In diesem Leitfaden erklären wir, wie Sie mithilfe der Desktop-App Codex (von den Entwicklern von ChatGPT), eines MCP-Servers (Model Context Protocol) und des Anti-Detect-Browsers Undetectable vollständig automatisches Posten auf Instagram einrichten. Das neuronale Netzwerk öffnet selbst das benötigte Profil, ruft das soziale Netzwerk auf, lädt ein Bild hoch, schreibt den Text und klickt auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Automatisierung von Grund auf einrichten

Dieses Automatisierungsschema ist sogar in der kostenlosen Version des Undetectable-Browsers verfügbar! Wichtig ist nur, dass Sie ein OpenAI-Abonnement haben.

Schritt 1. Basis und Content vorbereiten

Zunächst müssen wir unseren Stack zusammenstellen:

1.Laden Sie den Anti-Detect-Browser Undetectable herunter (die Automatisierung ist sogar in der kostenlosen Version verfügbar). 2.Installieren Sie die Umgebung Node.js auf Ihrem Computer (dies ist für die korrekte Ausführung der Skripte erforderlich).

Wichtiger Hinweis: KI ist ein ausgezeichneter Ausführer, aber die Dateien müssen im Voraus für sie vorbereitet werden. Erstellen Sie auf Ihrem Computer einen Ordner, in dem Sie fertige Bilder für Beiträge und ein Dokument mit Texten ablegen. In den Prompts müssen wir den genauen Pfad zu diesen Dateien angeben.

Wie findet man den Dateipfad heraus?

Unter Windows: Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. Wählen Sie im angezeigten Menü „Als Pfad kopieren“ (Copy as path). Hinweis: Beim Einfügen des Pfads in den Prompt sollten die Anführungszeichen am Anfang und Ende besser entfernt werden.

Halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei. Wählen Sie im angezeigten Menü „Als Pfad kopieren“ (Copy as path). Hinweis: Beim Einfügen des Pfads in den Prompt sollten die Anführungszeichen am Anfang und Ende besser entfernt werden. Unter macOS: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und halten Sie dann die Option-Taste (Alt) gedrückt. Der Punkt „Kopieren“ ändert sich zu „Pfad zu [Dateiname] kopieren“ (Copy [File] as Pathname). Klicken Sie darauf.

Schritt 2. Codex starten

Laden Sie die Desktop-App Codex von der offiziellen Website herunter und melden Sie sich an (wir erinnern daran, dass ein aktives OpenAI-Abonnement erforderlich ist).

Schritt 3. MCP-Server verbinden

Jetzt müssen wir das neuronale Netzwerk mit dem Browser verbinden, damit es ihn steuern kann. Öffnen Sie dazu einen neuen Chat in Codex und bitten Sie die KI, den MCP-Server zu verbinden.

Senden Sie dem neuronalen Netzwerk einfach den folgenden Prompt und fügen Sie den Codeausschnitt hinzu:

„Verbinde diesen MCP-Server:“

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

Die KI versteht alles und erledigt es selbst. Nachdem sie die erfolgreiche Hinzufügung gemeldet hat, starten Sie Codex neu und öffnen Sie den Undetectable-Browser, damit die Änderungen wirksam werden und die Automatisierung korrekt funktioniert.

Weitere Informationen zur Verbindung des MCP-Servers mit anderen Modellen finden Sie auf GitHub oder NPM.

Automatisierung von Instagram-Postings

Wenn der technische Teil fertig ist, beginnt der interessanteste Teil — das Schreiben des Algorithmus (Prompts) für die KI. Um zu zeigen, wie die Logik des neuronalen Netzwerks funktioniert, haben wir diesen Prozess in zwei Phasen unterteilt.

