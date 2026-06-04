Fire-Accs - Überprüfung des Account-Stores

Der Markt für fertige Social-Media-Konten wächst weiterhin mit der Nachfrage nach Multiaccounting, Traffic-Arbitrage, SMM-Promotion und Automatisierung.

Fachleute, die Dutzende oder Hunderte von Profilen benötigen, brauchen eine zuverlässige Quelle mit einem breiten Katalog und schneller Lieferung.

Eine solche Quelle ist Fire-Accs.biz.

Diese Rezension behandelt, was der Laden anbietet, welche Plattformen und Kontoformate verfügbar sind, wie der Kaufprozess funktioniert und für wen er am meisten von Nutzen ist.

Was ist Fire-Accs.biz

Fire-Accs.biz ist ein spezialisiertes Online-Geschäft für digitale Produkte, das sich auf fertige Konten für soziale Netzwerke, Messenger, E-Mail-Dienste, Streaming-Plattformen und KI-Tools konzentriert.

Der Laden arbeitet nach einem automatisierten Liefermodell: Nach der Zahlung erhält der Käufer sofort Zugang zu den gekauften Daten, ohne auf die manuelle Bearbeitung warten zu müssen.

Die Website ist sowohl in Russisch als auch in Englisch verfügbar. Die Benutzeroberfläche ist einfach: Der Katalog ist nach Plattformen organisiert, mit Unterkategorien nach Kontotyp in jedem Abschnitt.

Suchen und Filtern helfen, das richtige Format schnell zu finden.

Katalog: Welche Konten sind verfügbar?

Der fire-accs.biz/categories Katalog umfasst mehr als 40 Kategorien — eines der breitesten Sortimente unter den Geschäften dieser Art.

Soziale Netzwerke und Messenger

Der Kern des Katalogs besteht aus Konten für die größten Plattformen:

Twitter/X — Autoreg, gealterte Konten, Konten mit Followern, manuelle Registrierung, NFT-Konten mit auth_token und 2FA.

Instagram — Autoreg, gealterte Konten, mit Followern, manuelle Registrierung.

Facebook — Autoreg, gealterte Konten, dedizierte Werbekonten (Facebook Ads), manuelle Registrierung.

Telegram — TDATA/Portable-Versionen, Session+JSON, Kanäle und Gruppen, Konten mit verknüpfter E-Mail.

TikTok — Autoreg, gealterte Konten, mit Followern, Werbekonten (TikTok Ads).

Discord — Autoreg, gealterte Konten mit Token und 2FA.

VK (VKontakte) — Autoreg, gealterte Konten, mit Freunden, Abrufkonten, Spam-gesperrt.

LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, Threads, Twitch, Kick — verfügbar als separate Kategorien.

Ein dedizierter Block behandelt E-Mail-Konten – nützlich sowohl als eigenständiges Produkt als auch als Werkzeug zur Registrierung anderer Konten:

Google / Gmail — autoreg, gealtert (einschließlich Europa-IP), Werbekonten (Google Ads).

Microsoft / Hotmail / Outlook.

Proton Mail, GMX, Mail.com, AOL, Rambler, Mail.ru, Yahoo, Yandex.

Eine seltene Kategorie für Geschäfte dieser Art — Konten für KI-Tools: ChatGPT, Deepseek, Midjourney, Gemini, Grok, Leonardo.

Relevant für Spezialisten, die mit mehreren KI-Konten arbeiten, um Nutzungslimits zu umgehen oder Prompts zu testen.

Andere Kategorien

OLX — Konten für mehrere Länder: UA, KZ, RO, UZ, BG, PL, PT.

Steam, YouTube, Spotify — Gaming- und Streaming-Plattformen.

Apple ID, GitHub, Line.

Dating-Seiten: Badoo, Tinder, Mamba, Tabor.

Proxys — eine separate Kategorie für diejenigen, die eine Multiaccounting-Infrastruktur aufbauen.

