Der beste MAC Address Changer: Ändere deine Adresse einfach auf jedem Gerät

Jedes Gerät in deinem lokalen Netzwerk hat eine eindeutige Kennung, die in Cafés, Flughäfen und Büros verfolgt werden kann. Diese Anleitung zeigt dir genau, wie du deine mac address unter Windows, Linux und macOS änderst — mit Copy-Paste-Befehlen, die du sofort verwenden kannst.

Schnelle Antwort: So änderst du deine MAC-Adresse jetzt sofort

Hier ist der schnellste Weg, deine mac address auf jedem wichtigen Betriebssystem im Jahr 2024 zu spoofen. Diese Befehle funktionieren sofort, werden jedoch nach einem Neustart zurückgesetzt. Für eine dauerhafte Browser-Profil-Isolation, die Fingerprint-, Cookie- und Proxy/IP-Trennung kombiniert, solltest du einen Antidetect-Browser wie Undetectable.io in Betracht ziehen. MAC-Spoofing muss weiterhin auf OS- oder Netzwerkadapter-Ebene durchgeführt werden.

Windows 10/11 (PowerShell, Administratorrechte erforderlich):

Get-NetAdapter -Name 'Wi-Fi' Set-NetAdapterAdvancedProperty -Name 'Wi-Fi' -RegistryKeyword 'NetworkAddress' -RegistryValue '021122334455' Restart-NetAdapter -Name 'Wi-Fi'

Linux (temporär, getestet unter Ubuntu 22.04):

sudo ip link set dev wlan0 down sudo ip link set dev wlan0 address 02:aa:bb:cc:dd:ee sudo ip link set dev wlan0 up

macOS:

Die macOS-Unterstützung hängt von der Schnittstelle und dem Treiber ab. In vielen Fällen musst du zuerst Wi-Fi ausschalten, den ifconfig -Befehl anwenden und Wi-Fi anschließend wieder einschalten. Auf einigen modernen Macs funktioniert manuelles Spoofing möglicherweise nicht zuverlässig.

Hinweis: Die macOS-Änderung wird bei Neustart oder Ruhezustand zurückgesetzt. Für ausführlichere Abschnitte zu jeder Plattform lies weiter.

Was ist eine MAC-Adresse und warum sie für die Privatsphäre wichtig ist

Stell dir eine mac address wie eine Seriennummer vor, die dauerhaft in deine Netzwerkkarte eingraviert ist. Im Gegensatz zu einer IP-Adresse, die sich ändert, wenn du dich mit verschiedenen Netzwerken verbindest, bleibt deine mac media access control address konstant — es sei denn, du spoofst sie absichtlich.

Eine mac address besteht aus:

Einer 48-Bit-Kennung (6 Bytes), geschrieben als sechs hexadezimale Zahlenpaare wie 3C:52:82:1F:9A:7B

Einer Organizationally Unique Identifier (OUI) in den ersten drei Bytes, die den Hersteller offenlegt (Apple, Intel, Realtek)

Einer eindeutigen Kennung, die vom Hersteller in den verbleibenden drei Bytes vergeben wird

Deine physische Adresse wird protokolliert von:

Öffentlichen wi fi Netzwerken in Flughäfen, Hotels und Einkaufszentren, die wiederkehrende Geräte über Monate verfolgen

Unternehmensnetzwerken, die MAC-Whitelisting für Zugriffskontrolle und Auditing verwenden

Einkaufszentren, die Bewegungsmuster über mehrere Besuche hinweg korrelieren

Aus Datenschutzsicht ermöglicht die stabile mac address eines Geräts (kombiniert mit dem Browser-Fingerprint) eine langfristige Korrelation in deinem lokalen Netzwerk, selbst wenn du deine IP mit einem VPN verbirgst. Tools wie AmIUnique browser fingerprint tests können das klar demonstrieren.

