Revisión de Keitaro Tracker - un rastreador publicitario para arbitraje de tráfico en el año 2024.

Keitaro Tracker - es el estándar de oro entre las herramientas de seguimiento de publicidad, diseñado específicamente para mediadores, árbitros, afiliados y especialistas en marketing en Internet. Este avanzado rastreador de servidores proporciona un control total sobre los datos, procesa más de 200 millones de clics al día y ofrece amplias opciones de personalización.

Funciones principales y ventajas

Gestión flexible del tráfico

Keitaro allows you to track any type of traffic, including traffic from mobile applications. It enables you to optimize local landing pages through the built-in editor. This significantly simplifies the process of setting up and managing advertising campaigns, making them more effective.

Reporting and Analytics

El rastreador crea informes rápidos y personalizables con agrupaciones y filtros. Los usuarios pueden analizar millones de clics y tener en cuenta todas las conversiones, enviando datos a servicios externos y redes publicitarias. Ofrece un rango más amplio de datos en comparación con los paneles de publicidad tradicionales, incluyendo información sobre los usuarios (dispositivo, navegador, sistema operativo) y puntos clave del embudo de ventas.

Automatización e integraciones

Keitaro automatiza la carga de costos desde plataformas como Facebook, TikTok, Google Ads, y ofrece plantillas integradas para más de 500 redes de afiliados. Esto permite configurar campañas fácil y rápidamente, y recopilar datos sobre vistas, clics y comportamiento de los usuarios.

Protección contra el fraude

Keitaro Tracker protege contra fraudes y clics no deseados. Los usuarios pueden cargar sus propias listas de direcciones IP y user-agent en listas negras y blancas, así como utilizar filtros preconfigurados para bloquear bots. Keitaro es compatible con IPv6 completo. Tiene una GeoDB incorporada para una geolocalización precisa.

Postback and API

El rastreador admite postbacks S2S y proporciona acceso a Click API y Admin API. Permite cambiar automáticamente el tráfico a otras ofertas cuando se alcanza el límite de conversiones.

Pruebas A/B y embudos multi-offer

El rastreador admite la realización de pruebas A/B para optimizar flujos, utilizar diferentes páginas de destino y ofertas dentro de una misma campaña en tiempo real. Esto ayuda a encontrar los creativos publicitarios más efectivos y aumentar las conversiones. Además, el rastreador cuenta con la función de multi-oferta, que permite determinar a qué oferta accederá el usuario antes o después de hacer clic.

Versión de prueba gratuita

Keitaro offers a free 14-day trial version, allowing users to assess the service's capabilities before making a purchase. This trial period is sufficient to familiarize oneself with the basic features and advantages of the tracker.

Instalación y primeros pasos

Keitaro Tracker se instala en un servidor propio, lo que garantiza un control total y protección de los datos. La instalación es sencilla y se realiza con un solo comando en el terminal del servidor. Los socios de VPS de Keitaro tienen la opción de instalar el tracker en el servidor de inmediato, con solo unos clics.

Conclusion

Keitaro Tracker se destaca por su flexibilidad, funcionalidad y facilidad de uso. Ofrece una amplia gama de herramientas para optimizar campañas publicitarias, análisis y protección del tráfico. El equipo de soporte de Keitaro responde rápidamente a las solicitudes de los usuarios, ayudando a resolver cualquier problema que surja.

Este rastreador es perfecto para los compradores de medios y los árbitros que buscan maximizar la eficiencia de sus campañas publicitarias y mejorar el ROI. Gracias a sus amplias capacidades y funciones avanzadas, Keitaro Tracker ocupa legítimamente una posición líder en el mercado de rastreadores publicitarios.