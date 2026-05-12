Undetectable 2.46.0 Update: KI-Automatisierung über MCP, lokale API und Chromium 148

Dieses Mal haben wir einen starken Fokus auf Automatisierungstools gelegt, die Sie von unnötigem Code und routinemäßigen Aktionen befreien. Außerdem haben wir traditionell den Browser-Kern aktualisiert und gezielt die Substitutionen für mobile Profile verbessert. Lassen Sie uns ansehen, wie genau diese Neuerungen Ihren Arbeitsprozess optimieren.

MCP-Server: Steuern Sie den Browser mit KI

Die wichtigste Innovation dieses Releases ist die Implementierung des MCP-Servers (Model Context Protocol). Dieses Protokoll ermöglicht es, den Undetectable-Browser direkt mit modernen neuronalen Netzwerken und KI-Assistenten zu verbinden.

**Warum ist das wirklich cool? **

Früher mussten Sie für jede komplexe Automatisierung über Programmierkenntnisse verfügen, um Skripte zu schreiben. Jetzt können Sie mit MCP der neuronalen Netzwerk einfach eine Aufgabe per Text stellen. Die KI führt die erforderlichen Aktionen sofort innerhalb des Programms oder Profils aus, erstellt zum Beispiel Profile und verbindet die benötigten Proxys mit ihnen oder führt Aktionen auf einer Website aus.

Sie delegieren Routine an Algorithmen, und die Skalierung von Projekten erfolgt um ein Vielfaches schneller.

API zur Steuerung innerhalb des Browsers

Die zweite wichtige Neuerung ist eng mit der ersten verbunden: Wir haben eine eigene API für die direkte Interaktion mit Websites hinzugefügt. Jetzt können Sie Befehle zum Texteingeben, Klicken, Scrollen und Navigieren senden, ohne Puppeteer, Selenium oder Playwright zu verwenden. Alle notwendigen Methoden sind bereits unter der Haube des Browsers selbst integriert.

Der Verzicht auf Drittanbieterbibliotheken bringt gleich mehrere Vorteile. Erstens reduzieren Sie die Systemlast, da Sie eine zusätzliche Zwischenschicht zwischen Ihrem Code und dem Browser entfernen. Zweitens arbeiten solche Skripte schneller und fallen seltener wegen Timeouts aus. Ihre Automatisierung wird zuverlässig und für Schutzsysteme weniger auffällig.

Chromium 148

Wir haben die Browser-Engine auf die aktuelle Version Chromium 148 aktualisiert. Einen frischen Kern beizubehalten, ist eine Grundregel der digitalen Maskierung. Die Antifraud-Systeme großer Plattformen wissen immer, wie der Traffic gewöhnlicher Nutzer im aktuellen Moment aussieht.

Wenn Sie eine veraltete Kernversion verwenden, beginnt Ihr Profil, sich von der allgemeinen Masse der Nutzer abzuheben. Es entstehen kleine Unstimmigkeiten bei der Unterstützung neuer Webstandards, einige JavaScript-Methoden funktionieren anders. Ein frischer Kern ist die Garantie dafür, dass Ihre Fingerprints aktuell bleiben und moderne Websites ohne verdächtige Fehler gerendert werden.

Was gibt es bei den Fixes

Wir haben einen Fehler behoben, durch den die Option zur Auswahl des Starttyps von Profilen unter MacOS nicht korrekt funktionierte. Zuvor festgelegte Einstellungen konnten zurückgesetzt oder vom System ignoriert werden.

Jetzt können Sie wieder genau steuern, wie Fenster geöffnet werden: minimiert, im Vollbildmodus oder im Hintergrundmodus. Der Massenstart von Profilen wird nicht mehr wie Chaos aussehen.

Speech-Substitution auf Android-Profilen

Wir haben den Mechanismus der Speech-Substitution (Web Speech API) für Konfigurationen verbessert, die Android-Geräte imitieren. Diese Schnittstelle ist für Sprachsynthese und Spracherkennung im Browser verantwortlich. Fortschrittliche Antifraud-Systeme fragen diesen Parameter häufig ab, da die Liste der verfügbaren Stimmen fest an ein bestimmtes Betriebssystem und eine bestimmte Hardware gebunden ist. Das erhöht spürbar die Überlebensfähigkeit mobiler Accounts auf Plattformen mit aggressivem Schutz.

Fazit

Undetectable 2.46.0 macht einen riesigen Schritt in Richtung intelligenter und einfacher Automatisierung. Mit dem neuen MCP-Server und der lokalen API können Sie Projekte schneller bereitstellen, indem Sie einen Teil der Arbeit an KI übertragen und auf schwere Frameworks verzichten.

Gleichzeitig sorgen der frische Chromium 148 und verbesserte mobile Substitutionen für felsenfestes Vertrauen Ihrer Profile. Wir haben ärgerliche Interface-Bugs behoben, damit Sie nichts von den wichtigsten Aufgaben ablenkt. Aktualisieren Sie, testen Sie die neuen Möglichkeiten und machen Sie Ihre Arbeit noch effizienter.