Whoer.net und Antidetect-Browser: Wie man die Anonymität überprüft
Überprüfen Sie Ihre Privatsphäre mit Whoer.net: IP, DNS, WebRTC, Ports. Undetectable (Antidetect-Browser) + whoer my ip / whoer ip checker helfen dabei, die Anonymität zu prüfen und Lecks zu vermeiden.
Jeden Tag, wenn Sie sich durch die Weiten des digitalen Raums bewegen, hinterlassen Sie Spuren – bewusst oder unbewusst. Und wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten, verwenden Sie wahrscheinlich ein VPN, einen Proxy oder vielleicht einen Antidetect-Browser. Aber wie sicher können Sie sein, dass die von Ihnen gewählten Werkzeuge wirklich zuverlässig sind und Sie vor den Überwachungssystemen des „Großen Bruders“ verbergen?
Die Lösung gibt es – Whoer.net kommt zur Hilfe. Es ist ein multifunktionales Online-Tool, das die abstrakten Begriffe „Cybersicherheit“ und „Anonymität“ in konkrete Messwerte verwandelt.
Was ist Whoer.net?
Laut den Entwicklern ist Whoer.net ein Dienst, der dazu dient, die Informationen zu überprüfen, die Ihr Gerät an das Internet sendet. Der Proxy-Checker von Whoer.net eignet sich zum Testen von Proxy-Servern oder SOCKS-Servern. Er kann Informationen über Ihren VPN-Server bereitstellen und prüfen, ob Ihre IP-Adresse auf einer schwarzen Liste steht. Der Dienst kann erkennen, ob Flash und Java auf Ihrem Computer aktiviert sind, Ihre Sprach- und Systemeinstellungen, das Betriebssystem sowie den Typ und die Version Ihres Webbrowsers identifizieren. Außerdem erkennt er DNS und warnt Sie vor möglichen Schwachstellen offener Ports. Darüber hinaus kann Whoer.net eine digitale Fingerabdruckprüfung durchführen, die die einzigartigen Merkmale des Geräts eines Benutzers bestimmt. Das Fingerprinting ist eine Analyse der einzigartigen Parameter von Gerät und Browser, die Sie im Internet identifizieren kann, selbst wenn Sie Ihre IP-Adresse verbergen oder ein VPN verwenden. Diese Daten bilden Ihr „digitales Profil“, das von Websites, Werbenetzwerken und Trackern zur Überwachung verwendet werden kann.
Beschreibung der Whoer.net-Technologie
Der größte Vorteil von Whoer.net sind die interaktiven Tests, die tatsächliche Systemeinstellungen und Schwachstellen aufdecken, welche Dritte zur Informationsgewinnung über Ihren Computer und andere Geräte ausnutzen könnten. Der Dienst scannt die angegebenen Parameter und bewertet, wie gut Sie getarnt sind.
Ausgabe von Geräteinformationen
Der Dienst zeigt Hardware- und Softwaredaten Ihres Systems an: Parameter von Betriebssystem und Anzeige, Version und Liste der installierten Browser-Erweiterungen und Plug-ins. Er analysiert übertragene HTTP-Header und prüft, ob Skriptunterstützung aktiv ist: JavaScript, ActiveX, Java, VBScript.
WebRTC-Analyse
Web Real-Time Communication ermöglicht Browsern den direkten Datenaustausch (z. B. Audio, Video) ohne zwischengeschaltete Server. Die Kehrseite ist das Risiko, die echte IP-Adresse offenzulegen – selbst bei Nutzung von VPN oder Proxy. WebRTC kann auf lokale IP-Adressen (IPv4 und IPv6) im Netzwerk zugreifen und dabei VPN-Einstellungen umgehen. So können Websites Ihre echte IP auch bei aktiver VPN-Verbindung ermitteln. Zudem laufen WebRTC-Anfragen im Hintergrund, ohne ausdrückliche Benachrichtigung. Viele ahnen nichts von diesen Lecks. Der Whoer.net-Proxy-Checker prüft, ob Ihr Browser diese Informationen preisgibt.
Geschwindigkeitstest
Mit diesem Tool bewerten Sie die Qualität Ihrer Proxy- oder VPN-Verbindung. Es misst Download- und Upload-Geschwindigkeit sowie den Ping, also die Laufzeitverzögerung für Datenpakete zum Server und zurück. So beurteilen Sie, ob der verwendete Proxy für Ihre Arbeit geeignet ist.