Phase 1: Testlauf

Für den ersten Test haben wir einen neuen Chat in Codex erstellt und ihn gebeten, ein zuvor eingerichtetes Profil im Anti-Detect-Browser zu öffnen, Instagram aufzurufen und einen Beitrag zu erstellen. Wir haben den Algorithmus so formuliert, als würden wir die Aufgabe einem echten Menschen erklären: „Finde die Schaltfläche mit dem Pluszeichen“, „klicke auf Next“ und so weiter.

So sah unser erster Prompt aus:

Undetectable browser 1.Start the profile named "INSTA" using the start_profile tool 2.Wait 3 seconds for the browser to fully load 3.Navigate to https://www.instagram.com 4.Wait 3 seconds for the page to load 5.Look for the "+" (Create) icon and click it 6.A menu will appear — click "Post" from the menu options 7.Wait for the upload dialog to appear 8.Click the button "Select from computer" 9.A system file picker window will open 10.In the file picker, type or paste the full path: (Pfad zur Datei) Then press Enter to confirm 11.Wait for the image to upload and appear in preview 12.Click the "Next" button (top right of the dialog) — this moves to crop/filter step 13.Click "Next" again — this moves to the caption step 14.Click on the caption text field 15.Type exactly the following text: (Beitragstext) 16.Click the "Share" button (top right) 17.Wait for the confirmation that the post was published 18.Take a screenshot to confirm success Important: If the Instagram UI has been updated and buttons or menu items have different names or positions, adapt accordingly and proceed with the closest matching option to complete the task.

Ergebnis: Es hat funktioniert! Der Beitrag wurde veröffentlicht. Aber der Prozess dauerte sehr lange. Die KI machte überflüssige Aktionen, versuchte visuell die richtigen Schaltflächen zu finden und imitierte den menschlichen Weg Klick für Klick. Wir brauchten eine schnellere Lösung.

Phase 2: Die KI optimiert sich selbst

Nach der erfolgreichen, aber langsamen Ausführung der Aufgabe baten wir das neuronale Netzwerk, seine Aktionen zu analysieren und einen neuen optimierten Prompt für sich selbst zu schreiben. Die Aufgabe war einfach — alle Fehler des Testlaufs zu berücksichtigen und die Automatisierung so schnell und zuverlässig wie möglich zu machen.

Danach verwendeten wir den entstandenen Prompt in einem neuen Codex-Chat. Das Ergebnis: Die Automatisierung lief reibungslos und ohne Verzögerungen.

Hier ist der finale, optimierte Prompt, den Sie sofort verwenden können (vergessen Sie nicht, Ihre eigenen Dateipfade und den benötigten Text einzusetzen):

Start the Undetectable profile named Social UDT Wait 3 seconds after profile start. Connect to the profile’s returned websocket_link. Open Instagram directly at: https://www.instagram.com/create/select/ Wait 3 seconds for the create upload page. If the Select from computer button is visible, click it and set this file in the chooser: (Pfad zur Bilddatei) If a file input is already present, set the same file directly on input[type="file"]. Wait up to 45 seconds for Instagram to finish upload/navigation. Do not wait for Next buttons. The observed successful flow goes directly to: https://www.instagram.com/create/details/ On the details page, fill the visible textarea: textarea[aria-label="Write a caption…"] with exactly: (Beitragstext) Find the enabled button whose exact visible text is Share. Trigger the Share button directly with a full pointer/mouse/click event sequence on that button. Wait up to 90 seconds for Instagram to leave /create/details/ and return to Instagram home or another non-create page. Open: https://www.instagram.com/undetectablebrowser/ Wait 5 seconds. Take a screenshot confirming the newest grid item appears at the top-left of the profile grid.

Fazit

Die Kombination aus MCP, Codex und Undetectable verändert die Spielregeln in SMM und Affiliate-Marketing vollständig. Sie automatisieren nicht einfach nur Klicks — Sie übergeben der KI die Logik der Profilverwaltung.

Probieren Sie noch heute aus, Ihren ersten Auto-Post einzurichten!