Aumenta las ventas de Avito con Multi-Cuentas y Herramientas Anti-Detección

Avito es la plataforma de anuncios clasificados en línea más grande de Rusia. Aquí puedes encontrar de todo: desde ropa y electrodomésticos hasta coches e inmuebles. Millones de usuarios visitan la plataforma a diario para buscar grandes ofertas o vender sus artículos. Esta gran cantidad de personas listas para gastar su dinero duramente ganado convierte a Avito en una verdadera mina de oro para los emprendedores.

Sin embargo, simplemente publicar un anuncio y esperar un milagro no siempre funciona. Si planeas convertir esto en un negocio, es posible que te encuentres con obstáculos como bloqueos de cuenta, limitaciones en la publicación de anuncios y una feroz competencia.

Para superar estos desafíos, hay una excelente solución: el multicuentas. En este artículo, explicaré detalladamente cómo mejorar tu negocio en Avito sin complicaciones innecesarias.

Requisitos y limitaciones de la plataforma

Antes de empezar a vender, es esencial entender las normas de la plataforma y revisar minuciosamente todas las limitaciones.

Un usuario - Una cuenta

Las normas de Avito prohíben crear múltiples cuentas utilizando el mismo número de teléfono. Sin embargo, si aún deseas administrar dos perfiles dentro de una sola aplicación, puedes vincularlos.

¿Qué son los Perfiles Vinculados?

Los perfiles vinculados son sumamente convenientes. Por ejemplo, imagina que tienes dos perfiles separados: uno para vender artículos usados y otro para ofrecer servicios profesionales. Al enlazar estos perfiles, puedes alternar rápidamente entre ellos y utilizar un único número de teléfono para ambos.

A pesar de su conveniencia, los perfiles vinculados tienen algunas desventajas, específicamente limitaciones en la cantidad de cuentas que se pueden vincular. Una persona puede tener una cuenta personal y hasta siete cuentas profesionales.

Para algunos usuarios, esto puede ser suficiente, pero si necesitas más, considera utilizar navegadores anti-detección, proxies y diferentes detalles de contacto para registrar cuentas adicionales.

Desafíos potenciales y cómo resolverlos

Al trabajar con Avito, es posible que te enfrentes a desafíos específicos.

Verificación de Documentos

Avito podría solicitar la verificación de identidad si una cuenta levanta sospechas. Esto podría ocurrir debido al uso de la misma dirección IP para múltiples cuentas, cambios frecuentes de geolocalización o publicación de un gran número de anuncios similares.

Puedes evitar esta limitación mediante:

Utilizando detalles únicos (dirección IP, número de teléfono, correo electrónico) para cada cuenta;

Utilizando un navegador anti-detección y proxies;

Comprando cuentas previamente verificadas a vendedores confiables.

Verificación Biométrica

Avito utiliza verificación biométrica para confirmar la identidad y prevenir fraudes. A los usuarios se les puede pedir que se sometan a controles de identidad a través de una grabación de video. Aunque la plataforma asegura que no escanea rostros como lo hace Face ID, el formato de video que requiere movimientos de cabeza genera dudas. Cuando se cuestionó esto a través del soporte de Avito, su gerente no proporcionó respuestas claras, simplemente afirmando que la plataforma no recopila datos biométricos. Pero entonces, ¿por qué requerir un video que gire la cabeza si una foto es suficiente? Nadie lo sabe...

Para minimizar las posibilidades de que la aplicación solicite verificación biométrica, utiliza navegadores anti-detección en combinación con proxies.

Ya he mencionado los navegadores anti-detección en este artículo, son increíblemente útiles, especialmente cuando se trata de enmascarar tu huella digital. Profundicemos en cómo funcionan estos navegadores y por qué deberías elegir Undetectable

¿Qué es un navegador anti-detección?

Un navegador anti-detectores es un programa diseñado para enmascarar las huellas digitales que los usuarios dejan en línea. Modifica las huellas del sistema, altera la geolocalización y permite a los usuarios gestionar múltiples cuentas desde un solo dispositivo sin levantar sospechas.