Evercookie-Test
Evercookie ist eine JavaScript-API, die Nutzerdaten in mehreren Speicherorten des Browsers persistiert – selbst nach dem Löschen gewöhnlicher Cookies und anderer Speicher. Dadurch können Websites Nutzer trotz Bereinigung weiterverfolgen. Evercookie schreibt eine eindeutige Kennung in alle verfügbaren Browser-Speicher wie Flash-Cookies, HTML5-Speicher usw. Whoer.net prüft, ob Ihr Browser dafür anfällig ist.
Prüfung von IP und Geolokalisierung
Dies ist ein grundlegender, aber entscheidender Test zur Einschätzung Ihrer Online-Anonymität. Er zeigt, welche Standort- und Verbindungsdaten für Websites, Werbenetzwerke und potenzielle Angreifer sichtbar sind. Der Proxy-Checker von whoer.net zeigt Ihre aktuelle IP-Adresse, Geoposition (Land, Region, Stadt) und den Anbieter. Die IP- und Geolokalisierungsprüfung bei Whoer.net ist der erste Schritt zu sicherem Surfen. Selbst mit vertrauenswürdiger VPN-Verbindung kann ein einziges DNS-Leck alle Bemühungen zunichtemachen.
Analyse von DNS-Lecks
Whoer.net prüft, ob Ihre Verbindung reale DNS-Server offenlegt und damit die Anonymität gefährdet. Auch mit VPN können DNS-Lecks den Schutz aushebeln. Mit VPN/Proxy sollten alle Anfragen (inkl. DNS) über den gesicherten Server laufen. Ein Leck liegt vor, wenn Abfragen über die DNS-Server Ihres ISP statt über die VPN-Server gehen. So lässt sich Ihr tatsächlicher Standort ermitteln. Ignorieren Sie diesen Test nicht – Whoer.net erkennt Risiken in wenigen Klicks.
Port-Scan
Der Dienst überprüft, welche Netzwerkports Ihres Geräts für externe Verbindungen offen sind und potenziell angegriffen werden können. Das ist ein kritischer Test zur Bewertung der Netzsicherheit. Auch ohne IT-Know-how: Nehmen Sie sich zwei Minuten – es kann Ihre Daten schützen.
Nach der Prüfung zeigt Whoer.net die wichtigsten Parameter an: IP-Adresse, Anbieter, Browser- und Betriebssystemversionen sowie einen Gesamt-Anonymitätswert (in Prozent), farblich hervorgehoben: Grün — unauffällig, Sie wirken wie ein normaler Nutzer; Rot — Problem, Ihre Einzigartigkeit ist auffällig hoch. Zudem listet der Dienst Probleme (z. B. abweichende Systemzeit oder aktives Flash) und Empfehlungen zu deren Behebung.
Der Einstieg ist einfach - nur 4 Schritte
1. Browser herunterladen
Laden Sie Undetectable für Windows oder macOS herunter.
2. Konto registrieren
Registrieren Sie ein Konto, um auf alle Funktionen zuzugreifen.
3. Profile erstellen
Erstellen Sie Profile, um auf alle Funktionen zuzugreifen.
4. Mit der Arbeit beginnen
Beginnen Sie mit der Arbeit, um auf alle Funktionen zuzugreifen.
Wo und wie wird Whoer.net eingesetzt?
Whoer.net bietet ein Werkzeugset zur Überprüfung des digitalen „Fußabdrucks“ von Nutzern — essenziell in Branchen, in denen Privatsphäre und korrekte Schutzeinstellungen keine Option, sondern Pflicht sind.
IT und Cybersicherheit
Bei Audits von Unternehmensnetzen prüfen Fachleute, ob VPN oder Proxy der Firma die echte IP über WebRTC preisgeben — etwa bei der Einrichtung von Fernzugriff auf interne Systeme. Entwickler von Antidetect-Browsern oder geschlossenen Unternehmensanwendungen können Whoer.net nutzen, um den digitalen „Fingerprint“ zu analysieren und zu bewerten, wie gut OS-Version, Bildschirmauflösung oder Zeitzone verborgen werden.
Remote-Arbeit und Freelance
Freelancer, Journalisten oder Aktivisten können prüfen, ob Verbindungen über öffentliches WLAN den echten Standort offenlegen (z. B. durch DNS-Leaks). Remote-Mitarbeitende mit vertraulichen Daten testen vor der Nutzung von VoIP-Diensten (Zoom, Skype) auf WebRTC-Leaks, um IP-Risiken auszuschließen.
Datenerhebung und Analytics
Analysten und Web-Scraping-Spezialisten nutzen Whoer.net-Tests, um sicherzustellen, dass ihre Tools (Antidetect-Browser und Scraper) korrekt konfiguriert sind und nicht wegen VPN-/Proxy-„Spuren“ blockiert werden.
