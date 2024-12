Let it Cash: un programa de afiliados con el que es más fácil trabajar

Let it Cash es una red de CPA de iGaming con una retención mínima y pagos cada semana. En él encontrarás más de 2.500 ofertas para diferentes GEO de todo el mundo.

El equipo que creó la red ha probado diferentes programas de afiliados y conoce desde dentro todos los "dolores" de los webmasters. Por tanto, con Let it Cash no perderás tiempo ni dinero en errores y problemas, sino que trabajarás de forma cómoda y rentable.

Funciones de red

Herramienta incorporada para enviar SMS y mensajes a WhatsApp y Viber.

Aplicaciones PWA y WebView gratuitas: disponibles en cualquier fuente con soporte técnico completo y optimización.

El soporte está siempre en contacto y listo para ayudar con cualquier pregunta las 24 horas, los 7 días de la semana. *Condiciones especiales para equipos dispuestos a lanzar grandes volúmenes.

¿Cómo empezar a trabajar con un programa de afiliados?

El registro se realiza sin la participación de un administrador ni aprobaciones de cuenta. Ingresó su correo electrónico y contraseña → aprobó su cuenta por correo electrónico → comenzó a trabajar.

Área personal

Cuando se registre e inicie sesión en su cuenta, accederá a la sección "Estadísticas", donde encontrará muchas herramientas para monitorear el tráfico. Ordena la información por fechas, fuentes, ofertas, páginas web y subcuentas.

Ofertas

En esta sección encontrarás ofertas para muchos GEO diferentes: desde los más populares (España, Alemania, Latam) hasta los exóticos (Kenia, Bangladesh, Eslovaquia, Hungría).

Para ver una descripción detallada, simplemente haga clic en la oferta que desee. Habrá información sobre fuentes permitidas y prohibidas, el monto mínimo de depósito, requisitos para el público objetivo, período de retención y otros detalles.

Fuentes publicitarias

Las fuentes de publicidad disponibles dependen de los requisitos específicos del anunciante. Entre las principales fuentes se encuentran Facebook, UAC, publicidad contextual, mailings varios, TikTok, ASO, ASA. A veces puedes usar diagramas.

Pagos

Es posible recibir fondos después de 7 días de retención. Esto resulta beneficioso para los webmasters que trabajan solos porque recuperan rápidamente sus costes publicitarios.

Puede retirar dinero a una cuenta bancaria, tarjeta, billetera electrónica o cuenta de agente en dólares o rublos. Monto mínimo: $100.

Bonos

Invita a los editores a Let it Cash y recibe el 5 % de sus ingresos. Esta es una gran oportunidad para aumentar tus ganancias 🤘

También ofrecen descuentos en servicios útiles:

FBTool (20% en el primer pago del servicio) *IMKLO (15% en el primer pago)

Proxys.io (10% de descuento permanente)

EPN.NET (emisión de tarjeta ilimitada sin reposición mínima)

¿Cuál es el resultado?

Con Let it Cash puedes ganar dinero de manera efectiva en iGaming. Le brindarán ofertas rentables de anunciantes confiables, así como soporte completo y herramientas profesionales para aumentar el tráfico. Puedes registrarte aquí.