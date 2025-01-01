Panopticlick & Undetectable: Fingerprint-Prüfung

Panopticlick ist ein innovatives Online-Tool, das von der Electronic Frontier Foundation (EFF) entwickelt wurde, um die Einzigartigkeit des Browser-Fingerprints eines Nutzers zu analysieren. Der Dienst wendet eine Reihe von Methoden an, um zu bewerten, wie leicht Ihr Browser anhand passiv übertragener Daten im Internet identifiziert werden kann. Nachfolgend die wichtigsten Instrumente und Parameter, die Panopticlick prüft:

Übermittelte Header User Agent: die Datenkette, die beim Senden an einen Webserver Informationen über Ihren Browser und dessen Version enthält. HTTP Accept Headers: Informationen zu Sprache, Kodierung und unterstützten Inhaltsformaten. Beispielsweise kann ein Server eine einfache Textdatei liefern, wenn festgestellt wird, dass der Browser keine reichhaltigen Dokumentformate unterstützt. Diese Angaben können relativ charakteristisch sein und zwischen Browsern variieren. Allerdings ändert sich diese Zeichenkette in der Regel nur wenig über die Zeit und kann in verschiedenen Versionen desselben Browsers gleich bleiben.

Wesentliche Browser-Parameter Plugin-Liste: ein Plugin ist ein kleines Programm, das dem Browser hilft, Inhalte zu verarbeiten, die er nicht nativ verarbeiten kann. In den letzten Jahren sind Browser-Plugins weitgehend in den Hintergrund getreten. Browser bevorzugen inzwischen stärker kontrollierte Extensions. Dennoch existieren Plugins in veralteten Browsern weiterhin. Zeitzone: die im System eingestellte Zeitzone. Diese Metrik wird als Zeichenkette angegeben, zum Beispiel „America/Los_Angeles". Sie kann zur Abschätzung eines ungefähren Standorts genutzt werden, insbesondere wenn Sie in einer Zeitzone mit relativ wenigen anderen Nutzern leben. Bildschirmgröße und Farbtiefe: obwohl diese Metrik ergänzende Informationen liefern kann, ist sie für Tracker häufig zu „fragil", da Benutzer die Browserfenstergröße leicht ändern können.

Fortgeschrittene Fingerprinting-Methoden Installierte Schriftarten: zur Erkennung von Systemschriftarten rendern Tracking-Sites typischerweise Text in einem HTML-`<span>` und iterieren rasch über Hunderte oder Tausende bekannter Schriftarten. Für jede Schriftart prüft die Seite, ob sich die Breite des Elements gegenüber der Standarddarstellung bei Verwendung dieser Schriftart geändert hat. Wenn ja, schließt der Tracker auf die Existenz der Schriftart. Die auf Ihrem Rechner vorhandene Schriftartenliste ist oft konsistent und an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. Wenn Sie auch nur eine untypische Schriftart (z. B. eine Designer-Schrift) installiert haben, kann das eine sehr aussagekräftige Metrik sein. Cookie-Support: die Metrik „Cookies enabled" ist entweder True oder False und zeigt an, ob Ihr Browser Cookies zulässt oder blockiert. Das Vorhandensein von Cookies lässt sich mit oder ohne JavaScript feststellen. Allein liefert dies nur ein Bit Information — True oder False — wird aber in Kombination mit anderen Attributen deutlich aussagekräftiger. Supercookie-Erkennung: trotz des Namens sind „Supercookies" technisch gesehen keine Cookies. Obwohl sie ebenfalls eindeutige Identifikatoren speichern und abrufen, sind sie wesentlich schwerer zu entdecken und zu entfernen. Supercookies können verfolgen, welche Websites Sie besuchen und wie lange Sie dort verweilen. Sie können auch auf Daten zugreifen, die von herkömmlichen Tracking-Cookies gesammelt wurden, z. B. Login-Informationen. Nach dem Löschen eines normalen Cookies kann ein Supercookie weiterhin darauf verweisen. Spracheinstellungen: die bevorzugte(n) Sprache(n) des Browsers. Diese Metrik gibt an, in welchen Sprachen Sie Website-Inhalte bevorzugt sehen möchten. Sie liefert substanzielle Informationen zum Fingerprint, insbesondere wenn die Sprache in Ihrer Zeitzone selten ist. Canvas- und WebGL-Fingerprinting: die Ergebnisse von WebGL- und Canvas-Fingerprinting stehen in engem Zusammenhang. Beide Methoden untersuchen vom Browser gerenderte Grafiken auf winzige Unterschiede zwischen Nutzern. Dies ist eine ausgereifte und sehr verlässliche Fingerprinting-Metrik. Die gerenderten Bilder unterscheiden sich leicht aufgrund kleiner Abweichungen in: GPU-Hardware, Grafiktreibern, Betriebssystem und installierten Schriftarten. Diese Konfigurationen variieren zwischen Geräten, sind aber auf einem einzelnen Gerät meist stabil genug, um einen Nutzer eindeutig zu identifizieren.