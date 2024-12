Cómo configurar la Proxy-solutions en Undetectable

Cómo evitar el bloqueo de un recurso prohibido? ¿Qué se debe hacer para no quedarse sin Vkontakte u otra red social si alguien decide bloquearla? ¿Es posible descargar millones de canciones populares en el sitio de música Spotify si la página no está disponible en un país en particular?

Al hacer una solicitud para visitar un recurso específico, el usuario envía una gran cantidad de datos sobre sí mismo, incluida información sobre su ubicación. Si la región desde la cual se hizo la solicitud no está en la lista de permitidos, se denegará el acceso y la visita a la página.

Para leer un sitio prohibido en una región, no es necesario mudarse a otro lugar, es mucho más fácil evitar el sistema utilizando un proxy.

¿Qué es un servidor proxy y para qué se utiliza?

Un proxy es un servidor intermediario al que se puede conectar para cambiar virtualmente su ubicación y evitar la prohibición de acceso a servicios y sitios web. Los datos reales del visitante, incluida la dirección IP, solo están disponibles para el servicio proxy. El usuario utiliza la red de forma anónima. Para qué se necesita un servidor proxy:

Para garantizar la confidencialidad, para que los recursos web no reconozcan quién lo está utilizando específicamente.

Para acceder libremente al contenido que solo está disponible en una ubicación geográfica específica.

Para aumentar el nivel de seguridad: los ataques se dirigirán al proxy.

Para aumentar la velocidad de acceso a recursos específicos.

Para poder visitar sitios web bloqueados, mensajeros.

Para ahorrar ancho de banda externo.

Para juegos en línea.

Para servicios y programas de recopilación de datos.

Para redes sociales.

Para casas de apuestas, casinos y póker.

Los datos se almacenan en caché para acelerar el procesamiento de solicitudes repetidas. Por ejemplo, al solicitar el mismo documento, se puede obtener directamente desde el proxy sin conectarse al servicio objetivo. Esta acción ahorra ancho de banda y dinero a la empresa.

Proxy-solutions.net: trabajo ininterrumpido con cualquier sitio, programa y juego

Proxy-solutions.net es un servicio de venta de proxies para obtener acceso rápido e ininterrumpido a recursos bloqueados. El servicio de proxy es una herramienta comercial necesaria para construir una ruta alternativa a un punto específico en la red, si trabaja con ORM (gestión de la reputación en línea) o en SEO, visita sitios que están prohibidos en un país en particular, analiza los recursos web de los competidores. Y mucho más.

La compañía ofrece servicios de proxies en paquetes, personales, PRIME y CITY, con tráfico ilimitado y velocidad de canal de hasta 100 Mbps. ¿Por qué los clientes prefieren colaborar con Proxy-solutions.net?

Entrega automática de direcciones después de que se muestre el pago en la cuenta personal.

Asistencia profesional las 24 horas.

Programa de afiliados y comisiones del 20% por cada clic en su enlace.

Compra de una cantidad ilimitada de direcciones IP por diferentes períodos de tiempo.

Uso de diferentes tipos de conexión HTTP/HTTP(s) o SOCKS5.

Costo mínimo y alta calidad de los servicios prestados.

Pago conveniente a través de varios sistemas de pago.

Configuración fácil y accesible del proxy en el navegador Undetectable.

Proxy-solutions.net garantiza un alto grado de seguridad en las conexiones de los proxies alquilados en cualquier ubicación elegida: Ucrania, Estados Unidos, Rusia, China, países europeos y países de la CEI.

Proxy-solutions.net: servicios ofrecidos

Al pagar al proveedor de servicios, el usuario tiene derecho a esperar una actitud correspondiente, asistencia las 24 horas y garantía de reembolso si la calidad no es satisfactoria. A su vez, el proveedor está interesado en proporcionar los mejores servicios en términos de relación calidad-precio. Lo que Proxy-solutions.net ofrece a los clientes:

Proxies personales IPv4 adecuados para trabajar con cualquier sitio web, servicio y programa.

Proxies en paquetes: ya están clasificados por cantidad y son un poco más baratos.

Prime: proxies residenciales IPv4.

City: permite elegir no solo el país, sino también la ciudad.

El servicio no requiere registro, pero el visitante tiene acceso a una amplia funcionalidad del panel de control, herramientas del servicio y soporte técnico.

Cómo configurar un proxy en el navegador antidección Undetectable

No es necesario instalar programas adicionales para comenzar a trabajar, todo lo necesario está en el propio sistema. Cómo configurar un proxy en Undetectable:

En el sitio web proxy-solutions.net selecciona el paquete de servicios necesario. Confirma el pedido. Copia la dirección IP de la lista de pedidos pagados. En el navegador Undetectable, haz clic en el signo "+" en la parte superior izquierda del programa. Ingresa el nombre del perfil. Configura las etiquetas. Selecciona el sistema operativo necesario. Elige el navegador y las configuraciones. Selecciona el idioma del navegador en el que prefieres trabajar. En la pestaña Network, especifica el tipo de proxy: HTTPS o Socks 5. Agrega la dirección IP, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña del servidor intermediario. Haz clic en "Check" para verificar la dirección IP. Haz clic en "Save" en la parte inferior de la pantalla. ¡Listo, puedes empezar a trabajar!

La autorización lleva un par de minutos y ya no tendrás que preocuparte por prohibiciones, restricciones y seguridad de la conexión.

Las direcciones IP de Proxy-solutions.net siempre son proxies válidos, un servicio impecable, precios asequibles y una amplia selección de sistemas de pago para pagar los servicios.