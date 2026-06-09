Undetectable 2.47.0: Chromium 149, Umgehung der Google-Validierung und Entsperren von Profilen per API

Das Undetectable-Team hat ein frisches Release für Sie vorbereitet. In Version 2.47.0 haben wir nicht nur die Browser-Basis aktualisiert, sondern auch die Mechanismen für Automatisierung und Interaktion mit Google-Diensten überarbeitet. Schauen wir uns an, wie diese Änderungen Ihre tägliche Routine vereinfachen und Ihre Profile zuverlässiger machen.

Chromium 149

Wir haben den Browser-Kern auf die aktuelle Version 149 aktualisiert. Heutzutage ist das nicht nur eine Formalität, sondern Ihr wichtigster Schutz vor ständig intelligenter werdenden KI-Filtern. Moderne Sicherheitssysteme werden in Echtzeit auf riesigen Datenmengen trainiert.

Sie wissen genau, welche Mikroverzögerungen beim Rendering oder welche Besonderheiten bei der JavaScript-Ausführung den neuesten Chrome-Versionen entsprechen. Wenn Ihr Kern veraltet ist, markieren Algorithmen die Sitzung sofort als verdächtig und reduzieren das Vertrauen in den Account. Chromium 149 ermöglicht es Profilen, vollständig im Traffic echter Nutzer aufzugehen. Sie erhalten stabile Arbeit mit beliebigen Werbekonten ohne unangenehme Überraschungen.

Neue API-Methode

Für alle, die ihre Projekte durch Automatisierung skalieren, haben wir eine neue API-Methode hinzugefügt – /profile/unlock/<profileID> . Früher konnte ein Profil bei einem Fehler eines Drittanbieter-Skripts oder einem plötzlichen Verbindungsabbruch technisch gesperrt bleiben. Das verlangsamte die gesamte Kette automatisierter Aktionen und erforderte Aufmerksamkeit.

Jetzt lässt sich dieses Problem sofort lösen. Es reicht, eine Anfrage zu senden, um die Sperre eines bestimmten Profils erzwungen aufzuheben und es wieder in Betrieb zu nehmen. Dadurch werden Ihre automatisierten Funnels deutlich fehlertoleranter. Sie müssen keine Zeit mehr mit manuellen Neustarts verschwenden, wenn ein Skript plötzlich "stolpert".

Was wir behoben haben

Wir haben einen Fehler behoben, der die komfortable Verwaltung von Account-Farmen auf entfernten Maschinen störte. Früher konnte sich das Programm plötzlich schließen, wenn Sie sich per RDP (Remote Desktop Protocol) mit einem laufenden Server verbunden haben.

Jetzt hält Undetectable die Sitzung bei beliebigen Wiederverbindungen zum Remote-Desktop stabil. Sie können frei zwischen Servern wechseln, ohne befürchten zu müssen, einen wichtigen Multiaccounting-Prozess zu unterbrechen. Die Fernverwaltung ist wirklich zuverlässig und nahtlos geworden.

Was wir verbessert haben

In diesem Release haben wir die internen Maskierungsmechanismen verbessert, damit Sie einfacher mit den anspruchsvollsten Plattformen arbeiten können.

Perfekte Maskierung für Google. Wir haben die Logik zur Generierung des Headers x-browser-validation geändert. Dieser Parameter wird von allen Websites des Google-Ökosystems für eine strenge Prüfung des Browsers auf "Menschlichkeit" verwendet. Jetzt ist unsere Chrome-Imitation noch genauer geworden, was die Risiken von Sperren bei den Diensten des Suchgiganten tatsächlich reduziert.

Wir haben die Logik zur Generierung des Headers geändert. Dieser Parameter wird von allen Websites des Google-Ökosystems für eine strenge Prüfung des Browsers auf "Menschlichkeit" verwendet. Jetzt ist unsere Chrome-Imitation noch genauer geworden, was die Risiken von Sperren bei den Diensten des Suchgiganten tatsächlich reduziert. Widevine-Update. Das Widevine-Modul wurde auf die neueste Version aktualisiert. Antifraud-Systeme prüfen häufig DRM-Komponenten (integrierte Technologien zum Schutz von Inhalten, die tief in das Betriebssystem und die reale Hardware integriert sind), um die Legitimität eines Geräts zu bewerten. Ein aktuelles Widevine bestätigt die Integrität des Fingerprints und nimmt Ihren Sitzungen unnötige Verdachtsmomente.

Das Widevine-Modul wurde auf die neueste Version aktualisiert. Antifraud-Systeme prüfen häufig DRM-Komponenten (integrierte Technologien zum Schutz von Inhalten, die tief in das Betriebssystem und die reale Hardware integriert sind), um die Legitimität eines Geräts zu bewerten. Ein aktuelles Widevine bestätigt die Integrität des Fingerprints und nimmt Ihren Sitzungen unnötige Verdachtsmomente. Suche nach Elementen in iframe. Wir haben die Arbeit der Automatisierungs-API mit Elementen verbessert, die sich innerhalb von iframe befinden. Zahlungsgateways, Captchas und Drittanbieter-Widgets werden häufig genau über Frames eingebettet. Jetzt finden Ihre Skripte die benötigten Buttons schneller und ohne Interaktionsfehler.

Fazit

Undetectable 2.47.0 macht Ihre Arbeit produktiver, indem es den Kampf gegen technische Einschränkungen übernimmt. Der Wechsel zu Chromium 149 und gezielte Verbesserungen der Maskierung für Google garantieren ein hohes Vertrauensniveau für Ihre Profile. Der neue Endpoint zum Entsperren und der Fix für RDP-Verbindungen geben der Automatisierung außerdem die Stabilität, die beim Skalieren oft fehlt. Aktualisieren Sie jetzt und erleben Sie, wie viel komfortabler Ihr Arbeitsprozess wird.