Kostenlose KI-Automatisierung von Undetectable über MCP und LM Studio

Die KI-Automatisierung von Browserprozessen wird allmählich zum Marktstandard. Hier verbirgt sich jedoch ein ernstes Problem: Beim Skalieren von Account-Farmen oder beim Erweitern von Workflows steigen die Rechnungen für API-Token (ob OpenAI oder Anthropic) exponentiell. Die Wirtschaftlichkeit der Automatisierung beginnt, den Profit aufzufressen.

Die Lösung liegt auf der Hand — die Nutzung lokaler LLMs (Large Language Models) über Anwendungen wie LM Studio. Dank unseres integrierten MCP-Servers kann absolut jedes KI-Modell mit dem Undetectable-Browser verbunden werden.

Wir bieten ein fertiges Tool, um Ihren Antidetect kostenlos mit beliebigen offenen lokalen neuronalen Netzen zu verbinden. Keine Token-Rechnungen, kein komplizierter Code und keine Drittanbieter-Server — nur reine Einsparungen und volle Kontrolle über den Prozess.

Wie LM Studio und der MCP-Server funktionieren

Um zu verstehen, wie effektiv das ist, betrachten wir die technische Grundlage des Prozesses in einfachen Worten.

LM Studio: Dies ist eine Umgebung zum lokalen Starten offener KI-Modelle (Llama, Mistral und andere). Das Programm ermöglicht es, ein vollwertiges LLM direkt auf Ihrem Computer buchstäblich mit ein paar Klicks bereitzustellen.

Dies ist eine Umgebung zum lokalen Starten offener KI-Modelle (Llama, Mistral und andere). Das Programm ermöglicht es, ein vollwertiges LLM direkt auf Ihrem Computer buchstäblich mit ein paar Klicks bereitzustellen. MCP-Server: Unser Verbindungsglied. Er standardisiert das Kommunikationsprotokoll und übersetzt die textlichen Absichten des lokalen neuronalen Netzes in konkrete Aktionen innerhalb von Undetectable-Profilen (sinnvolle Klicks, natürliches Scrollen, Texteingabe usw.).

Wichtiger Fokus — Einschränkungen nur durch die Hardware: Da das Modell ausschließlich lokal arbeitet, hängen Qualität und Komplexität der Automatisierung nur von der Rechenleistung Ihres PCs ab. Eine leistungsstarke Grafikkarte ermöglicht es, schwere Modelle mit komplexer Schlussfolgerungslogik auszuführen. Gleichzeitig kommt selbst ein Basis-Build hervorragend mit leichten LLMs für Routineaufgaben zurecht. Der Hauptvorteil — absolut keine Limits für die Anzahl der Anfragen.

Zero-Code: Das Ende der Skript-Ära

Lange Zeit galt Browserautomatisierung als Bereich fortgeschrittener Entwickler, der tiefgehende Kenntnisse in Python, Arbeit mit Selenium oder Puppeteer sowie die ständige Wartung brechender Skripte erforderte.

Jetzt ist der Prozess vollständig visualisiert. Die verständliche grafische Oberfläche von LM Studio und die integrierte Protokollunterstützung in Undetectable reduzieren die gesamte Einrichtung auf die einfache Installation der Software und die Angabe der benötigten lokalen Ports. Sie erhalten ein hohes Maß an Automatisierung, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Praktische Anwendung

Die Möglichkeiten dieser Verbindung sind nur durch Ihre Fantasie begrenzt. Betrachten wir reale Aufgaben, bei denen KI-Automatisierung helfen kann:

Smartes Farming und Warm-up: KI klickt nicht mehr einfach nach Timer. Sie imitiert das Verhalten eines echten Nutzers: studiert Inhalte, bewegt sich organisch über Websites und sammelt hochwertige Cookies. Das erhöht das Trust-Level von Accounts gegenüber beliebigen Anti-Fraud-Systemen radikal.

KI klickt nicht mehr einfach nach Timer. Sie imitiert das Verhalten eines echten Nutzers: studiert Inhalte, bewegt sich organisch über Websites und sammelt hochwertige Cookies. Das erhöht das Trust-Level von Accounts gegenüber beliebigen Anti-Fraud-Systemen radikal. Vollständige SMM-Automatisierung: Aufbau eines komplexen und unterbrechungsfreien Arbeitszyklus mit sozialen Netzwerken. Zum Beispiel kann vollständig automatisiertes Posting auf Instagram umgesetzt werden, bei dem die KI über den MCP-Server selbstständig in den Account geht, Captions generiert, den Medien-Upload verwaltet und Content veröffentlicht, wobei Bot-Erkennungsalgorithmen umgangen werden.

