Undetectable 2.48.0: Chromium 150, Android-Netzwerkeinstellung und API-Fixes

Das Undetectable-Team hat ein frisches Release vorbereitet. In Version 2.48.0 haben wir die Browser-Basis (Chromium) aktualisiert und außerdem neue Maskierungsparameter für mobile Konfigurationen eingeführt. Im Folgenden sehen wir uns diese Änderungen genauer an.

Chromium 150

Die erste und wichtigste Änderung ist das Update der Chromium-Engine auf Version 150. Die ständige Aktualisierung des Kerns ist die Grundlage für sicheres Arbeiten mit allen modernen Plattformen. Schutzalgorithmen reagieren schnell auf die kleinste Abweichung der Browserversion von der Version, die derzeit von den meisten realen Menschen verwendet wird.

Ein frischer Kern sorgt für eine ideale Übereinstimmung Ihres digitalen Fingerabdrucks mit den neuesten Webstandards. Die Aktualität des Kerns ist einer der Faktoren dafür, dass Ihre Sitzungen natürlich aussehen. Das ist beim Skalieren von Kampagnen kritisch wichtig.

Was ist neu: Network-Einstellung für Android-Profile

Im Abschnitt Emulation ist eine neue Network-Einstellung erschienen, die speziell für Android-basierte Konfigurationen erstellt wurde. Jetzt können Sie den Verbindungstyp auswählen, den der Browser über den Parameter "navigator.connection.type" an Zielwebsites übermittelt. Auf Desktop-Systemen fehlt dieser Parameter, für mobile Geräte dient er jedoch als einer der wichtigsten Fingerprint-Indikatoren.

Standardmäßig weist das Programm jedem neuen Profil automatisch einen zufälligen Wert zu: cellular (Mobilfunk) oder wifi. Das spart viel Zeit bei der massenhaften Erstellung von Accounts. Wenn Ihre Aufgabe jedoch eine strikte Kontrolle erfordert, können Sie den gewünschten Status manuell aus der Liste auswählen: "cellular", "ethernet", "unknown" oder "wifi". Diese Tiefe der Emulation erhöht die Überlebensfähigkeit von Profilen auf Websites mit strengem Antifraud erheblich.

Was wurde behoben

In diesem Update haben wir der Beseitigung von visuellem Rauschen und Systemfehlern besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wir haben die integrierte Warnung vor einem Passwortleck im Browser vollständig deaktiviert. Beim ständigen Ausfüllen von Hunderten von Autorisierungsformularen lenkte diese störende Benachrichtigung stark von der Arbeit ab. Jetzt bleibt die Oberfläche sauber.

Der zweite wichtige Fix betrifft die Arbeit mit Cloud-Profilen über die API. Früher konnte der Server beim programmgesteuerten Stoppen einer Sitzung den Status einer erfolgreichen Ausführung zurückgeben, selbst wenn die Daten fehlerhaft in die Cloud gesendet wurden. Wir haben diesen Fehler behoben. Jetzt erhalten Skripte nur noch zuverlässige Informationen, wodurch das Risiko eines Datenverlusts bei der Verwaltung großer Farmen ausgeschlossen wird.

Fazit

Version Undetectable 2.48.0 macht die Arbeit mit Accounts noch sicherer und bequemer. Chromium 150 sorgt für hohen Trust, und die neuen Netzwerkparameter für Android eröffnen Möglichkeiten zur feinen Maskierung von mobilem Traffic. Die API-Fixes geben Ihren Automatisierungsszenarien die Möglichkeit, ohne Fehlalarme zu arbeiten. Aktualisieren Sie auf die aktuelle Version und skalieren Sie Ihre Projekte weiterhin komfortabel.