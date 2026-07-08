ThunderProxy - Proxy-Dienst-Bewertung

ThunderProxy — Proxy-Service für Nutzer von Antidetect-Browsern

Das Ausführen mehrerer Browserprofile in einem Antidetect-Browser funktioniert nur, wenn jedes Profil eine saubere, konsistente Netzwerkidentität hat.

ThunderProxy ist ein Proxy-Anbieter, der sich ideal mit dem Undetectable Browser kombinieren lässt: Weisen Sie jedem langfristigen Profil einen dedizierten statischen ISP-Proxy zu oder leiten Sie Aufgaben mit hohem Volumen durch rotierende Residential-Proxies, wenn Sie geographische Streuung benötigen, ohne feste IPs zu verbrauchen.

Die Plattform liefert über 30 Millionen ethisch gewonnene IPs, Antwortzeiten unter einer Sekunde und 99,9 % Betriebszeit in mehr als 155 Ländern.

Drei Proxy-Typen: Residential, Datacenter und statisches ISP — decken alles ab, von Account Farming bis hin zur großangelegten Datensammlung. Zahlung per Karte oder mit über 100 Kryptowährungen.

Warum ThunderProxy für Undetectable Browser-Nutzer geeignet ist

Antidetect-Software isoliert Fingerabdrücke — Canvas, WebGL, Schriftarten, Zeitzone und Gerätesignale. Proxies übernehmen den Netzwerkbereich: IP-Adresse, ASN und geografische Konsistenz. Plattformen verknüpfen Konten, wenn diese Ebenen nicht übereinstimmen.

Faustregel: ein Undetectable Profil → eine statische ISP-IP für Konten, die Sie wochen- oder monatelang behalten. Verwenden Sie rotierende Residential Proxies, wenn die Zielseite aggressiv ist oder Sie viele kurzlebige Sitzungen benötigen.

Proxy-Typen erklärt

1. Statische ISP-Proxys — der Standard für Antidetect-Profile

Statische ISP-Proxys bieten Ihnen eine dedizierte IPv4-Adresse, die von einem echten Internetanbieter bereitgestellt wird. Die IP rotiert nicht, und die Verlängerung der Mietdauer ist unbegrenzt — sie bleibt so lange Ihre, wie das Projekt läuft.

Dies ist das stärkste Angebot für Undetectable Browser-Nutzer, die Werbekonten, Marktplatz-Verkäuferprofile, Partner-Dashboards oder jeden Arbeitsablauf verwalten, bei dem ein plötzlicher IP-Wechsel eine Sicherheitsüberprüfung auslöst. Jedes Browserprofil erhält eine eigene ISP-gerechte Adresse; kombiniert mit der Fingerabdruckisolierung von Undetectable erhalten Sie vollständige Identitätstrennung sowohl auf Geräte- als auch auf Netzwerkschicht.

Ab 1,79 $/IP.

2. Residential-Proxies — Rotierende und Sticky-Sitzungen

Residential-Proxies verwenden IPs, die mit echten Geräten in realen ISP-Netzwerken verbunden sind. Websites behandeln sie wie normale Besucher — nützlich, wenn die Bot-Erkennung streng ist.

Der Pool erstreckt sich über 130+ Länder mit rotierenden (neue IP pro Anfrage) und klebrigen (eine IP für eine Sitzung behalten) Modi. Rotieren, um den Fußabdruck über Ziele zu verteilen; kleben, wenn Sie eine Anmeldekontinuität innerhalb eines einzelnen Undetectable Profils benötigen.

Beginnt bei 1,72 $/GB.

3. Rechenzentrums-Proxies — Geschwindigkeit und Volumen

Rechenzentrumsproxies laufen auf Servern mit hoher Bandbreite. Sie tauschen etwas "Vertrauen von Heimanwendern" gegen rohe Datenübertragungsrate zum niedrigsten Preis ein (0,75$/GB). Unbegrenzte gleichzeitige Threads machen sie geeignet für Massen-Scraping, API-Abfragen und Lasttests - typischerweise außerhalb des Browsers oder auf Ziele mit leichterer Fingerabdruckerkennung.

Geografische Abdeckung: 155+ Länder, zielgerichtete Ansprache auf Stadtebene

Geo-Mismatch ist ein häufiger Grund für eine Sperrung. Ein Werbekonto, das in Deutschland registriert ist, sollte nicht von einer IP-Adresse in einem anderen Kontinent durchsucht werden.

Der Residential-Pool von ThunderProxy unterstützt Zielsetzung nach Land, Staat und Stadt in über 155 Ländern, über 500 Bundesstaaten und über 2.500 Städten. Größte Pools:

Vereinigte Staaten — 5,2M+ IPs

Brasilien — 1,9M+ IPs

Vereinigtes Königreich — 1,1M+ IPs

Kanada — 520K+ IPs

Deutschland — 310K+ IPs

Frankreich — 180K+ IPs

Statische ISP- und Datencenter-Proxies decken eine ausgewählte Anzahl von stark nachgefragten Standorten ab — richten Sie das Proxy-Land mit der konfigurierten Zeitzone und dem regionalen Format jedes Undetectable-Profils aus.

Wichtige Spezifikationen

30M+ IPs — geringe Adresswiederverwendung auf einem einzelnen Ziel; erweiterte Kampagnen ohne Erschöpfung sauberer Adressen.

0.5s durchschnittliche Reaktionszeit — hält Browser-Profile und Automatisierungsskripte reaktionsschnell.