Aufbau eines komplexen und unterbrechungsfreien Arbeitszyklus mit sozialen Netzwerken. Zum Beispiel kann vollständig automatisiertes Posting auf Instagram umgesetzt werden, bei dem die KI über den MCP-Server selbstständig in den Account geht, Captions generiert, den Medien-Upload verwaltet und Content veröffentlicht, wobei Bot-Erkennungsalgorithmen umgangen werden. Intelligentes Parsing: Sammeln, Strukturieren und tiefgehende Analyse von Daten aus Zielressourcen in Echtzeit. Sie müssen nicht mehr für jede einzelne Website die Erstellung individueller Parser beauftragen.

Sammeln, Strukturieren und tiefgehende Analyse von Daten aus Zielressourcen in Echtzeit. Sie müssen nicht mehr für jede einzelne Website die Erstellung individueller Parser beauftragen. Monitoring von Werbekonten und Berichtserstellung: Sie können dem neuronalen Netz die Aufgabe geben, Ihre Profile durchzugehen und die Restbeträge auf den Werbekonten zu prüfen. Die KI klickt selbstständig durch die Accounts, sammelt Daten und schreibt Ihnen eine fertige Textzusammenfassung: in welchem Konto wie viele Mittel übrig sind und wo eine Budgetauffüllung erforderlich ist.

Wie man den Undetectable Browser mit LMstudio integriert

Gehen wir zur Praxis über. Die Verbindung lässt sich in nur wenigen Minuten einrichten.

Schritt 1. Laden Sie LM Studio und den Undetectable-Browser herunter

Laden Sie LM Studio und den Undetectable-Browser von der offiziellen Website herunter.

Schritt 2. Wählen Sie in LMstudio das benötigte LLM-Modell aus

Nach dem Herunterladen und Installieren der Anwendung wählen Sie das benötigte KI-Modell aus und laden Sie es herunter.

Schritt 3. Wir verbinden den MCP-Server

Öffnen Sie in der LM studio-Anwendung den Tab “chat”. Öffnen Sie anschließend rechts im Panel den Bereich “Integrations”. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche “Install” – “Edit MCP Json”. Geben Sie im geöffneten Tab die MCP-Server-Daten ein. Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf “Save”

Nach erfolgreichem Hinzufügen des MCP-Servers wird er in der rechten Seitenleiste angezeigt.

Damit der Server seine Arbeit beginnt, aktivieren Sie ihn, indem Sie den Button zur Seite wischen. Erteilen Sie anschließend die Berechtigung zur Ausführung bestimmter Aktionen während der Automatisierung.

Starten Sie nach der Installation des Servers LMstudio und den Undetectable-Browser neu.

Schritt 4. Wir starten das KI-Modell lokal auf dem PC

Um das KI-Modell in LMstudio zu starten, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf “select model to load”, anschließend auf das benötigte LLM und danach auf die Schaltfläche “Load model”

Schritt 5. Wir überprüfen die Funktionsfähigkeit der Verbindung mit einem Teststart

Nachdem das LLM aktiviert wurde, führen wir eine Automatisierung durch. In einem neuen Chat geben wir dem neuronalen Netz einen Prompt und beobachten die Automatisierung.

Die Testautomatisierung war erfolgreich!

Wichtig: Diese Automatisierung wurde als Beispiel angeführt. Wenn Sie eine komplexe und mehrstufige Automatisierung durchführen möchten — testen Sie komplexere Modelle mit noch weiter entwickeltem Denken.

Fazit

Die Integration von Undetectable mit lokalen KI-Modellen über den MCP-Server verändert die Spielregeln. Sie erhalten Unabhängigkeit von kostenpflichtigen Drittanbieter-APIs, senken die Betriebskosten auf null und bewahren vollständige Vertraulichkeit — kein einziges Byte Ihrer Daten geht an fremde Server. All das bei maximalem Schutz vor Detection.

Es ist Zeit, Routineaufgaben auf die Leistung Ihrer Hardware zu verlagern. Laden Sie die aktuelle Version von Undetectable herunter, installieren Sie LM Studio und starten Sie noch heute Ihre erste kostenlose KI-Automatisierung.