Top-Tools für Krypto-Airdrops: Steigern Sie Ihr Verdienstpotenzial

Ein Krypto-Airdrop ist ein Ereignis zur Verteilung von Token, bei dem Blockchain-Projekte kostenlose Token direkt an Benutzer senden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Im Jahr 2026 sind diese Kriterien vielschichtig und anspruchsvoll geworden.Aktuelle Airdrop-Kampagnen und frühere Verteilungen von Projekten wie Arbitrum, LayerZero und Hyperliquid zeigen eine Verlagerung hin zur Belohnung nachhaltiger On-Chain-Aktivität anstelle einfacher Aufgaben in sozialen Medien. Bei Airdrops können im Rahmen eines einzigen Ereignisses Token an Hunderttausende Benutzer verteilt werden. Projekte können sie als alternative Strategie zur Benutzergewinnung einsetzen, obwohl ihre Kosteneffizienz und ihre Fähigkeit zur Benutzerbindung je nach Kampagne erheblich variieren.

Niemand kann Dutzende dApps, Snapshot-Zeiträume, Punktesysteme und Claim-Fristen über mehrere Blockchains hinweg manuell verfolgen. Deshalb konzentriert sich dieser Artikel auf konkrete Tools für Krypto-Airdrops: Discovery-Plattformen, Eligibility-Checker, Automatisierungs-Bots, Analyse-Dashboards, ökosystemspezifische Wallets und Antidetect-Browser für sicheres Multi-Accounting.

Wir schreiben diesen Artikel aus der Perspektive von Undetectable.io, einem datenschutzorientierten Antidetect-Browser, der von Airdrop-Jägern und Krypto-Marketern für die Verwaltung mehrerer Accounts verwendet wird. Sie sehen konkrete Tools, echte Zahlen und praktische Setups – keine allgemeine Theorie.

Schnelleinstieg: Unverzichtbarer Airdrop-Tool-Stack (überspringen Sie die Theorie)

Wenn Sie noch heute mit der Suche beginnen möchten, sollten Sie sich vor dem Weiterlesen Tools aus diesen vier Kategorien besorgen:

Discovery-Tool: Ein Airdrop-Aggregator oder -Kalender wie 3alamiy Web3 oder Airdrops.io, kombiniert mit einer Quest-Plattform wie Galxe zur Teilnahme an einzelnen Kampagnen auf Ethereum, Solana, Cosmos und L2-Netzwerken.

Ein Airdrop-Aggregator oder -Kalender wie 3alamiy Web3 oder Airdrops.io, kombiniert mit einer Quest-Plattform wie Galxe zur Teilnahme an einzelnen Kampagnen auf Ethereum, Solana, Cosmos und L2-Netzwerken. Eligibility-Checker: Ein Dienst wie Alpha Drops oder Airdropped.link, der Ihre Wallet-Adresse nach nicht beanspruchten oder potenziellen Airdrops durchsucht, ohne dass eine Wallet-Verbindung erforderlich ist.

Ein Dienst wie Alpha Drops oder Airdropped.link, der Ihre Wallet-Adresse nach nicht beanspruchten oder potenziellen Airdrops durchsucht, ohne dass eine Wallet-Verbindung erforderlich ist. Benachrichtigungs-/Automatisierungs-Bot: Ein Benachrichtigungsdienst wie Drops.bot kann öffentliche Wallet-Adressen überwachen und Telegram-Benachrichtigungen über neu erkannte Berechtigungen senden, während automatisierungsorientierte Tools wie LootBot unterstützte On-Chain-Farming-Aufgaben ausführen können.

Ein Benachrichtigungsdienst wie Drops.bot kann öffentliche Wallet-Adressen überwachen und Telegram-Benachrichtigungen über neu erkannte Berechtigungen senden, während automatisierungsorientierte Tools wie LootBot unterstützte On-Chain-Farming-Aufgaben ausführen können. Antidetect-Browser: Undetectable.io zur Erstellung separater Browserprofile – jeweils mit einem einzigartigen Fingerprint und Proxy – für jede Wallet und Börse, die Sie beim Farming verwenden.

Sie können Undetectable.io sofort herunterladen und Ihre ersten fünf Browserprofile kostenlos erstellen, wodurch Sie Ihre persönlichen Wallets unmittelbar von Airdrop-Farming- und Testnet-Aktivitäten trennen.

Der Rest dieses Artikels zeigt, wie diese Tools Blockchain für Blockchain zusammenarbeiten, vom Anfänger bis zum professionellen Farmer.

Frühe Krypto-Airdrops waren einfach. Uniswap stellte mindestens 400 UNI für Adressen zur Verfügung, die vor dem Snapshot vom 1. September 2020 mit seinen Verträgen interagiert hatten, einschließlich einiger Adressen, deren Transaktionen fehlgeschlagen waren. Standard-Airdrops verteilen Token an bestehende Wallet-Inhaber. Bounty-Airdrops verlangen von Benutzern, Werbeaufgaben im Austausch gegen Token auszuführen, beispielsweise Inhalte in sozialen Medien zu teilen. Holder-Airdrops belohnen Benutzer auf Grundlage ihrer bestehenden Kryptowährungsbestände oder ihres Token-Besitzes.

