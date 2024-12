¿Cómo usar el navegador Undetectable para el análisis de anuncios?

Estás en un extremo del mundo y tu publicidad se transmite en otro… Y además en idiomas que no entiendes. Por lo tanto, en casos como este, los anunciantes solo pueden adivinar los resultados de su promoción. Y confiar en lo que les dice el especialista en marketing contratado. Y la mayoría de las veces, cuentan cuentos sobre cómo la eficacia de la campaña está rompiendo récords y lo respaldan con informes rápidamente elaborados. Pero en tu sitio web, no ha habido ni ventas ni registros. Y no puedes verificar las fábulas del mercadólogo contratado… Aunque hay una forma de realizar un análisis de la publicidad que se muestra incluso en los rincones más remotos del planeta: utilizar un anti-detect confiable. Como Undetectable.

¿Cómo evaluar los resultados de tus campañas si están lejos de ti?

Muchos creen que gracias a Internet y los aviones, el mundo se ha vuelto pequeño. Por lo tanto, todas las ubicaciones se ven bien, incluso demasiado… Al menos desde la altura de un avión en vuelo. Pero no es tan fácil ver el espacio virtual. Especialmente el curso de las campañas publicitarias que se desarrollan a miles de millas de distancia. Y no se trata de las fronteras estatales, que se pueden superar con unos pocos clics en la World Wide Web. El problema no es siquiera el conocimiento del idioma del público objetivo al que se dirige la publicidad de tu marca. El problema radica en que no puedes evaluar los resultados y la calidad de la promoción que pagas de tu propio bolsillo. Por lo tanto, tienes que confiar en lo que dicen los mercadólogos contratados, los directores de marketing… ¡Incluso las agencias enteras! Pero, ¿por qué sucede esto?

La mayoría de las veces, los anunciantes utilizan los servicios de especialistas externos para promocionar sus propios productos. No todos los negocios pueden permitirse tener sus propios departamentos de publicidad. A otras empresas con presupuestos más ajustados les toca promocionarse utilizando los servicios de mercadólogos independientes o agencias. Incluso en el caso de que solo necesiten realizar un simple análisis de tráfico.

Por supuesto, si la campaña se lleva a cabo en tu propio país y en tu propio idioma, puedes configurar y realizar una simple campaña de publicidad contextual por ti mismo. Incluso puedes dibujar rápidamente un par de creatividades. Pero esas son las capacidades que la mayoría de los anunciantes tienen.

Cuando el problema empeora

La regla principal de cualquier campaña publicitaria es confiar en el director contratado, pero aún así verificar y monitorear su progreso. De lo contrario, puedes gastar todo tu presupuesto publicitario a ciegas. Pero cuando promocionas tu producto en el extranjero, a una marca de tamaño mediano le resulta difícil seguir esta regla. Después de todo, el empresario no conoce bien ni el idioma de la región ni las peculiaridades del mercado local. Y no puede verificar la publicidad por sí mismo, porque ha entregado el control de todas las cuentas publicitarias a una agencia de marketing. Según los informes, los especialistas de la agencia son competentes. Pero los anuncios en la ubicación extranjera ya se están transmitiendo durante el tercer mes y aún no ha habido un aumento en las conversiones. Por supuesto, la agencia comparte generosamente los informes de la campaña en ubicaciones cerradas para ti… ¿Pero dónde están las conversiones?

Para disipar todas las dudas, es necesario ver la promoción y su contenido con tus propios ojos. Pero, ¿cómo hacerlo si tu perfil no se ajusta a las características del cliente objetivo?

Puedes superar la discrepancia geográfica utilizando una VPN. Y aún mejor, adquirir proxies confiables. Pero no podrás cambiar otros parámetros de orientación (sistema operativo, tipo de dispositivo, navegador) con su ayuda. Por lo tanto, debes buscar una herramienta más efectiva para analizar la publicidad. ¡Y la hay: Undetectable!

¿Qué son los anti-detects?

Undetectable es un moderno anti-detect que goza de gran popularidad entre los profesionales del arbitraje y los especialistas en SMM. Además, esta herramienta también es demandada por los anunciantes, que pueden ver por sí mismos cómo se ve la campaña realizada por los especialistas contratados para el público objetivo.

Undetectable pertenece a un nuevo tipo de software especializado: los navegadores anti-detect. Su principio de funcionamiento se basa en la misma tecnología que utilizan los sistemas modernos de orientación de redes publicitarias y los sistemas antifraude de las redes sociales: las huellas digitales. Estas huellas permiten identificar a un usuario en Internet con una precisión de más del 94%.

Las huellas digitales también se conocen como fingerprints. Son un conjunto de indicadores que se utilizan para identificar a un usuario en función de una combinación de características únicas de su dispositivo.

Las siguientes señales forman parte de las huellas digitales:

Sistema operativo.

Su arquitectura.

