendas parezcan no estar conectadas y evitando que el sitio las bloquee. Servicios de Gestión de Pedidos: Uso herramientas como ZOHO. Este software me ayuda a rastrear pedidos, monitorear la entrega, gestionar el inventario y evitar errores.

Uso herramientas como ZOHO. Este software me ayuda a rastrear pedidos, monitorear la entrega, gestionar el inventario y evitar errores. Herramientas de Automatización: Para mayor eficiencia, puedes usar varios programadores de redes sociales o servicios de marketing por correo electrónico. No solo ahorran tiempo, sino que también mantienen a tu audiencia comprometida.

Consejos para promocionar en Etsy

Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a promocionar y hacer crecer tu negocio en la plataforma.

Optimiza constantemente tus listados

Asegúrate de tener fotos de alta calidad, descripciones de productos bien redactadas y etiquetas precisas. Siempre añado imágenes desde múltiples ángulos para que los clientes puedan ver cada detalle. Además, redacto descripciones detalladas para minimizar cualquier pregunta sobre el producto.

Actualizaciones regulares

Etsy favorece las tiendas "activas". Cuanto más frecuentemente actualices tus listados, mayor será tu posibilidad de aparecer en los resultados de búsqueda. Pero no exageres; es mejor actualizar menos a menudo pero con mayor calidad, en lugar de hacer spam en las actualizaciones y arruinar la credibilidad de tu tienda.

Presencia en Redes Sociales

No te olvides de los posibles clientes en las redes sociales. Puedes crear cuentas en Pinterest o TikTok, o utilizar cualquier otra plataforma para compartir tu proceso de creación, animando a las personas a realizar compras y seguir tus páginas. Esta es una excelente manera de demostrar que eres una persona real, no solo un vendedor.

Participa en Ventas

Las ventas son una excelente manera de atraer nuevos clientes, especialmente si vendes artículos de temporada. Los descuentos ayudan a atraer a nuevos compradores y aumentar la visibilidad de tu tienda, lo que mejora tu ranking en la plataforma.

Sé Activo en la Comunidad

Los foros y grupos de vendedores son un gran lugar para mostrar tu trabajo. Además, puedes aprender cosas nuevas y obtener comentarios sobre tus productos. También puedes encontrar personas afines y hacer conexiones.

Mejora Continuamente Tu Servicio

Respuestas rápidas a preguntas, comunicación respetuosa y recopilación de críticas positivas aumentarán significativamente tus posibilidades de éxito. A todos les gusta sentirse especiales, incluso al hacer una compra simple.

Como resumen

Crear múltiples cuentas de Etsy es una forma fantástica de expandir tu negocio y probar diferentes estrategias de marketing. Puede aumentar significativamente la visibilidad del producto y, como resultado, aumentar los beneficios. Sin embargo, tener múltiples cuentas conlleva ciertos riesgos. Ten en cuenta que violar las normas de Etsy con respecto a múltiples cuentas podría resultar en el bloqueo de todas tus tiendas, y recuerda la inversión adicional de tiempo y recursos financieros necesarios para gestionar varios canales de venta.

Para minimizar estos riesgos, es importante utilizar herramientas confiables como el navegador anti-detect Undetectable, que ayuda a crear perfiles con características únicas, y proxies residenciales que garantizan la seguridad y el anonimato de tus cuentas. Estas herramientas te ayudarán a evitar prohibiciones y mantener todas tus tiendas funcionando sin problemas.