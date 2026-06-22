MyBid - Überblick über die Ad-Netzwerk-Plattform

Es gibt heutzutage viele Anzeigennetzwerke. Aber nicht alle von ihnen bieten gleichzeitig flexible Bedingungen und hochwertigen Traffic.

MyBid ist eine Plattform, die ursprünglich nur über persönliche Manager funktionierte und später die Möglichkeit hinzugefügt hat, Kampagnen selbst durchzuführen. Dies macht den Service zu einer guten Lösung für unterschiedliche Fähigkeitsstufen und verschiedene Aufgaben.

Was MyBid ist

MyBid ist eine Online-Werbeplattform, die seit 2020 existiert. Anfangs bot das Netzwerk nur einen komplett verwalteten Service an: Sie stellten das Budget und die Kreative bereit, und die Spezialisten von MyBid richteten die Kampagnen anhand ihres eigenen Wissens über Traffic-Quellen ein.

Im Jahr 2024 erweiterte die Plattform ihre Funktionen durch den Start eines Selbstbedienungsmodus. Jetzt können Sie zwischen Folgendem wählen:

Verwalteter Service — die Media-Einkäufer des Netzwerks führen Ihre Kampagnen für Sie durch.

Self-Service — Sie erstellen und optimieren Ihre eigenen Kampagnen über Ihr persönliches Dashboard.

Dieser Ansatz macht das Netzwerk sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Profis geeignet.

Hauptanzeigeformate

MyBid unterstützt mehrere Arten von Anzeigen. Jedes Format löst unterschiedliche Aufgaben und funktioniert gut für spezifische Branchen.

Ein klassisches Format, bei dem Anzeigen als Systembenachrichtigungen auf dem Gerät des Nutzers erscheinen (sofern diese abonniert haben). Es funktioniert gut für Versorgungsdienste, Dating, Finanzangebote und andere Massenmarkt-Vertikalen.

In-Page Push

Dies ist ein Banner, das wie eine Push-Benachrichtigung gestaltet ist, aber direkt auf einer Webseite erscheint und kein Abonnement erfordert. Dank seiner hohen Engagementrate ist es eines der beliebtesten Formate des Netzwerks.

Popunder

Die Anzeige öffnet sich in einem neuen Tab hinter dem aktiven Browserfenster. Dieses Format ist bei Affiliate-Marketern gut bekannt und eignet sich für Angebote, die ein breites Publikum ansprechen müssen.

Videoanzeigen

Kurze Videoclips, die vor dem Hauptinhalt abgespielt werden. Sie bieten Ihnen eine großartige Möglichkeit, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in Aktion zu zeigen.

Banner

Klassische Display-Werbung, die auf Partner-Websites platziert wird. Ein bewährtes Werkzeug, das immer noch seinen Zweck erfüllt.

Telegram Mini Apps (TMA)

Eines der modernsten Formate. Anzeigen sind direkt in Mini-Apps innerhalb von Telegram integriert. Das Publikum des Messengers ist sehr engagiert und an Technologiethemen interessiert. Tests zeigen, dass Konversionen in diesem Format deutlich höher sind als mit herkömmlichen Display-Anzeigen.

Möglichkeiten zur Arbeit mit der Plattform

Das Hauptmerkmal, das MyBid von vielen anderen Netzwerken unterscheidet, ist das Vorhandensein von zwei vollwertigen Modi.

Verwalteter Modus

Perfekt für diejenigen, die sich nicht in die Details der Kampagneneinstellungen vertiefen möchten. Nachdem Sie sich angemeldet haben, nimmt ein persönlicher Manager Kontakt mit Ihnen auf. Sie helfen dabei, Ihre Strategie zu definieren, Formate auszuwählen und Traffic-Quellen zu bestimmen. Der Manager verwendet vorab bereitgestellte Listen von guten und schlechten Platzierungen, sodass Sie Ihr Budget nicht für Traffic verschwenden, der voraussichtlich nicht gut abschneiden wird.

Alle Kampagnenänderungen werden vom Manager vorgenommen. Sie können Ihre Anzeigen nur pausieren oder fortsetzen. Es ist ein Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Reaktionsgeschwindigkeit.

