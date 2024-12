CPA Private – revisión de la red de afiliados

CPA Private recibe principalmente comentarios positivos de los socios, quienes elogian a la red por sus altas conversiones, generosos pagos, excelente soporte y una amplia variedad de ofertas. Algunos socios también destacan que CPA Private tiene las mejores ofertas en la vertical de VOD. Sin embargo, también hay comentarios negativos en los que los socios se quejan de que la red no les paga o cierra sus cuentas sin explicación. CPA Private responde a estos comentarios afirmando que no pagan por clientes potenciales falsos o fraudulentos reportados por los anunciantes.