Bis 2023–2026 änderten sich die Mechanismen drastisch. Am 23. März 2023 verteilte Arbitrum im Rahmen eines Airdrops ungefähr 1,2 Milliarden Token an etwa 625.000 berechtigte Wallets, wobei die Berechtigungskriterien auf Protokollinteraktionen, dem Bridging von Token, der Transaktionshäufigkeit und der Nutzungsdauer basierten. Airdrops können zur Effizienzsteigerung mithilfe von Smart Contracts automatisiert werden, doch die Qualifikationsregeln sind erheblich komplexer geworden:

Snapshot-Mechanismen: Projekte erfassen den On-Chain-Zustand bei bestimmten Blockhöhen – Ihre Token-Bestände, Staking-Positionen, Governance-Abstimmungen und Aktivitätsstufen können berücksichtigt werden.

Projekte erfassen den On-Chain-Zustand bei bestimmten Blockhöhen – Ihre Token-Bestände, Staking-Positionen, Governance-Abstimmungen und Aktivitätsstufen können berücksichtigt werden. Punktesysteme: Einige Protokolle wie Hyperliquid verwenden Punkteprogramme, während andere wie LayerZero die Berechtigung anhand von Snapshots und historischen Protokollinteraktionen bestimmen, ohne ein traditionelles Punktesystem zu veröffentlichen.

Einige Protokolle wie Hyperliquid verwenden Punkteprogramme, während andere wie LayerZero die Berechtigung anhand von Snapshots und historischen Protokollinteraktionen bestimmen, ohne ein traditionelles Punktesystem zu veröffentlichen. Rückwirkende Belohnungen: Einige Krypto-Projekte belohnen frühe Benutzer nach dem Start auf Grundlage ihrer historischen Nutzung, noch bevor ein Token angekündigt wurde.

Airdrops verteilen kostenlose Token an die Wallets der Benutzer, doch die meisten Airdrops erfordern heute das Erledigen von Aufgaben über zahlreiche dApps und Blockchain-Netzwerke hinweg über Wochen oder Monate. Eine aktive Teilnahme auf wichtigen Plattformen kann höhere Airdrop-Belohnungen bringen als das bloße Halten von Token. Airdrop-Farming erfordert häufig Interaktionen mit Protokollen, Testnets oder Punktesystemen – und deshalb sind Tools unverzichtbar. Keine Tabelle kann mehr als 30 Kampagnen, wechselnde Snapshot-Daten und Cross-Chain-Berechtigungsregeln zuverlässig verfolgen.

Das Bild zeigt eine Person, die an einem Schreibtisch sitzt und von mehreren Computerbildschirmen umgeben ist, auf denen verschiedene Benutzeroberflächen von Kryptowährungs-Wallets und Blockchain-Dashboards angezeigt werden, was auf Aufgaben im Zusammenhang mit Krypto-Airdrops und der Token-Verteilung hindeutet. Das Setup deutet auf einen Fokus auf die Überwachung potenzieller Airdrops und die Verwaltung von Token-Beständen über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg hin.

Discovery-Tools sind Plattformen, die laufende und potenzielle Airdrops über verschiedene Blockchains hinweg auflisten. Airdrop-Aggregatoren stellen kuratierte Listen potenzieller und aktiver Kampagnen bereit und sparen dadurch Stunden manueller Recherche. Betrachten Sie sie als Ihr Radar.

Ein gutes Discovery-Tool sollte Folgendes bieten:

Filter nach Blockchain (Ethereum, Solana, BNB Chain, Cosmos, Base, zkSync)

Status-Tags (potenziell, bestätigt, Snapshot läuft, Claim-Phase)

Belohnungstyp (Kryptowährungs-Token, NFTs, Punkte)

Qualitätsindikatoren des Protokolls (TVL, Audit-Status, Finanzierungsrunden)

NFT-Airdrops verteilen nicht fungible Token als Belohnungen oder Sammlerstücke, und einige Discovery-Plattformen führen sie neben normalen Token-Verteilungen auf. Exklusive Airdrops richten sich manchmal an Follower bestimmter Airdrop-Aggregatoren, sodass die Aktivität auf mehreren Discovery-Plattformen Ihre Reichweite erhöht.

