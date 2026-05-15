Automatisierung war lange Zeit eine Aufgabe „mit Sternchen“ und erforderte Programmierkenntnisse von einer Person. Um Profile massenhaft zu erstellen, Cookies zu farmen oder Daten zu parsen, musste der Nutzer komplexe Skripte auf Basis von Puppeteer, Playwright oder Selenium schreiben und regelmäßig aktualisieren.

Mit der Entwicklung von KI-Assistenten erfolgt Automatisierung heute über gewöhnliche Textbefehle, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. In diesem Artikel sehen wir uns an, wie man ein neuronales Netzwerk mithilfe der MCP-Technologie mit dem Undetectable Anti-Detect-Browser verbindet und Routineaufgaben vollständig an künstliche Intelligenz delegiert.

Was ist MCP

Model Context Protocol (MCP) ist ein offener Standard, der es KI-Assistenten (wie Claude Desktop, Cursor oder Cline) ermöglicht, direkt mit der lokalen Undetectable API zu interagieren. Anstatt Skripte in Python oder Node.js zu schreiben, verwaltest du Browserprofile über natürliche Textbefehle. Die KI übersetzt deinen Text selbstständig in die notwendigen API-Aufrufe für die Arbeit im Internet.

Wofür wird es benötigt

Diese Integration bietet eine bequeme Schnittstelle, um Routineaufgaben ohne Kenntnisse im Schreiben von Code zu automatisieren. Du kannst Profile massenhaft erstellen, ihre Status verwalten und Daten mit einfachen Prompts sammeln sowie Aktionen im Internet ausführen. Dafür musst du deinem KI-Assistenten nur schreiben, was genau du tun möchtest, anschließend schreibt das neuronale Netzwerk das Skript und führt die Automatisierung für dich aus.

So verbindest du KI mit Undetectable

Bevor du mit der Einrichtung beginnst, stelle sicher, dass deine Umgebung vorbereitet ist.

1. Vorbereitung für die Arbeit

Was auf dem Computer installiert sein sollte:

Undetectable Browser: Stelle sicher, dass das Programm läuft

Stelle sicher, dass das Programm läuft Node.js: Version 18 oder höher (erforderlich, damit das Paket funktioniert).

Version 18 oder höher (erforderlich, damit das Paket funktioniert). AI client: Eine Anwendung mit Unterstützung für das MCP-Protokoll. (In diesem Artikel wird der Einrichtungsprozess am Beispiel von Claude Desktop erklärt.)

2. Installation und Konfiguration des MCP-Servers

Die Integration wird über das NPM-Paket undetectable-local-api-mcp-ts umgesetzt. Um den AI client mit dem Browser zu verbinden, musst du die Server-Startparameter in der Konfigurationsdatei von Claude Desktop angeben.

**Wo finde ich die Konfigurationsdatei ( claude_desktop_config.json ) **

Öffne die Desktop-Version von Claude desktop und gehe zu den Einstellungen. Klicke im Developer-Bereich auf die Schaltfläche “Edit config”

Normalerweise wird die Konfigurationsdatei hier gespeichert:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Öffne die Konfigurationsdatei in einem beliebigen Texteditor und füge den folgenden Code hinzu.

Für Windows:

In der Windows-Umgebung ist es für den korrekten Start von npx notwendig, den Befehlszeileninterpreter cmd mit dem Flag /c zu verwenden.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Für macOS:

Unter macOS wird der Befehl direkt über npx gestartet, daher sieht die Konfiguration kompakter aus.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Nachdem du den Code hinzugefügt hast, speichere unbedingt die Änderungen in der Datei und starte Claude desktop neu.

Weitere Details zur Verbindung findest du hier.

Verbindung prüfen

Um die API-Verbindung zu prüfen, gehe zum Tab “customize”, dann zum Abschnitt “connectors”. Dort siehst du “undetectable-local-api-ts”, was bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war.

Wenn du auf die Schaltfläche “configure” klickst, siehst du alle Funktionen, die für die Automatisierung verfügbar sind. Du kannst bestimmte Aktionen erlauben oder verbieten. In diesem Fall wird der KI-Assistent während der Automatisierung eine Bestätigung seiner Aktionen anfordern.

3. Praktisches Beispiel: KI-Assistent zum Aufwärmen von Profilen

Um zu zeigen, wie das in der Praxis funktioniert, sehen wir uns ein grundlegendes Automatisierungsszenario an, das früher ein separates Skript erfordert hätte.

Wir müssen 2 neue Profile erstellen und Cookies über vertrauenswürdige Ressourcen “laufen lassen”.

Prompt für KI:

“Undetectable Browser: Erstelle 2 Profile auf Basis von Windows. Führe für jedes Profil den folgenden Algorithmus aus: Öffne den Browser, gehe zu Google, akzeptiere Cookies, suche über die natürliche Suche nach Marken aus der Liste (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), gehe auf die Website jeder Marke und akzeptiere Cookies auf der Website. Besuche diese Websites in zufälliger Reihenfolge. Nachdem die Liste abgeschlossen ist, schließe das Profil korrekt und fahre mit dem nächsten fort.”

Ergebnis:

Die KI schreibt das Skript selbstständig, greift auf MCP-Tools zu und führt die Aufgabe Schritt für Schritt aus. Sie übernimmt die Randomisierung von Klicks, Timings und Sitzungsverwaltung. Der Nutzer muss Übergänge nicht mehr manuell programmieren oder die Logik zur Emulation von Aktionen konfigurieren.

Fazit

Die Verbindung des MCP-Servers vereinfacht Routineaufgaben um ein Vielfaches. Sie macht fortgeschrittene Automatisierung sogar für diejenigen zugänglich, die keine Programmiererfahrung haben, und ermöglicht Spezialisten, sich auf strategische Aufgaben statt auf das Debugging von Skripten zu konzentrieren.