Bildung und Forschung
Forschende und Lehrende können Zensur umgehen und mithilfe eines Antidetect-Browsers sowie des whoer.net-Proxy-Checkers ihre Anonymität beim Zugriff auf ausländische wissenschaftliche Datenbanken bestätigen (z. B. in Ländern mit Publikationsbeschränkungen). Online-Schulen können mit Whoer.net prüfen, dass ihre LMS-Plattformen keine IP-Adressen von Studierenden preisgeben.
Warum Whoer.net zusammen mit dem Antidetect-Browser Undetectable nutzen?
Die Kombination aus Whoer und dem Antidetect-Browser Undetectable bietet umfassendere und verlässlichere Anonymität. Whoer.net zeigt Ihre aktuelle IP, Geolokation und weitere Netzparameter und hilft zu verifizieren, dass der Antidetect-Browser Ihre Daten korrekt maskiert und Sie wie ein normaler Nutzer wirken. Zusammen bilden Whoer.net und Undetectable.io ein mehrschichtiges Schutzsystem, das die meisten technischen Aspekte der Anonymität abdeckt. Undetectable.io normalisiert Ihren Browser-Fingerprint, während Whoer.net prüft, ob echte Daten noch über DNS oder WebRTC „durchscheinen“.
Einsatzweisen des whoer.net-Proxy-Checkers mit dem Antidetect-Browser Undetectable:
- Um doppelte Erkennungssysteme zu umgehen
Viele Dienste (z. B. soziale Netzwerke) prüfen zweistufig: Netzwerkebene — Analyse von IP, VPN, Proxy; sowie Browser-Ebene — Scan des Geräte-Fingerprints. Beispiel: Sie erstellen einen Instagram-Account über Undetectable.io und emulieren einen iPhone-Browser. Whoer.net bestätigt, dass Ihre echte IP (z. B. aus Kasachstan) hinter einer „sauberen“ deutschen IP ohne Leaks versteckt ist.
- Für Multi-Accounts
Beim Verwalten vieler Accounts erzeugt Undetectable.io für jeden Account ein eigenes Profil (für SMM/Arbitrage). Whoer.net bestätigt, dass Profile nicht über gemeinsame IPs oder DNS verknüpft sind. Affiliate-Programme sperren oft Nutzer mit verdächtigem Fingerprint. Das Zusammenspiel von Checker und Antidetect senkt das Entdeckungsrisiko. Praxis: Ein Marketer startet 10 Kampagnen über verschiedene Undetectable.io-Profile; Whoer.net prüft regelmäßig auf Leaks, um Bans zu vermeiden.
- Ideale Kombination für Scraping
Der Antidetect-Browser emuliert reales Nutzerverhalten und umgeht Anti-Bot-Schutz. Whoer.net prüft, ob die Site Ihre IP/den Proxy blockiert und erkennt „rote Flaggen“ (z. B. Zeitzone passt nicht zur IP-Geolokation). Anwendung: Amazon-Scraping. Der Browser imitiert einen US-Nutzer; Whoer.net bestätigt US-IP, lokale DNS und dass WebRTC den echten Standort nicht verrät.
- Für geo-abhängige Dienste
Im Antidetect-Browser konfigurieren Sie ein Profil für die Zielregion (Sprache, Schriften, Auflösung). Whoer.net prüft, ob die IP zum angegebenen Land passt und ob es „Spuren“ gibt (z. B. russische DNS beim Emulieren Chinas).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dienst Whoer.net
Fazit
Whoer.net und der Antidetect-Browser Undetectable.io schaffen gemeinsam einen mehrschichtigen Schutz für Anonymität. Whoer.net fungiert als „Diagnose“: Es prüft IP-Adresse, DNS-Leaks, WebRTC sowie die Einzigartigkeit des Fingerprints und weist auf Schwachstellen hin. Undetectable.io maskiert diese Lücken: Es ersetzt Browser-Parameter, imitiert typische Geräteeinstellungen und isoliert Profile, damit Tracking-Systeme Accounts nicht miteinander verknüpfen.
Diese Kombination ist nützlich für das Arbeiten mit vielen Accounts (SMM, Scraping), das Umgehen von Geoblocking (Streaming, internationaler Handel) und den Datenschutz. Whoer.net testet die Konfiguration regelmäßig, während Undetectable.io für eine „saubere“ digitale Spur sorgt. Nutzen Sie Whoer.net zur Anonymitätsprüfung und Undetectable.io zur Verschleierung — so lassen sich Tracking-Risiken um 90 % senken. Grundregel: Digitale Privatsphäre erfordert kontinuierliche Audits. Prüfen Sie nach jeder Konfigurationsänderung erneut!
