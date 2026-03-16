Undetectable 2.44.0 Update: Chromium 146, Intelligenterer Fensterfokus und mehr Freiheit in den Profileinstellungen

Das Undetectable-Team hat ein frisches Release für Sie vorbereitet. In Version 2.44.0 haben wir traditionell die Browser-Basis aktualisiert und außerdem präzise Einstellungen für diejenigen hinzugefügt, die die volle Kontrolle über ihren Arbeitsbereich schätzen. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick darauf, was sich geändert hat und wie es Ihnen bei Ihren täglichen Aufgaben helfen wird.

Chromium 146

Überlappende Chromium-Logos mit den Versionsnummern 142, 143, 144, 145 und 146 auf einem violett-pinken Farbverlaufshintergrund, wobei Version 146 im Vordergrund hervorgehoben ist.

Wir haben den Chromium-Kern auf die neueste Version 146 aktualisiert.

Für einen Antidetect-Browser ist eine aktuelle Engine ein kritisch wichtiges Element, das sich direkt auf das Vertrauensniveau der Zielplattformen auswirkt. Anti-Fraud-Systeme reagieren sofort auf veraltete Versionen, markieren sie als verdächtig oder verlangen eine zusätzliche Verifizierung.

Durch die Aktualisierung des Kerns können Sie sicher sein, dass Ihre Profile natürlich aussehen und sich unter Millionen normaler Nutzer einfügen. Dadurch werden Darstellungsprobleme auf modernen Websites beseitigt und die korrekte Ausführung schwerer Skripte sichergestellt. Darüber hinaus enthält die neueste Chromium-Version immer die aktuellsten Sicherheitspatches, was Ihre Arbeit besser vor Datenlecks schützt.

Was ist neu

Undetectable-Browsereinstellungsoberfläche mit der aktivierten Option „document.hasFocus() always true“ in der Mitte, dekoriert mit geschwungenen Pfeilen auf einem violett-pinken Farbverlaufshintergrund.

Option „document.hasFocus() always true“

Eine neue Option „document.hasFocus() always true“ wurde zu den Haupteinstellungen hinzugefügt. Diese Funktion lässt Websites glauben, dass das Profilfenster immer aktiv ist, selbst wenn es minimiert oder vollständig von anderen Fenstern verdeckt ist.

Viele Plattformen verfolgen das Engagement gezielt über den Seitenfokus und pausieren Skripte, Timer oder Videos, wenn der Browser minimiert wird. Jetzt können Ihre Sitzungen im Hintergrund vollständig weiterlaufen, ohne bei Trackern Verdacht zu erregen oder Prozesse zu unterbrechen.

Option „Launch profiles“

Wenn Sie diese Option in den Haupteinstellungen aktivieren, können Sie im Voraus wählen, wie Profile geöffnet werden: immer im Vordergrund, im Vollbildmodus oder sofort minimiert. Das ist besonders nützlich bei Massenstarts von Konten, wenn Dutzende Pop-up-Fenster den Zugriff auf die Hauptoberfläche des Computers blockieren. Sie erhalten einen sauberen Desktop und ein vorhersehbares Programmverhalten unabhängig von der Größe der Arbeitslast.

Fehlerbehebungen

Undetectable-Logo in der Mitte, umgeben von dekorativen Zahnrädern und Werkzeugen auf einem violett-pinken Farbverlaufshintergrund.

In diesem Release haben wir mehrere Probleme behoben, die den reibungslosen Ablauf laufender Prozesse stören konnten.

Ein Problem mit der Touchscreen-Emulation wurde behoben , das in seltenen Fällen nicht mehr funktionierte, wenn Drittanbieter-Automatisierungsbibliotheken deaktiviert wurden. Ihre mobilen Profile behalten jetzt während der gesamten Sitzung die Fingerprint-Konsistenz und ein menschlicher wirkendes Erscheinungsbild bei, unabhängig davon, in welcher Phase das Skript nicht mehr ausgeführt wird.

, das in seltenen Fällen nicht mehr funktionierte, wenn Drittanbieter-Automatisierungsbibliotheken deaktiviert wurden. Ihre mobilen Profile behalten jetzt während der gesamten Sitzung die Fingerprint-Konsistenz und ein menschlicher wirkendes Erscheinungsbild bei, unabhängig davon, in welcher Phase das Skript nicht mehr ausgeführt wird. Wir haben außerdem die Änderung der Geolokalisierungseinstellungen über die API behoben , sodass die Profilparameter nun stets korrekt und ohne Fehler mit Ihren Koordinaten übereinstimmen.

, sodass die Profilparameter nun stets korrekt und ohne Fehler mit Ihren Koordinaten übereinstimmen. Besondere Aufmerksamkeit galt dem Timer zur Prüfung der Auto-Parameter. Zuvor wurde die IP-Adresse zu häufig überprüft, was zu unnötigem Traffic-Verbrauch führte — wir haben die Anfragenfrequenz optimiert, was besonders von Nutzern begrenzter mobiler Proxys geschätzt wird.

Was wir verbessert haben

Undetectable-Browser-Profileinstellungsoberfläche mit dem Feld „CPU cores“, vergrößert durch eine große Lupe, dargestellt auf einem violett-pinken Farbverlaufshintergrund.

Manchmal reichen Standard-Hardware-Presets nicht aus, um einen bestimmten Fingerprint zu erstellen. Deshalb haben wir die strengen Beschränkungen bei der CPU-Auswahl während der Profilerstellung entfernt. Jetzt sind Sie nicht mehr an eine Dropdown-Liste gebunden und können beim Erstellen eines Profils absolut jeden CPU-Wert manuell eingeben, den Sie benötigen. Das gibt Ihnen mehr Freiheit bei der Anpassung des Fingerprints und ermöglicht es Ihnen, bestimmte, nicht standardmäßige Geräte für Ihre Aufgaben genauer zu imitieren.

Fazit

Weißes Blatt mit der Aufschrift „conclusion“, stilisierten Checklisten-Zeilen und einem Stift daneben auf einem violett-pinken Farbverlaufshintergrund.

Das Update Undetectable 2.44.0 macht Profile noch sicherer und komfortabler für die Massenverwaltung. Der neue Chromium-146-Kern hilft dabei, ein hohes Vertrauensniveau seitens der Anti-Fraud-Systeme aufrechtzuerhalten, während die neue Fensterfokus-Option Routinetätigkeiten beim Skalieren eliminiert. Wir haben frustrierende Automatisierungsfehler behoben und den Traffic-Verbrauch optimiert, damit die Tools für Sie arbeiten und nicht umgekehrt. Aktualisieren Sie auf die neueste Version und testen Sie die neuen Funktionen in der Praxis.