Configuraciones locales: hora y idioma.

Navegador utilizado.

Procesador central.

Número de núcleos del procesador.

Memoria RAM.

Cadena de agente de usuario.

La cadena de agente de usuario se envía a la aplicación web en respuesta a una solicitud del servidor. Incluye información sobre las configuraciones locales del dispositivo del usuario, así como sobre el motor del navegador.

¿Cómo ayudan los anti-detects a los anunciantes?

Las redes publicitarias modernas utilizan la tecnología de huellas digitales para segmentar la audiencia de las campañas según los parámetros establecidos. Esto permite mostrar anuncios y banners solo a aquellos usuarios cuyas señales de huellas digitales coinciden con las características establecidas. Este mecanismo se llama orientación publicitaria. Es precisamente este mecanismo el que impide que el anunciante vea y evalúe la eficacia de la campaña desde el punto de vista del público objetivo. Especialmente si la promoción se lleva a cabo en países y regiones extranjeras.

Cuando el cliente accede a la plataforma desde su dispositivo, no ve los anuncios. Esto se debe a que, desde el punto de vista del sistema de orientación de la plataforma publicitaria, no cumple con las características del cliente objetivo establecidas en la configuración de la campaña. Los navegadores anónimos ayudan a garantizar esta correspondencia.

Los anti-detects permiten reemplazar las huellas digitales por huellas con parámetros que se especifican en la configuración de la campaña. Gracias a esto, el anunciante puede visitar el sitio web objetivo como un cliente potencial y evaluar la calidad de la promoción y su eficacia. Ya que para el sistema de la plataforma publicitaria, parecerás un representante del público objetivo.

Pero los anti-detects avanzados, como Undetectable, no solo pueden reemplazar las huellas digitales, sino también editarlas. Esto permite utilizar la misma huella digital varias veces para analizar de forma independiente la publicidad de múltiples campañas.

Cómo utilizar los anti-detects: analicemos el ejemplo de Undetectable

A la mayoría de los empresarios les da miedo el software profesional, que incluye los navegadores anti-detect. En realidad, estas herramientas no son tan difíciles de usar como muchos piensan. Puedes comprobarlo fácilmente al examinar el proceso paso a paso de uso de Undetectable.

Ve al sitio web del anti-detect y regístrate. Descarga la versión necesaria de la aplicación de escritorio: el navegador anónimo está disponible en versiones para Windows y macOS. Instala el programa y ejecútalo. Después de iniciar sesión, crea un nuevo perfil desde el menú lateral principal. Selecciona una huella digital. Si es necesario, edítala: puedes cambiar la configuración del dispositivo y otros parámetros. Carga los proxies que hayas comprado previamente.

Los proxies garantizan que la huella digital utilizada en el anti-detect coincida con las configuraciones de orientación de la campaña en términos de ubicación geográfica, operador móvil y proveedor de Internet.

Deja todos los valores de las huellas de red sin cambios. Para los demás parámetros, activa el modo “Automático”, que rellenará automáticamente los valores de configuración en función de las características de los proxies especificados. Si es necesario, carga archivos de cookies.

Las huellas digitales con un historial de visitas a otros sitios web generan más confianza en los sistemas de protección de los sitios. Pero las cookies solo deben usarse si necesitas verificar la publicidad que se muestra en las redes sociales.

Después de eso, puedes ver tu publicidad con los ojos del cliente objetivo.

Peligros y desventajas de usar anti-detects

Desde el punto de vista de la ley de cualquier país, el uso de navegadores anónimos es completamente legal. Por lo tanto, son utilizados por muchos webmasters, arbitrajistas y especialistas en marketing.

La única desventaja de los anti-detects es que su eficacia depende de la calidad de los proxies. Por lo tanto, para realizar un seguimiento de la calidad de las campañas, se deben adquirir direcciones IP solo de proveedores verificados.

Además, debes tener cuidado con los anti-detects de baja calidad. Por lo tanto, para analizar el tráfico y realizar otras tareas específicas, utiliza Undetectable, cuya confiabilidad está respaldada por cientos de reseñas positivas.

Además, es uno de los pocos anti-detects profesionales con un plan de suscripción gratuito. Sus capacidades son suficientes para realizar un seguimiento de las campañas incluso en ubicaciones muy remotas. La suscripción gratuita a Undetectable incluye 5 perfiles en la nube y 10 configuraciones actualizables mensualmente. Y para ampliar las capacidades de análisis de publicidad, simplemente compra la cantidad necesaria de perfiles, que se sumarán a los proporcionados de forma gratuita.

Las campañas publicitarias son costosas, por lo que no se puede confiar ciegamente en todo lo que dicen los mercadólogos contratados. Es mejor asegurarse de la veracidad de sus palabras personalmente. Para ello, simplemente instala Undetectable y mira la campaña en marcha con los ojos de tu cliente potencial.