Arten von MAC-Adressen und was du tatsächlich änderst

Wenn du einen mac address changer verwendest, überschreibst du niemals den physischen Chip. Du überschreibst nur das, was dein Betriebssystem dem Netzwerkadapter meldet.

Typ Beschreibung Editierbar? Factory (BIA) Burned-in address, dauerhaft, entspricht dem Geräteetikett Nein Locally Administered Address (LAA) Softwareseitige Überschreibung über OS/Treiber Ja Unicast Standard-Client-Kommunikation (erstes Byte gerade) Für Clients erforderlich Multicast/Broadcast Gruppenadressierung, erstes Byte ungerade oder FF:FF:FF:FF:FF:FF Niemals für Clients verwenden

Gültiges LAA-Beispiel: 02:16:3E:4F:8A:10 (erstes Byte 02 setzt das lokale Bit, unicast)

Ungültig für Clients: 01:16:3E:4F:8A:10 (multicast) oder FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)

Tools wie technitium mac address changer schreiben die LAA einfach in die Registry oder Treibereigenschaften — genau das, was du auch manuell tun kannst.

So zeigst du deine aktuelle MAC-Adresse an

Bevor du etwas änderst, musst du deine aktuelle mac address kennen, um zu überprüfen, ob das Spoofing funktioniert hat, und um die ursprüngliche mac address später wiederherzustellen. Moderne Geräte haben mehrere Netzwerkschnittstellen (wi fi, ethernet adapter, virtuelle Adapter), jede mit eigenen Adressen.

MAC-Adresse in Windows anzeigen (10 & 11)

Windows 10 und 11 verwenden ähnliche CLI-Tools zur Anzeige von Netzwerkeinstellungen.

Drücke die Windows-Taste, gib „cmd“ ein Öffne die Eingabeaufforderung als Administrator Führe den folgenden Befehl aus: ipconfig /all

Suche nach „Wireless LAN adapter Wi-Fi“ und notiere die Physical Address:

Physical Address. . . . . . : 3C-52-82-1F-9A-7B PowerShell-Alternative: Get-NetAdapter | Select Name, MacAddress

MAC-Adresse in Linux anzeigen

Die Befehle funktionieren unter Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 39 und Arch. Schnittstellennamen variieren (wlan0, wlp3s0, eth0, enp3s0).

Öffne das Terminal und führe aus:

ip link show Beispielausgabe für WLAN-Adapter: wlp2s0: link/ether 8c:85:90:ab:cd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Der link/ether-Wert ist die MAC deines aktiven Netzwerkadapters. NetworkManager-GUI-Nutzer finden ihn unter Einstellungen → Wi-Fi → Zahnrad-Symbol → Details als „Hardware Address“.

MAC-Adresse in macOS anzeigen

Diese Befehle funktionieren unter Monterey 12, Ventura 13 und Sonoma 14.

Öffne Spotlight → gib „Terminal“ ein Führe aus: ifconfig en0 | grep ether

Ausgabe: ether ac:de:48:88:99:aa

Bei einigen Macs kann Wi-Fi en1 sein. Führe networksetup -listallhardwareports aus, um alle Schnittstellen aufzulisten. Systemeinstellungen → Wi-Fi → Details zeigt ebenfalls deine „Wi-Fi Address“.

So änderst du die MAC-Adresse unter Windows (10 & 11)

Windows 10 unterstützt manuelle MAC-Überschreibung über den Geräte-Manager oder die Registry. Windows 11 betont Randomisierung pro Netzwerk, berücksichtigt aber weiterhin Registry-Overrides. Nicht alle Treiber stellen konfigurierbare MACs bereit — einige Intel wireless adapter cards ignorieren Änderungen aus regulatorischen Gründen.

Datenschutzhinweis: Das Ändern deiner MAC ist nur eine Ebene. Echte Multi-Account-Anti-Detection erfordert eindeutige Browser-Fingerprints und separate Proxys, was Undetectable.io automatisiert.

