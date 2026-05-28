Warum werden frische, gerade erst erstellte Accounts so häufig schon beim ersten Versuch, Werbung zu starten oder sich auf einer Plattform zu registrieren, gesperrt? Die Antwort ist einfach: Moderne Sicherheitssysteme und Anti-Fraud-Filter von Websites lassen „leere“ Profile nicht durch.

Damit das System Sie als echte Person akzeptiert, braucht das Profil eine Historie. Früher dauerte das Erstellen dieser digitalen Legende Stunden monotonen Scrollens. Heute zeigen wir, wie Sie diese Routine für immer vergessen und den Prozess vollständig an künstliche Intelligenz delegieren können.

Was ist Profil-Warm-up und warum kommt man nicht ohne es aus?

Warm-up (Farming) ist der Prozess der Nachahmung des Verhaltens einer echten Person im Netz, um das Vertrauensniveau (Trust) seitens der Zielplattformen (Facebook, Google, Amazon usw.) zu erhöhen.

Wenn ein gewöhnlicher Mensch das Internet nutzt, hinterlässt er eine digitale Spur: Er sammelt Cookie-Dateien, folgt Links, scrollt Seiten, verweilt bei Artikeln, klickt auf Banner.

Anti-Fraud-Systeme untersuchen diese Spur aufmerksam. Wenn Sie ein Profil öffnen und makellos saubere Cookies haben, keinen Besuchsverlauf, aber sofort versuchen, eine Zielaktion auszuführen — dann ist das ein Trigger für eine Sperre.

Warm-up beweist den Algorithmen, dass hinter dem Bildschirm ein lebender Mensch sitzt und kein Bot. Und wenn Multiaccounter früher stundenlang manuell durch Websites gehen mussten, kann diese Aufgabe jetzt mithilfe neuronaler Netze automatisiert werden.

Vorteile des KI-Warm-ups

Der Einsatz künstlicher Intelligenz zum Sammeln von Cookies und Verlauf verändert die Spielregeln:

Ideale Nachahmung eines Menschen: Das neuronale Netz scrollt und klickt mit natürlichen Verzögerungen, nicht nach einem vorgegebenen starren Skript, sondern chaotisch — wie ein echter Nutzer.

Das neuronale Netz scrollt und klickt mit natürlichen Verzögerungen, nicht nach einem vorgegebenen starren Skript, sondern chaotisch — wie ein echter Nutzer. Enorme Zeitersparnis: Sie starten den Prozess und gehen Ihren eigenen Aufgaben nach.

Sie starten den Prozess und gehen Ihren eigenen Aufgaben nach. Skalierbarkeit: Es lässt sich eine Pipeline zur Vorbereitung Dutzender Profile aufbauen, ohne das Team der Farmer zu erweitern.

Wie funktioniert das? Wir stellen den technischen Stack zusammen

Damit die Magie der Automatisierung geschieht, müssen wir das Gehirn (das neuronale Netz) mit den Händen (dem Anti-Detect-Browser) verbinden. Dafür werden drei Tools benötigt:

Codex (von OpenAI) — Ihr persönlicher KI-Agent. Sie stellen ihm eine Aufgabe in einfachen Worten, und er schreibt eigenständig den nötigen Code und führt die Automatisierung aus. Wichtig: Für die Arbeit mit Codex ist ein aktives kostenpflichtiges OpenAI-Abonnement erforderlich. MCP-Server (Model Context Protocol) — das ist das wichtigste verbindende Element. Genau MCP fungiert als „Brücke“ zwischen dem Sprachmodell (Codex) und der Undetectable-Oberfläche. Dank dieses Protokolls erhält die KI die Möglichkeit, den Browser direkt zu steuern: Tabs zu öffnen, auf Elemente zu klicken und Seiten zu scrollen. Node.js — die Softwareplattform, die erforderlich ist, damit der MCP-Server lokal auf Ihrem PC gestartet werden und Befehle ausführen kann.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Automatisierung von Grund auf einrichten

Dieses Automatisierungsschema ist sogar in der kostenlosen Version des Undetectable-Browsers verfügbar! Wichtig ist nur, ein OpenAI-Abonnement zu haben.