In der Praxis können Sie sie folgendermaßen in Ihrer täglichen Routine verwenden:

Überprüfen Sie jeden Morgen Ihren Tracker auf neue Airdrops und aktualisierte Statusangaben. Filtern Sie nach den Blockchains, die Sie bereits verwenden, und sortieren Sie nach dem geschätzten Belohnungswert. Fügen Sie vielversprechende Kampagnen einer persönlichen Beobachtungsliste hinzu (Notion, Airtable oder der integrierte Tracker der Plattform). Vergleichen Sie Einträge mit den Ankündigungen des Projekts. Airdrop-Teilnehmer sollten die sozialen Medien des Projekts auf Aktualisierungen überwachen, da Aggregatoren offiziellen Bestätigungen des Projektteams manchmal hinterherhinken.

Ausführlichere Strategien zur Maximierung Ihrer Renditen aus diesen Kampagnen finden Sie in unserem Leitfaden darüber, wie Sie Ihre Einnahmen aus Kryptowährungs-Airdrop-Verteilungen maximieren.

Airdrop-Eligibility-Checker: Finden Sie heraus, welche kostenlose Kryptowährung Sie verpasst haben

Eligibility-Checker lösen ein bestimmtes Problem: Sie analysieren Ihre Wallet-Adresse und zeigen Ihnen, welche Airdrops Sie noch beanspruchen können, welche Sie verpasst haben und manchmal, für welche Sie sich möglicherweise in Zukunft qualifizieren.

Der typische Ablauf ist einfach – fügen Sie eine öffentliche Ethereum-, Solana- oder Cosmos-Wallet-Adresse ein, und das Tool überprüft bekannte Airdrop-Verträge und -Kriterien anhand Ihrer On-Chain-Aktivität.

Alpha Drops unterstützt Ethereum, Solana und zahlreiche EVM-kompatible Blockchains (zkSync, Scroll, Starknet und andere). Es durchsucht mehr als 200 Projekte und zeigt sowohl vergangene als auch aktive Airdrops mit geschätzten Werten. Airdrop-Eligibility-Checker ermöglichen es Ihnen, zu überprüfen, ob eine Wallet für nicht beanspruchte Airdrops berechtigt ist, ohne sie zu verbinden – es ist keine Wallet-Signatur erforderlich.

Drops.bot deckt eine noch größere Auswahl an Netzwerken ab, darunter Cosmos, Aptos und SUI. Es zeigt nicht beanspruchte Airdrops an und kann Hintergrundprüfungen mit optionalen Telegram-Benachrichtigungen über neue Übereinstimmungen durchführen.

Airdropped.link verfolgt mehr als 30 Protokolle mit Benachrichtigungsunterstützung per E-Mail und Telegram. Es ist besonders in Solana-Ökosystemen nützlich und bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Tarife.

Die Airdrop-Berechtigung kann über spezielle Plattformen wie diese verfolgt werden. Da Airdrops nur innerhalb bestimmter Zeiträume beansprucht werden können, kann das Verpassen einer Claim-Frist den Verlust von Airdrop-Token im Wert von Tausenden Dollar bedeuten. Die Berechtigung kann von der Benutzeraktivität und der bereitgestellten Liquidität abhängen. Einige Plattformen vergleichen Ihre aktuelle Aktivität mit öffentlich bekannten oder spekulativen Kampagnenkriterien, doch diese Schätzungen können die Berechtigung für zukünftige Airdrops nicht bestätigen.

Vergleichen Sie die Ergebnisse eines Checkers immer mit den offiziellen Kanälen des Projekts, bevor Sie auf einen Claim-Link klicken.

Mit der wachsenden Zahl potenzieller Airdrops verlassen sich Jäger zunehmend auf Automatisierungsplattformen, die Protokolle überwachen, Wallet-Aktivitäten verfolgen und Benachrichtigungen senden, wenn neue Kampagnen oder Claim-Zeiträume erscheinen.

LootBot ist ein Beispiel für ein automatisierungsorientiertes Krypto-Tool, das unterstützte Farming-Aktivitäten auf ausgewählten Netzwerken ausführen kann. Die verfügbaren Blockchains, Kampagnen und Benachrichtigungsfunktionen sollten vor der Nutzung direkt überprüft werden. Airdrops können Benutzer für On-Chain-Beiträge belohnen, und Tools wie dieses helfen Ihnen dabei zu erkennen, wann diese Beiträge die Berechtigungsschwellen überschreiten. Da Airdrops innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Ankündigungen beansprucht werden können, kann eine rechtzeitige Telegram- oder Discord-Benachrichtigung den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Claim und einer verpassten Gelegenheit ausmachen.

So funktionieren diese Plattformen üblicherweise:

Registrieren oder verbinden Sie Ihre Wallet-Adresse (nur den öffentlichen Schlüssel). Erhalten Sie Benachrichtigungen über Telegram, Discord oder E-Mail zu neuen potenziellen Airdrops oder erhaltenen Token, die beansprucht werden können. Einige Plattformen umfassen eine einfache Automatisierung von On-Chain-Aufgaben – geplante Swaps, regelmäßige Nutzung von Bridges oder Testnet-Interaktionen.

Vorteile: Zeitersparnis, geringere Wahrscheinlichkeit, Fristen zu verpassen, passive Entdeckung kleinerer Airdrops von neueren Krypto-Projekten.