MAC-Adresse über den Geräte-Manager ändern

Notiere dir vor dem Start deine Standard-mac address aus dem vorherigen Abschnitt.

Drücke Win + X → wähle „Device Manager“ Erweitere „Network adapters“ Rechtsklicke auf deine network interface card → „Properties“ Gehe zum advanced tab Suche „Network Address“ oder „Locally Administered Address“ Wähle „Value“ und gib 12 Hex-Ziffern ein: 021122334455 Klicke OK und deaktiviere/aktiviere anschließend den Adapter

Überprüfe mit ipconfig /all — die neue Adresse sollte mit Bindestrichen erscheinen.

Wenn kein Feld „Network Address“ vorhanden ist, unterstützt dein NIC-Treiber diese Methode nicht. Versuche den Registry-Ansatz.

MAC-Adresse über die Windows-Registry ändern (fortgeschritten)

Sichere zuerst deine Registry oder erstelle einen Systemwiederherstellungspunkt. Anleitung getestet unter Windows 10 22H2 und Windows 11 23H2.

Starte den Registrierungs-Editor als Administrator Navigiere zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Öffne die Unterschlüssel 0000, 0001 usw. und finde deinen Adapter über DriverDesc Erstelle oder bearbeite einen neuen Zeichenfolgenwert namens NetworkAddress Setze das Wertfeld auf 021133445566 (ohne Trennzeichen) Deaktiviere/aktiviere den Adapter oder starte neu

Viele GUI mac address changer Tools sind einfach Frontends für diesen Registry-Schlüssel.

Zufällige MAC-Adressen mit PowerShell generieren

Für das Testen von VLANs oder Captive Portals kannst du mehrere gültige zufällige mac address Werte generieren:

1..20 | ForEach-Object { $first = '02','06','0A','0E' | Get-Random $rest = 1..5 | ForEach-Object { '{0:X2}' -f (Get-Random -Max 256) } "$first`:$($rest -join ':')" }

Dies stellt lokal verwaltete Unicast-MACs sicher. Undetectable.io-Nutzer skripten MACs normalerweise nicht manuell — Profile isolieren Identitäten bereits durch Fingerprint, Proxy und Cookies, insbesondere in Kombination mit high-anonymity proxy services.

So änderst du die MAC-Adresse unter Linux

Linux bietet die größte Flexibilität. Änderungen können temporär oder dauerhaft über NetworkManager-Konfigurationen sein.

MAC-Adresse temporär mit dem ip-Befehl ändern

sudo ip link set dev wlp2s0 down sudo ip link set dev wlp2s0 address 02:aa:bb:cc:dd:ee sudo ip link set dev wlp2s0 up Überprüfung: ip link show wlp2s0 sollte link/ether 02:aa:bb:cc:dd:ee anzeigen. Diese Änderung geht beim Neustart verloren.

macchanger für schnelle Randomisierung verwenden

Installiere macchanger unter Ubuntu/Debian:

sudo apt install macchanger

Befehle:

sudo macchanger -s wlp2s0 — aktuelle/permanente MAC anzeigen

sudo macchanger -r wlp2s0 — zufälligen Wert zuweisen

sudo macchanger -A wlp2s0 — mit realistischer Hersteller-OUI randomisieren

sudo macchanger -p wlp2s0 — Original wiederherstellen

MAC-Spoofing über NetworkManager dauerhaft machen

Bearbeite die Verbindungsdatei oder verwende die nm-connection-editor GUI:

[wifi] cloned-mac-address=02:cc:dd:ee:ff:01

Oder setze mac-address-randomization=always für eine randomisierte mac address pro Verbindung. Dies bleibt für dieses spezifische Gerät über Neustarts hinweg bestehen.

Das Bild zeigt einen Laptop mit geöffnetem Terminalfenster, das eine Befehlszeilenschnittstelle anzeigt. Der Bildschirm enthält wahrscheinlich Befehle zum Ändern der MAC-Adresse des Geräts, was für die Verwaltung von Netzwerkverbindungen und Datenschutzeinstellungen entscheidend ist.