Booster-Dienste, Schlüssel, Marktplatz, Server und verschiedene Dienste.

Kontenformate: Was Sie wissen müssen

Innerhalb jeder Kategorie werden Konten anhand mehrerer Parameter unterteilt. Diese zu verstehen ist wichtig, um die richtige Option für eine spezifische Aufgabe zu wählen.

Nach Registrierungsverfahren

Autoreg (softreg) — Konten, die automatisch über Skripte registriert wurden. Günstiger, geeignet für Massenaufgaben, erfordern ein Aufwärmen vor der aktiven Nutzung.

Manuelle Registrierung — Profile, die von Hand erstellt wurden. Teurer, sehen aber natürlicher aus und lösen seltener Plattformwarnungen aus.

Nach Alter

Das Kontoalter ist eines der wichtigsten Vertrauenssignale für Plattformen. Fire-Accs.biz bietet Konten an, die in verschiedenen Jahren registriert wurden — von neuen bis hin zu Profilen aus den Jahren 2020-2023.

Dies ist besonders wichtig für Facebook Ads und Google Ads, bei denen ältere Konten höhere Vertrauensbewertungen aufweisen.

Nach Verifizierungsstatus

Per SMS verifiziert.

Per E-Mail verifiziert (mit oder ohne E-Mail-Zugang inbegriffen).

Mit verbundenem 2FA.

Mit auth_token — für die direkte Nutzung in Automatisierungstools ohne wiederholte manuelle Anmeldung.

Nach Profilvollständigkeit

Leer — frisch registriert ohne Aktivität.

Teilweise ausgefüllt — mit Avatar und grundlegenden Profilinformationen.

Mit Followern oder Freunden — für Aufgaben, die soziale Aktivität erfordern.

Von GEO

Für viele Aufgaben muss die GEO-Registrierung des Kontos mit der verwendeten Proxy-GEO übereinstimmen.

Fire-Accs.biz bietet Konten in verschiedenen GEOs an: EU, US, UA, Asien und andere je nach Kategorie.

Bestseller

Die beliebtesten Artikel im Geschäft sind Twitter/X-Konten aus verschiedenen Jahren mit auth_token und 2FA.

Dies wird durch die hohe Nachfrage der Web3-Community und der Medieneinkäufer angetrieben. Andere durchgehend beliebte Produkte sind:

Alte TikTok 2022 Konten mit verifizierter E-Mail — über 10.000 Einheiten auf Lager.

Gmail mit Europa-IP — gealterte Konten von 2023-2024 zur Nutzung mit erstklassigen Diensten.

Discord mit 2FA und Token — beliebt für Web3 und Krypto-Aktivitäten.

Instagram Autoreg-Konten mit Cookie — geeignet für Massenfolgen und Massenlikes.

Firstmail — kostengünstige E-Mail-Konten zur Registrierung bei Drittanbieterdiensten.

Zahlungs- und Kaufprozess

Der Kaufprozess dauert nur wenige Minuten:

Wählen Sie eine Kategorie und das gewünschte Produkt aus dem Katalog aus. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, die Anzahl der Konten und Ihre bevorzugte Zahlungsmethode ein. Geben Sie einen Promo-Code ein, falls Sie einen haben. Schließen Sie die Zahlung ab. Erhalten Sie die Kontodaten automatisch per E-Mail oder in Ihrem persönlichen Kontobereich.

Verfügbare Zahlungsmethoden

Kryptowährung über Plisio.

USDT (TRC20).

Lava — Bankkarte, SBP, Lava-Guthaben.

Capitalist.

Die Zahlungsmöglichkeiten sind auf Nutzer mit Sitz in der GUS und auf diejenigen zugeschnitten, die mit Kryptowährungen arbeiten.

Zusätzliche Funktionen

Blog

Die Website enthält einen aktiven Blog mit praktischen Artikeln zu Themen, die für die Zielgruppe relevant sind: Einrichtung von White Pages für Facebook/Google/TikTok, häufige Fehler bei der Proxy-Auswahl und technische Fehler im Traffic-Arbitrage.

