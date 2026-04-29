FB1.SHOP - Konto Laden Bewertung

FB1.SHOP — Premium-Account-Marktplatz für Affiliate-Marketing

1. Was Unser Service Ist

FB1.SHOP ist ein Premium-Marktplatz für professionelle Media Buyer und Affiliate-Marketing-Teams. Wir verkaufen keine leeren Auto-Regs. Unsere Spezialität sind hochwertige, manuell bearbeitete Facebook-Profile, robuste Business Manager und ältere Seiten für sicheres und skalierbares Werben. Wir bieten Setups, die jedem Algorithmus-Sturm standhalten.

2. Unsere Vorteile

Wir wissen, wie kostspielig Sperren und Mikroausgaben sind, deshalb bieten wir dem Markt nur Premium-Lösungen an:

VIP King Konten (USA und Europa): Profile mit enormem Alter (bis zu 2007) und realer Aktivitätshistorie.

Profile mit enormem Alter (bis zu 2007) und realer Aktivitätshistorie. Fertige Setups: Konten mit bereits verknüpften BMs und wiederhergestelltem Werbezugang (Werbebeschränkungsprüfung bestanden).

Konten mit bereits verknüpften BMs und wiederhergestelltem Werbezugang (Werbebeschränkungsprüfung bestanden). Hohe Limits: Setups mit täglichen Limits von $250 bis Kein Limit von Anfang an verfügbar.

Setups mit täglichen Limits von $250 bis Kein Limit von Anfang an verfügbar. Robuste Fan-Seiten: Alte und neue Seitentypen, wiederhergestellt und bereit für aggressiven Traffic.

Alte und neue Seitentypen, wiederhergestellt und bereit für aggressiven Traffic. Synergie mit dem Undetectable Browser: Unsere Konten zeigen maximale Überlebensfähigkeit, wenn sie mit zuverlässigen Undetectable-Lösungen verwendet werden, bei denen jedes Profil sicher isoliert ist.

3. Nützliche Informationen & Boni

Das Starten von Anzeigen im Jahr 2026 erfordert die richtige Einrichtung.

Unser Haupttipp: Sparen Sie nicht am Fundament.

Verwenden Sie die Kombination von "VIP King von FB1.SHOP + ein Profil im Undetectable Browser".

Dies stellt sicher, dass Ihre Sitzungen und Cookies sicher bleiben, während das Vertrauen des Kontos es Ihnen ermöglicht, Anzeigen ohne Kontrollpunkte zu schalten.

4. Kontakte

Wir freuen uns darauf, Sie zu unseren Stammkunden zählen zu dürfen!