Características clave de un navegador anti-detección

Más allá de la funcionalidad estándar del navegador, los navegadores anti-detección ofrecen una variedad de funciones avanzadas que los hacen destacar.

Modificación de huellas dactilares

Cada navegador tiene una huella digital única, la cual incluye detalles como la versión del navegador, el sistema operativo, la resolución de la pantalla, configuraciones de idioma, entre otros. Un navegador anti-detección altera estos parámetros y crea un perfil único e aislado para cada cuenta. Esto te permite ejecutar múltiples navegadores en la misma computadora, cada uno completamente diferente de los demás en características y datos, sin superposición.

Integración de Proxy

Los navegadores anti-detectores se integran perfectamente con servidores proxy, lo que te permite asignar una dirección IP única a cada perfil creado. Esto crea la apariencia de trabajar desde dispositivos y ubicaciones separadas e independientes, lo cual es ideal para plataformas donde planeas gestionar múltiples cuentas.

Soporte multi-perfil

Los usuarios pueden crear miles de perfiles, cada uno funcionando de forma aislada. Esto significa que puedes gestionar docenas de cuentas en un único ordenador sin activar las alertas del sistema de seguridad.

Además, los navegadores anti-detectores guardan la configuración para cada perfil, por lo que no es necesario volver a introducir las credenciales de inicio de sesión cada vez que accedes a un perfil.

Ventajas del Uso de Multi-Cuenta en Avito

El multi-accounting es un verdadero cambio de juego para trabajar en Avito. Ofrece numerosos beneficios que no solo mejoran tus ventas, sino que también te ayudan a evadir las limitaciones estándar.

1. Alcance ampliado de la audiencia

Imagina que tienes solo una cuenta. Publicas anuncios en Moscú, por lo que tu audiencia consiste principalmente en residentes de la capital y ciudades cercanas. ¡Pero Rusia tiene muchas otras regiones donde la gente también busca bienes! Al usar varias cuentas, puedes configurar perfiles separados para cada ciudad. Una cuenta se enfoca en Moscú, otra en San Petersburgo, una tercera en Novosibirsk, y así sucesivamente. De esta manera, alcanzas a una gran audiencia en todo el país.

Esto es especialmente útil para las empresas que se ocupan de productos de mercado masivo. Cuantas más personas vean tus anuncios, mayor será la probabilidad de que tu producto se venda.

2. Capacidad de Probar Diferentes Estrategias de Ventas

Con una cuenta, tus opciones son limitadas: todas tus pruebas deben realizarse en la misma audiencia. Con docenas de perfiles, puedes experimentar con diferentes estrategias de marketing y encontrar lo que realmente resuena con tu audiencia.

Por ejemplo:

En una cuenta, ofrecerás precios bajos para atraer compradores con descuentos.

En otra, usarás una estrategia clásica con descripciones claras y fotos de alta calidad.

En una tercera, probarás textos creativos u ofertas promocionales.

3. Más anuncios publicados y mayor visibilidad

Probablemente sepas que Avito tiene restricciones en el número de anuncios por cuenta, especialmente en categorías populares como "Electrónica" o "Coches". El multi-cuentas resuelve por completo este problema. La plataforma te percibe como varios vendedores, aumentando automáticamente tus posibilidades de atraer clientes.

Con muchas cuentas, puedes crear perfiles separados para cada región. Cada perfil tiene su propia geolocalización (gracias a los proxies), anuncios únicos y una audiencia específica. Esto te permite vender a nivel nacional, aumentando tus ingresos sin costos adicionales significativos.

4. Ahorro de dinero en categorías pagadas

¡Esto es una gran victoria! Algunas categorías de Avito requieren pago por la publicación de anuncios. Por ejemplo, en "Coches" o "Bienes Raíces", los límites gratuitos se agotan rápidamente. El uso de varias cuentas te ayuda a evitar estas restricciones.