Der Inhalt ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fachleute nützlich.

Partnerprogramm

Der Laden bietet ein Partnerprogramm an — Partner verdienen einen Prozentsatz der Verkäufe über ihren Empfehlungslink.

Dies ist eine einfache Möglichkeit, ein Publikum zu monetarisieren, wenn Sie einen Telegram-Kanal, YouTube-Kanal oder Blog betreiben, der sich mit Arbitrage, SMM oder Automatisierung beschäftigt.

Für Lieferanten und Werbetreibende

Diejenigen, die Konten erstellen, können sich über die Seite 'Lieferant werden' bewerben. Werbetreibende können Banneranzeigen innerhalb des Geschäfts platzieren — angesichts der Nische der Plattform ist dies besonders relevant für Antidetect-Browser-Services und Proxy-Anbieter.

Für wen Fire-Accs.biz ist

Das Geschäft richtet sich eher an professionelle Nutzer als an Einmalkäufer. Es ist am besten geeignet für:

Spezialisten für Traffic-Arbitrage — für das Durchführen von Werbekampagnen in Facebook Ads, TikTok Ads und Google Ads über mehrere Werbekonten hinweg.

SMM-Profis und Agenturen — für die Verwaltung von Kundenkonten und die Durchführung von Werbekampagnen.

Web3- und Krypto-Teilnehmer — für das Jagd nach Drops, das Abschließen von Aktivitäten auf Discord, Twitter/X und Telegram.

Automatisierungsteams — für den Aufbau einer großangelegten Multi-Accounting-Infrastruktur.

Web-Scraper — für das Rotieren von Konten während der Datensammlung.

E-Commerce-Spezialisten — für Marktplatzoperationen und Tests von Verkaufstrichtern.

Multiaccounting und Automatisierung: Wie alles zusammenpasst

Konten aus dem Store sind das erste Element einer Multiaccounting-Infrastruktur — aber sie funktionieren nicht isoliert ohne die richtige Umgebung.

Was Sie für einen stabilen Betrieb benötigen

Antidetect-Browser — erstellt isolierte Profile mit einzigartigen digitalen Fingerabdrücken für jedes Konto. Beliebte Optionen: Undetectable, Dolphin Anty, Afina, Multilogin.

Proxies — jedes Konto muss über eine separate IP-Adresse betrieben werden, die seinem Registrierungs-GEO entspricht. Fire-Accs.biz bietet Proxies als eigene Katalog-Kategorie an.

Konten — fertige Profile mit den richtigen Parametern für eine bestimmte Plattform und Aufgabe.

Automatisierung mit gekauften Konten

Sobald die Infrastruktur eingerichtet ist, werden Konten in automatisierten Workflows verwendet: Aufwärmen durch Simulation natürlichen Verhaltens, Massenveröffentlichung, Outreach, Datenerfassung und geplante Anlaufsaktionen für Werbekampagnen.

Das Vorhandensein von auth_token in einer Reihe von Fire-Accs.biz Produkten ist ein deutliches Signal für Automatisierungsspezialisten – solche Konten können mit Tools verbunden werden, ohne sich wiederholt manuell einloggen zu müssen.

Fazit

Fire-Accs.biz ist ein etabliertes Geschäft mit einem umfassenden Katalog, der die meisten relevanten Plattformen und Kontoformate abdeckt.

Automatisierte Lieferung, eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, detaillierte Produktklassifizierung und im Katalog enthaltene Proxies machen es zu einem praktischen Werkzeug für Fachleute, die im Bereich Multiaccounting, Traffic-Arbitrage, SMM und Automatisierung arbeiten.

Wenn Sie nach fertigen Konten mit klaren Spezifikationen und schneller Lieferung suchen, lohnt es sich, fire-accs.biz als ein bewährtes Arbeitsmittel zu speichern.