Nachteile: Abonnementkosten, Risiken von custodialen gegenüber non-custodialen Lösungen und die Gefahr, Bots zu viel Kontrolle über Ihre Wallets zu geben.

Bewährte Verfahren für die Verwendung von Automatisierungstools:

Verwenden Sie separate Burner-Wallets mit begrenzten Mitteln für jede automatisierte Interaktion

Überprüfen Sie jede Transaktionsanfrage manuell, bevor Sie sie signieren

Geben Sie niemals Seed-Phrasen weiter – auch nicht an scheinbar seriöse Tools

Erfahren Sie, wie Sie kostenlose Token in Bounty-Kampagnen erhalten und dabei sicher non-custodiale Methoden verwenden

Dashboards und Analysen: Airdrop-Punkte, Aktivität und Wallet-Leistung verfolgen

Analyse-Dashboards helfen Ihnen dabei, Ihre DeFi-Aktivität zu visualisieren, angesammelte Punkte zu verfolgen und zu entscheiden, ob sich das Farming eines Protokolls lohnt. Sie beantworten die Frage: „Ist diese Kampagne meine Zeit und die Gasgebühren wert?“

Wichtige Kennzahlen zur Überwachung:

Kennzahl Warum sie wichtig ist Beispiel TVL des Protokolls Ein höherer TVL deutet häufig auf Seriosität hin Das TVL-Wachstum von Hyperliquid vor dem Token-Start Zuteilung der Token-Verteilung Zeigt, welcher Prozentsatz an Community-Mitglieder geht LayerZero stellte 38,3 % für die Beteiligung der Community bereit Historische Airdrop-Ergebnisse Dienen als Maßstab für den erwarteten Wert Etwa 1,2 Mrd. Arbitrum-Token wurden auf 625.000 Wallets verteilt Ihre angesammelten Punkte Verfolgen Ihre Position Das Punktesystem von Hyperliquid über Testnet und Mainnet hinweg Gaskosten im Vergleich zur geschätzten Belohnung Bestimmen den ROI Einige L2-Aufgaben kosten weniger als 1 US-Dollar an Gas, bringen aber Hunderte ein

Beim Airdrop von Hyperliquid im November 2024 wurden ungefähr 310 Millionen HYPE-Token – etwa 31 % des Gesamtwerts des Angebots – an ungefähr 94.000 Wallets verteilt, wobei die Belohnungen auf der Ansammlung von Punkten durch Testnet-, Mainnet-Nutzung und Empfehlungen basierten.

Erfahrene Airdrop-Jäger erstellen Tracking-Tabellen mit Spalten für Protokollname, Blockchain, verdiente Punkte, geschätzte Zuteilung, Risikostufe und erforderliche Zeit. Die Kombination von Dashboards wie DeFiLlama und Dune Analytics mit persönlichen Tabellen oder Notion-Boards schafft eine Kommandozentrale zur Koordination von Farming-Strategien über Dutzende Protokolle hinweg.

Nach einigen Monaten aktiven Farmings verwalten Sie problemlos mehr als 30 Protokolle gleichzeitig. Ohne ein Verwaltungssystem verschwimmen Kampagnen miteinander und Fristen werden verpasst.

Effektive Verwaltungstools bieten:

Beobachtungsliste für Projekte, die Sie aktiv farmen

für Projekte, die Sie aktiv farmen Farblich gekennzeichnete Markierungen für Priorität oder Risikostufe

für Priorität oder Risikostufe Statusbezeichnungen: Potenziell → Bestätigt → Snapshot → Verifizierung → Belohnung verfügbar → Verteilt

Potenziell → Bestätigt → Snapshot → Verifizierung → Belohnung verfügbar → Verteilt Benutzerdefinierte Notizen pro Kampagne (z. B. „Snapshot im 4. Quartal 2026 erwartet“, „KYC erforderlich“, „keine Benutzer aus den USA“, „Liquidität muss auf dieser Blockchain bereitgestellt werden“)

pro Kampagne (z. B. „Snapshot im 4. Quartal 2026 erwartet“, „KYC erforderlich“, „keine Benutzer aus den USA“, „Liquidität muss auf dieser Blockchain bereitgestellt werden“) Fristenerinnerungen für Claim-Zeiträume

für Claim-Zeiträume Gruppierung nach Blockchain oder Typ (DeFi, NFT, Layer 2, Cosmos-Zonen)

Einige Plattformen ermöglichen es Benutzern, Kampagnen anhand von Handelsvolumenstufen, langfristiger Wallet-Aktivität oder Anforderungen an das Community-Engagement als Airdrop zu kennzeichnen. Diese Funktionen helfen Ihnen dabei, Ihr Verhalten auf komplexe Berechtigungsregeln abzustimmen, damit Sie keine Mühe auf Kampagnen verschwenden, für die Sie sich nicht qualifizieren.

