Cloakerly - Bewertung des Cloaking-Dienstes

Cloakerly: KI-gestützte Traffic-Filterung und Kampagnenschutz

Über Cloakerly

Cloakerly ist eine cloudbasierte Traffic-Filterplattform, die Werbetreibenden hilft, die Traffic-Qualität zu verbessern und Marketingkampagnen vor unerwünschten Besuchern zu schützen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologie analysiert die Plattform jeden Klick in Echtzeit, um Bots, Crawler, VPNs, Proxys und andere minderwertige Traffic-Quellen zu identifizieren.

Hauptmerkmale

Intelligente Verkehrsfilterung

Cloakerly kombiniert KI, Geräte-Fingerprinting und IP-Intelligenz, um verdächtigen Traffic mit hoher Genauigkeit zu erkennen und zu filtern.

Echtzeit-Analysen

Überwachen Sie die Besucheraktivität, die Verkehrsqualität und die Kampagnenperformance über ein benutzerfreundliches Dashboard mit detaillierter Berichterstattung.

Einfache Integration

Die Plattform kann schnell mit Websites, Landingpages und Werbekampagnen integriert werden, ohne dass komplexe Einrichtungsvoraussetzungen erforderlich sind.

Warum Cloakerly wählen?

Digitale Werbetreibende benötigen zuverlässige Tools, um die Traffic-Qualität aufrechtzuerhalten und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Cloakerly hilft Unternehmen, unnötige Werbeausgaben zu reduzieren, bessere Einblicke in das Besucherverhalten zu gewinnen und die Effizienz der Kampagnen insgesamt zu verbessern.

Mit skalierbarer Cloud-Infrastruktur und fortschrittlicher Erkennungstechnologie wird Cloakerly von Affiliate-Vermarktern, Media-Einkäufern, Agenturen und Performance-Marketing-Teams weltweit vertraut.

Erfahren Sie mehr unter Cloakerly.com.