Selbstbedienungsmodus

Für Werbetreibende, die volle Kontrolle bevorzugen. Ihr Dashboard bietet Ihnen Zugriff auf alle Werkzeuge: Erstellen von Kampagnen, Anpassen von Geboten, detailliertes Targeting, Blacklists und Whitelists von Quellen sowie Budgeteinstellungen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Kampagne zu erstellen:

Express-Modus — ein minimaler Satz von Parametern: die URL Ihrer Landingpage, Auswahl der Plattform, Zahlungsmodell und grundlegendes Targeting nach Land und Betriebssystem.

Benutzerdefinierter Modus — voller Zugriff auf alle Einstellungen: Geotargeting bis auf Stadtebene, Filterung nach Browsern, Gerätetypen, Anbietern und sogar die Möglichkeit, individuelle Gebote für verschiedene Trafficquellen festzulegen.

Möglichkeiten für Verleger

MyBid ermöglicht nicht nur Werbetreibenden, Geld zu verdienen, sondern auch Website- und App-Besitzern. Registriere dich einfach als Publisher, erhalte deinen Placement-Code und platziere ihn auf deinen Seiten. Die Plattform überprüft die Qualität deiner Seiten, und dann werden Anzeigen von den Werbekunden des Netzwerks angezeigt.

Zahlungen werden regelmäßig durchgeführt, und es stehen verschiedene Auszahlungsmethoden zur Verfügung.

Push-Abonnements als zusätzliches Einkommen sammeln

Es gibt eine nützliche Funktion für Werbetreibende — das Sammeln von Push-Abonnements von den Besuchern Ihrer Landingpage.

Selbst wenn ein Benutzer das Hauptziel nicht erreicht, kann er dennoch Benachrichtigungen abonnieren. Der Inhaber der Landingpage verdient dann zusätzliches Geld aus diesen Abonnements. Es ist eine einfache Möglichkeit, die Rentabilität Ihrer Kampagne zu verbessern.

Empfehlungsprogramm

MyBid ermutigt Sie, neue Kunden zu gewinnen. Ein Werbetreibender, der einen anderen Werbetreibenden empfiehlt, erhält einen Prozentsatz der Ausgaben dieser Person. Ein Publisher, der einen neuen Publisher empfiehlt, erhält einen Prozentsatz der Einnahmen dieses Publishers. Zahlungen werden jeden Monat Ihrem Guthaben hinzugefügt.

Vorteile und Dinge, die man beachten sollte

Wichtige Stärken der Plattform:

Wahl zwischen verwalteten und Selbstbedienungsmodi.

Keine zusätzlichen Gebühren, wenn Manager Ihre Kampagnen führen.

Mehrere Anzeigenformate — von klassischen Push-Formaten bis hin zu modernen TMA.

Klar verständliche Benutzeroberfläche und Rund‑um‑die‑Uhr‑Support.

Sie können nicht nur als Werbetreibender verdienen, sondern auch als Publisher oder Empfehlungs‑Partner.

Einige Einschränkungen:

Im verwalteten Modus werden Änderungen über Ihren Manager vorgenommen, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann.

Der Datenverkehr des Netzwerks konzentriert sich auf bestimmte Vertikalen (nicht jedes Format eignet sich gut für strikt markensichere Kampagnen).

Direkt mit Ihrem Manager zu sprechen bedeutet, dass Sie Englisch oder Russisch können müssen.

Fazit

MyBid ist ein modernes Werbenetzwerk, das sich von einem klassischen Managed-Service zu einem Hybridmodell entwickelt hat. Es ist sowohl für Einsteiger im Bereich bezahlter Traffic geeignet als auch für erfahrene Media-Einkäufer, die es gewohnt sind, jede einzelne Einstellung selbst zu kontrollieren.

Mit Telegram Mini-Apps als Format, der Möglichkeit, Push-Abonnements zu sammeln, und einem Empfehlungsprogramm macht die Plattform aus vielen verschiedenen Blickwinkeln interessant.

Wenn Sie nach einem Ad-Netzwerk mit flexiblen Bedingungen und aktuellen Formaten suchen — MyBid ist Ihre Aufmerksamkeit wert.