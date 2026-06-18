LokiProxy - Bewertung des Proxy-Dienstes

Bester Anbieter für Residenz-Proxys 2026 - LokiProxy

LokiProxy ist ein globaler Anbieter von Residential-Proxy-Diensten und bietet über 35 Millionen reale Residential-IPs in mehr als 190 Ländern und Regionen an.

Ob es um die Verwaltung von E-Commerce-Stores, den Betrieb von Social-Media-Konten oder Automatisierungsaufgaben geht, liefert LokiProxy eine hohe Verbindungserfolgsrate von bis zu 99,9 % mit Antwortzeiten im Millisekundenbereich.

Die Plattform bietet fünf Haupttypen von Proxys:

Rotierende Residential-Proxies:

Preislich ab 0,48 $/GB unterstützen diese Proxys die automatische IP-Rotation und sind ideal für Web-Scraping, Datensammlung und andere Szenarien, die häufige IP-Wechsel erfordern.

Mobile-Proxies:

Ab $1.3/GB stammen diese Proxies aus echten Mobilfunknetzen, unterstützen hochgradig gleichzeitige Anfragen und decken authentische 3G/4G/5G-Umgebungen ab, was hervorragende Erfolgsquoten liefert.

Statische Wohnproxies:

Verfügbar ab nur 1,99 $ für Erstnutzer, bietet stabile, hochreine IPs, die für Langzeitsitzungsanwendungen wie Social-Media-Konten und E-Commerce-Stores geeignet sind.

Unbegrenzte Proxies:

Ab $58/Tag, stündliche Tests ab $12/Stunde verfügbar. Diese Proxys, die für Benutzer mit hohem Datenverkehr konzipiert sind, beseitigen Bandbreitenprobleme und unterstützen Anpassungen in ausgewählten Ländern, was sie ideal für langfristige, stabile Verbindungen macht.

Kurzfristige IP-Pläne:

Beginnend bei $0,02/IP, unterstützt präzises Geo-Targeting auf Länder-, Bundesstaat- und Stadtebene. Diese Proxys bieten unbegrenzten Traffic pro IP und können flexibel über Client-Tools genutzt werden, was sie für Aufgaben, die hohe Standortgenauigkeit erfordern, geeignet macht.

In Bezug auf die Preisgestaltung liegt LokiProxy typischerweise etwa 30 % unter dem Marktstandard und erreicht ein starkes Gleichgewicht zwischen Kosteneffizienz und Leistung.

Warum LokiProxy wählen?

Kostenlose Testversion verfügbar

Flexible Weiterverkäufe über CDKey-Zuweisung

Pool von über 35 Millionen echten, wohnsitzgebundenen IPs

Zielgruppenspezifisch nach Land, Region und ASN

Bis zu 99,8% IP-Reinheit

Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen

Stabile Verbindungen mit Antwortzeiten unter 0,5s

Mit hochwertigen IP-Ressourcen, stabiler Konnektivität und wettbewerbsfähigen Preisen ermöglicht LokiProxy den Nutzern, effizienter und zuverlässiger in komplexen und dynamischen Netzwerkinfrastrukturen zu agieren.

Für Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Netzwerkleistung kann die Wahl des richtigen Proxy-Dienstes die Ergebnisse direkt beeinflussen – und LokiProxy hebt sich als eine Lösung hervor, die sowohl in Bezug auf Leistung als auch Zuverlässigkeit priorisiert werden sollte.