Für Multi-Account-Airdrop-Farmer sorgt die Kombination dieser Verwaltungsfunktionen mit einem Antidetect-Browser für Mac und Windows dafür, dass jede Identität, Wallet und jedes Projekt sauber voneinander getrennt bleiben. Jedes Browserprofil in Undetectable.io kann mit Tags versehen und gemeinsam mit Ihrer Kampagnenverfolgung organisiert werden – ein Profil pro Wallet-Persona, ein Proxy pro Region und ein Cookie-Satz pro dApp-Ökosystem.

Tools sind häufig Blockchain-spezifisch, und die Verwendung des richtigen Tools für jedes Ökosystem verbessert Ihre Airdrop-Berechtigung und Sicherheit. Die meisten Airdrops erfordern für die Teilnahme eine kompatible Self-Custody-Wallet – die Verwendung von Self-Custody-Wallets ist für die Qualifikation entscheidend.

Ethereum und EVM-Blockchains

Eligibility-Checker wie Alpha Drops und Drops.bot unterstützen Ethereum und EVM-kompatible L2s (Arbitrum, Base, Optimism, Polygon). MetaMask bleibt die Standard-Wallet. Viele Projekte betreiben fortlaufende Punktesysteme. LayerZero stützte seine erste rückwirkende Verteilung jedoch auf historische Aktivitäten innerhalb seines Protokolls und verbundener Anwendungen statt auf ein öffentlich sichtbares Punkteprogramm. Viele Projekte auf Ethereum belohnen Benutzer, die Airdrops durch konsistente Protokollinteraktionen über DEXs, Kreditplattformen und Bridges hinweg verfolgen.

Solana

Das Solana-Ökosystem bietet XP-basierte Systeme von Plattformen wie Backpack und Meteora. Tools wie Airdropped.link sind hier besonders leistungsfähig. Der WEN-Airdrop von 2024 und Meteoras MET Season 2, bei der die Aktivitätsverfolgung am 1. Juli 2025 begann, zeigten, wie Solana-Kampagnen die Teilnahme an mehreren Anwendungen innerhalb des Ökosystems belohnen können. Wallets wie Phantom und Backpack sind Standard. Viele Token-Starts auf Solana kombinieren NFT-Airdrops mit der Verteilung fungibler Token.

Das Cosmos-Ökosystem erfordert für die meisten Airdrops die Nutzung von IBC, Staking und Governance-Abstimmungen. Leap Wallet und Keplr sind die wichtigsten kompatiblen Wallets, wobei Leap integrierte Airdrop-Checker-Seiten für Cosmos Hub, Osmosis und andere Zonen anbietet. Bestehende Token wie ATOM müssen häufig gestakt und für Governance-Abstimmungen verwendet werden, um sich zu qualifizieren. Benutzer, die ATOM auf zentralisierten Börsen halten, können nicht berechtigt sein oder die Token nicht beanspruchen können, da sie die zugrunde liegende Wallet-Adresse nicht kontrollieren. Benutzer von Self-Custody-Wallets müssen möglicherweise auf dieselbe Adresse über Keplr oder Leap zugreifen, um die Claim-Oberfläche eines Projekts zu verwenden.

Andere Ökosysteme

zkSync, Base, Abstract Chain und Omnichain-Protokolle wie LayerZero erfordern Aktivität über mehrere Blockchains hinweg, wodurch Tools mit Interoperabilitätsunterstützung unverzichtbar werden. Die Konzentration auf eine einzige Blockchain reicht nicht mehr aus – Cross-Chain-Aktivität wird zunehmend zur Grundvoraussetzung für die Berechtigung bei vielen neuen Kryptowährungen und Protokollen.

Das Bild zeigt mehrere miteinander verbundene Blockchain-Netzwerkknoten, von denen jeder in lebendigen Farben leuchtet und verschiedene Kryptowährungsökosysteme symbolisiert. Diese visuelle Darstellung hebt die Komplexität von Krypto-Airdrops hervor und zeigt, wie Benutzer mit verschiedenen Projekten interagieren und durch Community-Teilnahme und das Erledigen von Aufgaben Airdrop-Token erhalten können.

Multi-Accounting und Antidetect-Browser: Airdrop-Farming sicher skalieren

Fortgeschrittene Airdrop-Jäger verwenden mehrere Wallets und Identitäten, um Risiken zu diversifizieren und mehr potenzielle Airdrops zu erhalten. Protokolle setzen jedoch Anti-Sybil-Erkennungssysteme ein, die Accounts anhand von Browser-Fingerprints, IP-Adressen, Nutzungsmustern und Verhaltenssignalen gruppieren. Wenn Sie dasselbe Browserprofil für Dutzende Wallets verwenden, machen Sie jede einzelne davon zu einem Ziel.