So änderst du die MAC-Adresse unter macOS

macOS erlaubt temporäres Spoofing über Terminal. Änderungen werden bei Neustart und manchmal beim Aufwachen aus dem Ruhezustand zurückgesetzt. Drittanbieter-Software verpackt im Grunde dieselben Befehle in eine GUI.

MAC-Adresse über Terminal ändern (ifconfig)

Schnittstelle identifizieren: networksetup -listallhardwareports (typischerweise en0) Wi-Fi ausschalten: networksetup -setairportpower en0 off Ausführen: sudo ifconfig en0 ether 02:de:ad:be:ef:01 Wi-Fi einschalten: networksetup -setairportpower en0 on

Überprüfen: ifconfig en0 | grep ether

MAC-Spoofing beim Login automatisieren

Power-User können:

Den ifconfig-Befehl in einem Skript unter /usr/local/bin speichern Eine LaunchAgent .plist in ~/Library/LaunchAgents erstellen

Für diejenigen, die sich mit LaunchAgents nicht wohlfühlen, übernehmen Browser-Layer-Lösungen wie Undetectable.io Multi-Profil-Fingerprint-Spoofing ohne Systembastelei.

Mehrere Dienstprogramme bieten GUIs zum Auswählen von Schnittstellen und Randomisieren von MACs. Sie benötigen weiterhin Administratorrechte, da sie darunter ifconfig aufrufen. Für tägliche Anonymität und Multi-Accounting deckt Undetectable.io Fingerprint- und IP-Rotation ohne OS-Level-Änderungen ab, und du kannst Undetectable für Mac und Windows herunterladen, um ständige Terminalbefehle zu vermeiden.

Mobile & andere Plattformen: Android, iOS, Router und mehr

Moderne Android- und iOS-Versionen implementieren zufällige Hardware-Adressen pro wi fi Netzwerk. Manuelles Spoofing erfordert Rooting/Jailbreaking, was nicht empfohlen wird. Router erlauben WAN-MAC-Override für ISP-Zwecke.

Android (10 und höher vs. ältere Versionen)

Android 10+ verwendet standardmäßig eine persistent randomisierte MAC-Adresse pro gespeichertem Netzwerk: Sie ist randomisiert, bleibt aber normalerweise für diese spezifische SSID stabil. Du findest sie in den wi fi Einstellungen → Netzwerk → Privacy → „Use randomized MAC.“ Ältere Versionen benötigen Root-Zugriff und Tools wie BusyBox — wegen Garantie- und Sicherheitsrisiken nicht empfohlen.

iOS und iPadOS (14+)

Seit iOS 14 bietet Apple eine private wi fi address pro SSID:

Apple-Geräte können für jedes Netzwerk eine private Wi-Fi-Adresse verwenden, und in neueren Versionen kann sich die private Adresse auch periodisch ändern.

Öffne die Einstellungen-App → Wi-Fi Tippe auf das blaue „i“ neben einem Netzwerk Aktiviere „Private Address“ für öffentliche Netzwerke

Es gibt keine integrierte Möglichkeit, unter iOS ohne Jailbreaking eine bestimmte mac address festzulegen.

Router, Modems und ISP-Überlegungen

Viele Router (TP-Link, ASUS, Netgear) bieten „MAC Clone“ in ihrer Web-UI. Anwendungsfälle:

MAC des alten Routers für ISP-Lease-Beibehaltung kopieren

Neue Adresse vom ISP auslösen, indem die WAN-MAC geändert wird

Dies anonymisiert keine Geräte in deinem Heimnetzwerk — andere Geräte im lokalen Netzwerk geben ihre MACs weiterhin an den Router preis.