Schritt 1. Bereiten Sie die Basis vor

Laden Sie zuerst die erforderlichen Programme herunter und installieren Sie sie:

Laden Sie die kostenlose Version des Anti-Detect-Browsers Undetectable herunter.

Installieren Sie die Umgebung Node.js auf Ihrem Computer.

Schritt 2. Starten Sie Codex

Laden Sie die Desktop-Anwendung Codex von der offiziellen Website herunter und melden Sie sich an (wir erinnern an die Notwendigkeit eines aktiven OpenAI-Abonnements).

Schritt 3. Verbinden Sie den MCP-Server

Jetzt müssen wir das neuronale Netz mit dem Browser verbinden. Öffnen Sie einen neuen Chat in Codex und bitten Sie die KI, den MCP-Server zu verbinden.

Senden Sie dem neuronalen Netz einfach den folgenden Prompt und fügen Sie das Codefragment hinzu:

„Verbinde diesen MCP-Server:“

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

Die KI wird alles verstehen und selbst erledigen. Nachdem sie meldet, dass das Hinzufügen erfolgreich war, starten Sie Codex neu und öffnen Sie den Undetectable-Browser, damit die Änderungen wirksam werden und die Automatisierung korrekt funktioniert.

Schritt 4. Geben Sie dem neuronalen Netz einen Befehl

Jetzt kommt der interessanteste Teil. Schreiben Sie in einem neuen Codex-Chat einen klaren Handlungsalgorithmus — kommunizieren Sie mit dem neuronalen Netz so, als würden Sie einem echten Assistenten-Praktikanten eine Aufgabe stellen.

Beispielalgorithmus:

„Erstelle/Öffne für mich das Profil [Name Ihres Profils in Undetectable]. Gehe auf die Websites: wikipedia.org, amazon.com, bbc.com. Scrolle auf jeder Website sanft nach unten und nach oben, klicke zufällig auf 3 interne Links. Imitiere das Verhalten eines echten Menschen, der Artikel liest.“

⚠️ Wichtiger Lifehack zum Umgehen von Einschränkungen: Vermeiden Sie beim Schreiben des Prompts Wörter wie „Warm-up automatisieren“, „Cookies sammeln“ oder „Trust erhöhen“. Neuronale Netze sind auf Sicherheit trainiert und können Aufgaben ablehnen, die sie als Spam oder Umgehung von Systemen einstufen. Formulieren Sie die Aufgabe als gewöhnliches Web-Surfen oder Interface-Testing.

Schritt 5. Genießen Sie die Automatisierung

Klicken Sie auf „Senden“. Beim ersten Start kann die Anwendung Sie um Erlaubnis bitten, Aktionen auszuführen (Scrollen, Klicks usw.), bestätigen Sie diese einfach.

Danach beginnt die KI selbstständig, Fenster zu öffnen, Websites zu besuchen und eine ideale digitale Historie für Ihr Profil zu sammeln.

Warm-up abgeschlossen!

Fazit

Die Ära des manuellen Farmings und endlosen monotonen Scrollens verschwindet rasch in der Vergangenheit. Die Integration künstlicher Intelligenz in die Funktionalität eines Anti-Detect-Browsers verändert den Ansatz zum Multiaccounting grundlegend. Indem Sie das Profil-Warm-up über das MCP-Protokoll an die KI delegieren, lösen Sie gleich zwei globale Aufgaben: Sie minimieren das Risiko von Sperren dank einer möglichst natürlichen digitalen Spur und sparen Stunden Arbeitszeit.

Diese wertvolle Ressource kann nun auf das gerichtet werden, was wirklich menschliche Beteiligung erfordert — Strategieentwicklung, tiefgehende Analytik, Content-Erstellung und Skalierung laufender Kampagnen. Die Zukunft des digitalen Marketings liegt in intelligenter Automatisierung, und mit einem modernen technischen Stack lassen sich diese Innovationen bereits heute in die täglichen Prozesse integrieren.