Browser-Fingerprinting umfasst Canvas-Rendering, WebGL-Ausgabe, installierte Schriftarten, Hardware Concurrency, Audio Context, Bildschirmauflösung, Zeitzone und Gebietsschema. Anti-Sybil-Systeme verwenden diese Signale, um festzustellen, ob „verschiedene“ Wallets tatsächlich derselben Person gehören.

Undetectable.io ist ein Antidetect-Browser, der genau für dieses Szenario entwickelt wurde:

Separate Browserprofile – jedes mit einem eigenen einzigartigen Fingerprint aus einem Speicher realer Gerätekonfigurationen

– jedes mit einem eigenen einzigartigen Fingerprint aus einem Speicher realer Gerätekonfigurationen Lokale Profilspeicherung – Ihre Daten bleiben auf Ihrem Gerät und nicht auf externen Servern, sodass Sie die vollständige Kontrolle behalten. Unbegrenzte lokale Profile in jedem kostenpflichtigen Tarif

– Ihre Daten bleiben auf Ihrem Gerät und nicht auf externen Servern, sodass Sie die vollständige Kontrolle behalten. Unbegrenzte lokale Profile in jedem kostenpflichtigen Tarif Proxy-Verwaltung pro Profil – weisen Sie jedem Profil mithilfe zuverlässiger Premium-Proxy-Dienste einen anderen Residential- oder Mobile-Proxy zu, damit sich Netzwerkidentitäten nicht überschneiden

– weisen Sie jedem Profil mithilfe zuverlässiger Premium-Proxy-Dienste einen anderen Residential- oder Mobile-Proxy zu, damit sich Netzwerkidentitäten nicht überschneiden Cookies-Bot – wärmt neue Profile auf, indem beliebte Websites besucht und ein realistischer Browserverlauf erzeugt wird, wodurch Warnsignale für „neue Accounts“ reduziert werden

– wärmt neue Profile auf, indem beliebte Websites besucht und ein realistischer Browserverlauf erzeugt wird, wodurch Warnsignale für „neue Accounts“ reduziert werden Lokale API – automatisieren Sie die Profilerstellung, Proxy-Zuweisung und Browserstarts über Skripte für sich wiederholende Farming-Abläufe

Spezielle Datenschutztools wie VPNs oder Burner-Wallets können die Sicherheit bei der Teilnahme an Airdrops erhöhen. Für die Airdrop-Teilnahme sollten dedizierte Wallets verwendet werden, um Betrug zu vermeiden – und jede Wallet sollte sich in einem eigenen Browserprofil befinden.

Airdrop-Jäger erstellen in der Regel separate Profile für jede Persona: DeFi-Trader, NFT-Sammler, Cosmos-Staker, Testnet-Benutzer. Jedes Profil erhält einen passenden Proxy mit übereinstimmendem Standort, Zeitzone und Sprache, wodurch die Konsistenz gewährleistet wird, die für Fingerprint-Prüfungen erforderlich ist.

Bereit, Ihr Farming zu skalieren? Laden Sie Undetectable.io für Windows oder macOS herunter, erstellen Sie mehrere Profile und beginnen Sie noch heute damit, Ihre persönlichen Investitionen, Airdrop-Farming- und Test-Accounts voneinander zu trennen.

Kostenlose Kryptowährung zieht immer Betrüger an. Airdrops können Benutzer Betrug und Täuschung aussetzen, und die Tools, die Sie zum Schutz verwenden, sind ebenso wichtig wie die Discovery-Tools.

Unverzichtbare Sicherheitsebenen

Hardware-Wallets (Ledger, Trezor) für alle bedeutenden Bestände – bewahren Sie niemals große Beträge in Hot Wallets auf, die für Farming verwendet werden

(Ledger, Trezor) für alle bedeutenden Bestände – bewahren Sie niemals große Beträge in Hot Wallets auf, die für Farming verwendet werden Getrennte Hot- oder Burner-Wallets für die Interaktion mit nicht verifizierten dApps

für die Interaktion mit nicht verifizierten dApps Browser-Sicherheitserweiterungen , die Phishing-Websites und bösartige Smart-Contract-Genehmigungen kennzeichnen, sowie regelmäßige Prüfungen mit Anonymitätstests im Stil von BrowserLeaks, um sicherzustellen, dass Ihr Setup keine IP-, DNS- oder Fingerprint-Daten preisgibt

, die Phishing-Websites und bösartige Smart-Contract-Genehmigungen kennzeichnen, sowie regelmäßige Prüfungen mit Anonymitätstests im Stil von BrowserLeaks, um sicherzustellen, dass Ihr Setup keine IP-, DNS- oder Fingerprint-Daten preisgibt Block-Explorer (Etherscan, Solscan, Mintscan), um Vertragsadressen vor dem Signieren einer Transaktion zu überprüfen

Häufige Airdrop-Betrugsmuster

Gefälschte Claim-Websites, die nach Seed-Phrasen fragen

Bösartige Token-Genehmigungen, die unbegrenzte Berechtigungen zum Leeren bestehender Wallets gewähren

