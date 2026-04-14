Undetectable 2.45.0 Update: Chromium 147, RAM bis zu 32 GB und Einsparung von Proxy-Traffic

Das Undetectable-Team hat ein neues Browser-Update vorbereitet. In Version 2.45.0 haben wir den Schwerpunkt auf die Aktualisierung des Kerns, die Erweiterung der Hardware-Einstellungen und die Behebung von Bugs gelegt, die die stabile Arbeit mit Profilen beeinträchtigt haben. Wir sehen uns im Detail an, was sich geändert hat und wie sich das auf Ihren täglichen Arbeitsprozess auswirkt.

Erweiterte RAM-Einstellungen: 16 und 32 GB

Beim Erstellen von Konfigurationen steht Ihnen jetzt die Option zur Auswahl von 16 und 32 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dadurch lassen sich leistungsfähigere und vielfältigere digitale Fingerprints für anspruchsvolle Plattformen erstellen. Dabei gibt es jedoch eine wichtige technische Nuance, die Sie kennen sollten.

Vor Version 147 hatte die Chromium-Engine eine interne Begrenzung und gab Websites über den Parameter device Memory maximal 8 GB aus, selbst wenn das Gerät über mehr Speicher verfügte. Mit dem Wechsel auf die neue Version wurde diese Grenze aufgehoben, und der Browser zeigt 16 und 32 GB korrekt an. Einige veraltete Fingerprint-Checker haben sich noch nicht an diese Änderung in der Chromium-Logik angepasst. Sie können eine Warnung über einen falschen Speicherwert ausgeben, aber für moderne Anti-Fraud-Systeme ist dies ein vollkommen legitimer Wert, daher können solche Alerts in Checkern ignoriert werden.

Chromium 147

Wir haben den Browser-Kern auf die aktuelle Version 147 aktualisiert. Die regelmäßige Synchronisierung mit den Releases des normalen Chrome ist eine grundlegende Notwendigkeit, um Sybil-Erkennung und strenge Anti-Fraud-Filter erfolgreich zu umgehen. Sicherheitssysteme analysieren Hunderte von Mikroparametern, und jede Verzögerung bei der Unterstützung neuer Web-APIs oder Rendering-Standards weist sofort auf Automatisierung hin.

Ein aktueller Kern stellt sicher, dass Profile möglichst natürliches Netzwerkrauschen erzeugen und im allgemeinen Strom realer Nutzer aufgehen. Sie erhalten vorhersehbares Verhalten auf allen modernen Websites ohne Script-Abstürze und Layoutfehler.

Flexible Auswahl des Profil-Starttyps

Für eine bequemere Verwaltung einer großen Anzahl von Sitzungen haben wir in den Haupteinstellungen des Programms eine neue Funktion hinzugefügt — die Auswahl des Starttyps von Profilen. Jetzt können Sie im Voraus festlegen, wie neue Fenster geöffnet werden: im Vollbildmodus, minimiert oder im Vordergrund.

Diese Funktion ist besonders wichtig beim massenhaften Starten von Profilen. Sie hilft dabei, Ihren Desktop in Ordnung zu halten, und Sie können sich auf das Hauptfenster des Programms konzentrieren, während die Profile geladen werden.

Was wurde behoben

In diesem Release haben wir eine Reihe von Fehlern behoben, um die Sitzungsverwaltung zuverlässiger zu machen.

Erstens wurde der Bug mit dem automatischen Login behoben. Zuvor konnte das Programm eine Anmeldung durchführen, selbst wenn das Autorisierungs-Kontrollkästchen deaktiviert war; jetzt haben Sie eine absolut strikte Kontrolle über den Zugriff auf Ihre lokalen Daten.

Zweitens wurde das Problem mit dem Absturz des Hauptfensters gelöst. Zuvor konnte die Oberfläche aus internen Gründen abstürzen, während die Browserprofil-Fenster geöffnet blieben und weiterarbeiteten. Wir haben diesen Bug behoben, und jetzt läuft das Programm stabil.

Drittens haben wir die Klickbarkeit von Links in Facebook-Kommentaren bei der Verwendung mobiler Konfigurationen repariert. Dies ist eine kritische Korrektur für SMM-Aufgaben und die Arbeit mit mobilem Traffic, die die vollständige Navigation innerhalb des sozialen Netzwerks wiederherstellt.

Was wurde verbessert

Wir haben den Algorithmus zur Überprüfung von IP-Adressen während des Browserbetriebs deutlich optimiert. Die Anzahl der Hintergrundanfragen an Proxys zur Verbindungsprüfung wurde erheblich reduziert. Wenn Sie mit großen Account-Farmen arbeiten oder rotierende mobile Proxys mit Abrechnung nach Traffic nutzen, wird dieses Update Ihre Kosten spürbar senken.

Fazit

Version Undetectable 2.45.0 macht Multi-Accounting noch vorhersehbarer und kosteneffizienter. Das aktuelle Chromium 147 und die erweiterten RAM-Limits sorgen für hohes Vertrauen seitens der Schutzsysteme. Weniger IP-Anfragen sparen Proxy-Traffic, während neue Einstellungen für den Fensterstart und Bugfixes Routineprobleme beseitigen. Aktualisieren Sie und skalieren Sie Ihre Aufgaben weiterhin mit maximalem Komfort.