Wie MAC-Adressänderung in echte Anonymität & Multi-Accounting passt

MAC address spoofing wirkt sich nur auf das lokale Segment aus — zwischen deinem Laptop und dem Coffee-Shop-Router. Websites sehen deine MAC niemals.

Plattformen verfolgen über viele Mechanismen, die von Standard- und sogar sogenannten privaten Browsern offengelegt werden. Das Verständnis der sichersten und privatesten Browser hilft dir zu erkennen, wo MAC-Spoofing in das größere Anonymitätsbild passt.

Plattformen verfolgen über:

Browser-Fingerprints (Canvas, WebGL, Fonts)

Cookies und Local Storage

IP-Adressen und TLS-Fingerprints (häufig offengelegt durch Leak-Check-Seiten wie BrowserLeaks anonymity tests)

Verhaltensmuster

Für Ad Arbitrage, SMM und E-Commerce-Multi-Accounting ist alleinige MAC-Rotation nahezu nutzlos. Undetectable.io bietet, insbesondere in Kombination mit Whoer.net anonymity checks:

Separate Browser-Profile mit isolierten Cookies pro Account

Anpassbare Browser-Fingerprints zur Vermeidung von Verknüpfbarkeit

Integriertes Proxy-Management pro Profil

Massenhafte Profilerstellung und Cookie-Warming für organisches Aging

Wenn du mehrere Google-, Facebook-, TikTok- oder Amazon-Accounts verwaltest, starte kostenlos mit Undetectable.io statt dich ausschließlich auf OS-Level-Tweaks zu verlassen.

Rechtliche, ethische und sicherheitsbezogene Hinweise

Mac address spoofing ist leistungsfähig, bringt aber Verantwortung mit sich.

Rechtliche Überlegungen:

Das Ändern der MAC deines eigenen Geräts aus Datenschutzgründen ist in den USA/EU im Allgemeinen legal

Spoofing zur Umgehung kostenpflichtiger Zugänge oder zur Imitation von Nutzern kann gegen Computer-Misuse-Gesetze verstoßen

Unternehmens- und Universitätsnetzwerke verbieten Spoofing häufig in Acceptable Use Policies

Sicherheitsrisiken:

MAC-Kollisionen verursachen Netzwerkkonflikte und ARP-Probleme

Registry-Änderungen können Netzwerkverbindungen beschädigen — erstelle immer Wiederherstellungspunkte

Ungültige Client-MACs wie Multicast- oder Broadcast-Adressen können Verbindungsprobleme oder verworfenen Traffic verursachen.

Undetectable.io ist für legitime Anwendungsfälle konzipiert: Ad-Testing, Geo-Targeting, Multi-Account-Management und Datenschutzforschung. Nutzer bleiben dafür verantwortlich, Gesetze und Plattformregeln einzuhalten.

Zusammenfassung & nächste Schritte

Eine MAC-Adresse ist deine lokale Netzwerk-Hardware-ID — Spoofing beeinflusst hauptsächlich, wie Router und Access Points dein spezifisches Gerät sehen, nicht Websites. Du kannst die mac address unter Windows, Linux und macOS mit integrierten Tools ändern, während Android und iOS auf automatische Randomisierung setzen.

Wichtigste Erkenntnisse:

MAC-Spoofing = lokale Datenschutzebene

Verwende je nach Betriebssystem Geräte-Manager, Registry oder ip/ifconfig-Befehle

Websites verfolgen Fingerprints, Cookies und IPs — nicht MACs

Stärkere Privatsphäre erfordert Browser-Level-Isolation kombiniert mit korrekter Proxy/IP-Trennung, Cookie-Isolation und sorgfältiger operativer Hygiene.

Für umfassendes Identitätsmanagement über mehrere Ad-, Social- oder Marketplace-Accounts hinweg teste den Antidetect-Browser von Undetectable.io — Fingerprint, Cookies und Proxys in einer Lösung. Starte kostenlos und lade für Windows 64-bit oder macOS 12+ herunter.