Gefälschte Direktnachrichten über „exklusive Airdrops“ auf Telegram oder X mit Links zu nachgeahmten Websites

Die meisten Reddit-Benutzer empfehlen dringend, alle Airdrop-Links über die offiziellen Social-Media-Kanäle zu überprüfen. Es ist entscheidend, Claim-Ankündigungen über die offizielle Website des Projekts zu überprüfen, bevor Sie auf Links klicken, und regelmäßig Anonymitätsprüfungen im Stil von Whoer.net durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihre IP-Adresse, DNS-Daten und Ihr Fingerprint Ihre Hauptidentität nicht preisgeben. Airdrop-Assets können nach der Verteilung wertlos werden, doch Opfer eines Betrugs zu werden, ist weitaus schlimmer, als einen geringwertigen Airdrop zu verpassen.

Ein Antidetect-Browser wie Undetectable.io hilft bei der Risikotrennung: eine Wallet mit geringem Wert pro Profil, die Isolierung nicht vertrauenswürdiger dApps von den Hauptbeständen und die Möglichkeit, Cookies und Fingerprints bei der Interaktion mit unbekannten Projekten zu löschen; erfahrene Benutzer können außerdem GoLogin-Alternativen für Multi-Accounting vergleichen, um das richtige Antidetect-Setup für ihren Arbeitsablauf auszuwählen.

Regulatorische Aspekte

Airdrops erfordern häufig eine KYC-Verifizierung für die Teilnahme, insbesondere bei Projekten, die sich an Benutzer aus den USA richten. In den USA können durch Airdrops erhaltene Token als steuerpflichtiges gewöhnliches Einkommen gelten, sobald der Empfänger Herrschaft und Kontrolle über sie erlangt. Die Behandlung kann von den Umständen abhängen, daher sollten Teilnehmer Aufzeichnungen führen und aktuelle steuerliche Richtlinien konsultieren. Wägen Sie die Offenlegung von Daten gegen die erwartete Belohnung ab, bevor Sie einer Plattform persönliche Informationen zur Verfügung stellen.

Das Bild zeigt einen digitalen Schild, der verschiedene Kryptowährungsmünzen und Wallet-Symbole vor Pfeilen schützt, die eingehende Bedrohungen darstellen. Dieses Bild symbolisiert die Bedeutung des Schutzes von Token-Beständen und der Aufrechterhaltung der Sicherheit im Kryptobereich, insbesondere während Airdrop-Kampagnen und Token-Verteilungen.

Einen praktischen Airdrop-Tool-Stack aufbauen: Vom Anfänger bis zum Power-User

Statt jedem neuen Tool hinterherzulaufen, sollten Sie einen zusammenhängenden Stack aufbauen, der zu Ihrer verfügbaren Zeit, Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt.

Eine zentrale non-custodiale Wallet (MetaMask für EVM, Phantom für Solana)

Eine einfache Airdrop-Discovery-Website und ein Eligibility-Checker

Eine einfache Tabelle oder ein Notion-Board zur Verfolgung von 5–10 Projekten

Überprüfen Sie alles manuell – in dieser Phase entwickeln Sie Ihr Gespür

Fortgeschrittenes Setup

Mehrere Wallets, getrennt nach Blockchain und Zweck

Ein Benachrichtigungs-Bot (Lootbot oder ähnlich) sowie 1–2 Analyse-Dashboards

Ein Antidetect-Browser wie Undetectable.io zur sauberen Trennung von Arbeit, Investitionen und Airdrop-Aktivitäten mit Proxy-Verwaltung

Strukturiertere Verfolgung: Status-Tags, Fristenerinnerungen, Gruppierung nach Blockchain

Power-User / Professioneller Farmer

Mehr als 10–50 Browserprofile mit unterschiedlichen Fingerprints und Proxies über Undetectable.io (unbegrenzte lokale Profile in kostenpflichtigen Tarifen)

Spezielle Dashboards für jedes wichtige Ökosystem (Ethereum, Solana, Cosmos, L2s)

Automatisierungsskripte über die API von Undetectable.io zur Verwaltung von Browserprofilen und zur Wiederholung unterstützter Arbeitsabläufe in großem Maßstab, während die Transaktionssignierung und Wallet-Sicherheit manuell kontrolliert werden

Erweiterte Funktionen wie Massenerstellung von Profilen, Proxy-Import und -Export sowie Aufwärmen mit dem Cookies-Bot

Eine effizientere Möglichkeit, alles zu verwalten: die Kombination von Verwaltungstools mit der Isolierung von Wallets pro Profil

Beginnen Sie mit dem Anfänger-Stack. Fügen Sie Tools erst hinzu, wenn Ihr Portfolio aus Kampagnen und potenziellen Airdrops groß genug ist, um die Kosten und Komplexität zu rechtfertigen. Viele erfolgreiche Farmer nutzten monatelang einfache Setups, bevor sie skalierten – entscheidend ist die Beständigkeit, nicht die Anzahl der Tools.