99,9% Betriebszeit — geplante Aufgaben und immer aktive Kontositzungen bleiben online.

Unbegrenzte Threads (Rechenzentrum) — keine künstlichen Beschränkungen der Parallelität.

Protokolle: HTTP, HTTPS und SOCKS5. Auth: Benutzername:Passwort oder IP-Erlaubenliste — beide funktionieren innerhalb der Undetectable's Proxi-Einstellung pro Profil.

Preisgestaltung

Mengenrabatte verfügbar. Keine versteckten Gebühren für Sitzungen oder Threads. Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance und über 100 weitere Kryptowährungen werden akzeptiert. Keine Kreditkarte erforderlich, um zu starten.

Kostenlose Testversion: 256 MB — genug, um Geo-Genauigkeit, Latenz und Undetectable Kompatibilität zu überprüfen, bevor Sie sich festlegen.

Undetectable Benutzer Rabatt: Verwenden Sie den Promo-Code UNDETECTABLE50 beim Checkout für 50% Rabatt auf Ihren Einkauf.

Anwendungsfälle mit Undetectable Browser

Medienkäufer und Affiliate-Marketer — eine statische ISP-IP + ein Undetectable Fingerabdruck pro Anzeigenkonto; verhindert verknüpfung auf Plattformebene.

E-Commerce- und Marktplatzverkäufer — pflegen Verkäuferprofile mit stabilen ISP-Adressen und überwachen die Preisgestaltung der Konkurrenz durch rotierende Residenz-Sitzungen in anderen Profilen.

Social-Media-Manager — verwalten mehrere Marken-Accounts; jedes Undetectable Profil hat isolierte Cookies, Speicher und Proxy.

SEO- und SERP-Prüfer — überprüfen Sie lokale Rankings in über 2.500 Städten, ohne dass Geoproxy-Rauschen die Ergebnisse verfälscht.

Datensammlungsteams — Rechenzentrums-Proxys für Volumen; Residential-Proxys für Websites mit aggressiver Bot-Erkennung.

Markenschutz — Marktplätze in verschiedenen Ländern nach gefälschten Angeboten durchsuchen.

So verbinden Sie ThunderProxy mit dem Undetectable Browser

Melden Sie sich bei thunderproxy.com an (E-Mail/Passwort oder Google). Keine Kreditkarte erforderlich. Fordern Sie die 256MB kostenlose Testversion an oder laden Sie Ihr Guthaben per Karte oder Krypto auf. Undetectable Benutzer können den Promo-Code UNDETECTABLE50 für 50% Rabatt anwenden. Erstellen Sie im ThunderProxy-Dashboard einen Proxy – wählen Sie statischen ISP oder residential, legen Sie das Land/die Stadt fest und kopieren Sie Host, Port, Benutzername und Passwort. Öffnen Sie in Undetectable ein Browser-Profil → Proxy-Einstellungen → Anmeldedaten einfügen (HTTP, HTTPS oder SOCKS5). Starten Sie das Profil und bestätigen Sie, dass die IP mit Ihrem Ziel-Geo übereinstimmt, bevor Sie sich in sensible Konten einloggen.

Das Dashboard von ThunderProxy zeigt den Echtzeitverkehr, die Verbindungshistorie und geografische Steuerungen. Rund um die Uhr Live-Support ist verfügbar, falls die Einrichtung stockt.

FAQ

Welcher Proxytyp ist der beste für Antidetect-Browser-Multi-Accounting?

Statische ISP-Proxys. Jedes Undetectable Profil behält eine dedizierte Real-ISP IPv4, die sich nicht ändert — das entspricht am ehesten der Verbindung eines normalen Nutzers von zuhause.

Kann ich rotierende Residential-Proxys innerhalb Undetectable verwenden?

Ja. Verwenden Sie Sticky Sessions, wenn Sie eine IP für einen Login-Vorgang benötigen; verwenden Sie den rotierenden Modus für kurze Aufgaben oder aggressive Ziele, bei denen IP-Vielfalt mehr als Stabilität zählt.

Funktioniert ThunderProxy mit SOCKS5 in Antidetect-Browsern?

Ja. HTTP, HTTPS und SOCKS5 werden mit Benutzername:Passwort- oder IP-Zulassungsliste-Authentifizierung unterstützt.

Gibt es eine kostenlose Testversion?

256 MB kostenlos, keine Kreditkarte, keine Verpflichtung — genug, um Proxy-GEO und die Undetectable Integration zu testen.

Gibt es einen Rabatt für Undetectable Benutzer?

Ja. Geben Sie den Promo-Code UNDETECTABLE50 beim Checkout ein, um 50 % Rabatt zu erhalten.

Letztes Urteil

ThunderProxy bietet Nutzern von Antidetect-Browsern ein praktisches Proxy-Stack: statische ISP-Proxies für Konsistenz von Profil zu IP, rotierende Residential-Proxies für flexible geografische Abdeckung und Rechenzentren für rohe Geschwindigkeit. Mit über 30 Millionen IPs, in mehr als 155 Ländern, 99,9 % Betriebszeit und Antwortzeiten unter einer Sekunde, vervollständigt es die Identitätsschicht, die der Undetectable Browser beginnt — Fingerabdruckisolierung auf dem Gerät, saubere Netzwerkidentität auf der Leitung.

Kostenlose ThunderProxy ausprobieren — 256MB Testversion, keine Karte erforderlich.

Undetectable Benutzer: 50 % Rabatt mit dem Promo-Code UNDETECTABLE50.