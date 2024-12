Proxy-Store — Reseña de un proveedor de proxy confiable para diversos propósitos

Proxy-Store ofrece servidores proxy para recursos específicos. Por ejemplo, solo para Facebook, Telegram, LinkedIn. No es necesario pagar de más por acceso a otras plataformas. En comparación con proxies que se pueden utilizar en todos los sitios, su costo es más bajo. Los servidores proxy son una buena opción si no quieres estar pendiente del consumo en Mb. Se te proporciona un uso ilimitado completo durante todo el período de alquiler. Agrega proxies residenciales o móviles a tu carrito si necesitas cambiar tu IP cada 10 minutos o 2-3 veces al día. El acceso a ellos es proporcionado por proveedores de Internet y operadores móviles, por lo que será imposible distinguirte de un usuario regular de red, así como prohibirte. Puedes encontrar proxies públicos en internet tú mismo. Pero la búsqueda llevará mucho tiempo. Proxy-Store lo hará todo por ti: recopilará una lista de servidores y la irá actualizando durante todo el período de uso (eliminando los que no funcionan, agregando nuevos). Todos los tipos de proxies disponibles en la red se incluirán en la lista (no solo proxies de servidores).

Por Qué los clientes de Proxy-Store Recomiendan el Servicio a sus Amigos

Reembolso garantizado dentro de las 24 horas posteriores a la compra si los proxies no son compatibles (excepción: paquetes de prueba de proxies residenciales y móviles con tráfico) Descuentos permanentes en extensiones de servidor proxy sin códigos promocionales: -20% en modo manual y -25% en modo automático Los proxies con tráfico no expiran si no tienes tiempo para usarlos. Puedes agregar un nuevo paquete de tráfico al pedido actual y se sumará con el remanente. Gran selección de ubicaciones - 150+ países Soporte para los protocolos HTTP(S) y SOCKS5 El soporte técnico competente (no un bot) ayuda individualmente con cada solicitud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribir en el chat en el sitio web.

Cómo obtener un descuento en Proxy-Store

Siempre presta atención a las características de los proxies y a los términos de funcionamiento del servicio, y solo luego a los descuentos. Aunque siempre es más agradable realizar un pedido con ellos. Para usar el bono:

Ve al enlace.

añade los proxies necesarios a tu carrito

antes de pagar, introduce el código promocional "INDETECTABLE" y obtén -10% de descuento en todos los proxies residenciales.

Más ofertas promocionales para otros tipos de proxies se pueden encontrar en el canal de Telegram de Proxy-Store.