Konkrete Gewinne und verpasste Chancen aus früheren Airdrops zeigen genau, wo Tools den größten Mehrwert bieten.

Fallstudie 1: Arbitrum

Am 23. März 2023 verteilte Arbitrum im Rahmen eines Airdrops ungefähr 1,2 Milliarden Token an rund 625.000 Benutzer. Frühe Benutzer, die ihre Arbitrum-Nutzung über Dashboards und Kalender verfolgten, hatten das L2-Netzwerk monatelang aktiv genutzt – Token über Bridges übertragen, DEXs verwendet und mit dApps interagiert. Sie maximierten ihre Berechtigung durch kontinuierliche Aktivität. Benutzer ohne Eligibility-Checker oder Discovery-Tools konnten das Claim-Zeitfenster vollständig verpassen oder erst nach Ablauf der Frist erkennen, dass sie berechtigt waren. Der Airdrop belohnte mehr Benutzer, die über längere Zeit echtes Engagement in der Community gezeigt hatten.

Fallstudie 2: LayerZero

Der ZRO-Airdrop von LayerZero im Juni 2024 erreichte ungefähr 741.986 Claim-Teilnehmer, mit einem medianen Claim-Wert von ungefähr 130 US-Dollar pro berechtigter Wallet und einem Gesamtwert der beanspruchten Token von etwa 192 Millionen US-Dollar. Benutzer, die sich auf kontinuierliche Nutzungsverfolgung und Benachrichtigungen verließen, blieben über mehrere Saisons hinweg auf Stargate und anderen verbundenen Anwendungen aktiv. Sie verdienten mehr Punkte und erhielten größere Zuteilungen. Farmer, die nach der ersten Saison aufhörten und spätere Community-Zuteilungen verpassten, lernten eine teure Lektion: Bei saisonalen Airdrop-Programmen ist Beständigkeit wichtiger als Intensität.

Fallstudie 3: Cosmos-Ökosystem

Cosmos-Benutzer, die den Checker von Leap Wallet zusammen mit Blockchain-spezifischen Dashboards verwendeten, beanspruchten zwischen 2023 und 2025 mehrere stakingbasierte Airdrops. Durch die Pflege von Beobachtungslisten mit Status-Tags und Erinnerungen an Snapshot-Daten vermieden sie es, wichtige Zeitfenster zu verpassen. Ein häufiges Fehlermuster: Benutzer, die ATOM auf zentralisierten Börsen oder in nicht nativen Wallets hielten, konnten keine Token beanspruchen, weil diese Plattformen keine IBC-basierten Claims unterstützten. Die Wahl des Tools – und der Wallet – war der entscheidende Faktor zwischen dem Erhalt kostenloser Kryptowährung und dem Zusehen, wie jemand anderes sie erhielt.

Jeder Fall zeigt dasselbe Muster: Discovery, Analysen, Eligibility-Checker, Benachrichtigungs-Bots sowie eine ordnungsgemäße Trennung von Wallets und Browsern waren die Tool-Kategorien, die den Unterschied ausmachten.

Krypto-Airdrops können lukrativ sein, sind jedoch wettbewerbsintensiv, zeitkritisch und zunehmend komplex. Kein einzelnes Tool deckt alles ab. Die Jäger, die kontinuierlich Gewinne erzielen, sind diejenigen, die einen durchdachten Stack aufbauen: Discovery-Websites zum Finden neuer Airdrops, Eligibility-Checker zur Vermeidung verpasster Claims, Automatisierungs-Bots zur Einhaltung von Fristen, Analyse-Dashboards zur Priorisierung des Aufwands, ökosystemspezifische Wallets, die tatsächlich mit den Claim-Mechanismen funktionieren, und Antidetect-Browser zur Verwaltung mehrerer Wallets, ohne markiert zu werden.

Undetectable.io schließt eine entscheidende Lücke in diesem Stack. Es bietet datenschutzfreundliche Verwaltung mehrerer Browserprofile mit individuellen Fingerprints pro Profil, lokaler Speicherung für vollständige Datenkontrolle, Proxy-Zuweisung pro Identität und API-gesteuerter Automatisierung – die gesamte Infrastruktur, die Sie benötigen, um sich vom gelegentlichen Teilnehmer zum professionellen Airdrop-Farmer zu entwickeln.

Der Unterschied zwischen jemandem, der gelegentlich Airdrop-Token erhält, und jemandem, der aus jeder wichtigen Token-Verteilung kontinuierlich Wert erzielt, liegt in der Vorbereitung und den Tools. Beginnen Sie noch heute: Wählen Sie ein Discovery-Tool, einen Eligibility-Checker und laden Sie Undetectable.io herunter, um Ihre ersten Profile zu erstellen. Skalieren Sie anschließend von dort aus.