¿Cómo funciona? Cada cuenta tiene sus propios límites. Cuando se alcanza el límite de una cuenta, simplemente cambias a otra. Esto es especialmente útil para los emprendedores que trabajan en categorías de nicho. Ahorras dinero en ubicaciones pagas mientras mantienes una alta actividad en la plataforma.

Como puedes ver, el multi-accounting en Avito ofrece numerosas oportunidades para lograr un mayor éxito. Sin embargo, para aprovechar al máximo estos beneficios, necesitarás herramientas confiables que te ayuden en el proceso.

Cómo configurar un navegador anti-detección para Avito

Para crear múltiples cuentas, Undetectable ofrece una función de creación de perfiles en masa. Sigue estos sencillos pasos para configurar perfiles de forma efectiva:

Paso 1: Descarga el Navegador Anti-Detect.

Paso 2: En la ventana principal del programa, haz clic en el botón "Creación de Perfiles Masiva"

Para garantizar un rendimiento óptimo del perfil, asegúrate de que el sistema operativo, el idioma del sistema y la resolución de la pantalla del perfil coincidan con los parámetros de tu dispositivo.

Paso 3: Haz clic en el botón "Generar" para crear perfiles

Agregando Proxies a los Perfiles

Después de crear los perfiles, vamos a conectarlos a los proxies. Para hacer esto:

Selecciona el perfil deseado.

En la configuración principal, encuentra el campo "Proxy".

Conecta un proxy al perfil.

Calentando Perfiles con Cultivo de Galletas

Para que los perfiles parezcan más naturales, usa un bot para la recolección de cookies:

Abre el bot y selecciona el perfil que deseas calentar.

Configura el bot para que se adapte a tus necesidades.

¡Es muy conveniente que Undetectable venga con un generador de sitios popular que funciona junto al bot. Esta herramienta genera sitios web que coinciden con la geolocalización especificada, que el bot visita durante el proceso de recolección de cookies.

Para vivir una experiencia aún más realista, puedes crear escenarios personalizados para que el bot los siga.

La preparación del perfil está ahora completa. Puedes usarlo para registrarte en nuevas cuentas en Avito.

Consejos y Estrategias Efectivas para Vender en Múltiples Cuentas

Una vez que hayas creado varios perfiles y registrado cuentas de Avito para cada uno, es hora de enfocarte en hacer tus ventas lo más eficientes posible. El éxito viene al seguir una estrategia basada en el análisis de nicho y el comportamiento del público. Vamos a desglosar cómo promocionar tus anuncios y utilizar herramientas efectivas para aumentar las ventas.

1. Organizar productos por categorías y cuentas

Al administrar varias cuentas, es lógico distribuir productos para que cada perfil se especialice en una categoría específica. Por ejemplo, si estás vendiendo herramientas eléctricas, evita mezclarlas con piezas de computadora. Esto mantiene las cosas organizadas y previene confusiones para posibles compradores.

2. Utilizar Promociones y Descuentos para Atraer Atención

Las ventas y descuentos son una manera simple pero efectiva de destacarse de la competencia, ¡a todo el mundo le encanta una buena oferta (¡y los gatos!). Esto es especialmente útil en categorías altamente competitivas como la electrónica o la ropa. Realizar una venta no solo te ayuda a ganar clientes leales, sino que también te gana un montón de opiniones positivas.

3. Promociona tus anuncios

La promoción es un factor clave para el éxito en Avito. Incluso si tienes productos excelentes, son inútiles si los posibles compradores no los ven.

Aquí tienes lo que puedes hacer:

Usa promoción pagada. Opciones como "Top" y "Destacar" ayudan a que tus anuncios se clasifiquen más alto en búsquedas y atraigan más atención.

Opciones como "Top" y "Destacar" ayudan a que tus anuncios se clasifiquen más alto en búsquedas y atraigan más atención. Actualiza regularmente tus anuncios. Ya sea manualmente o con herramientas de automatización, mantener tus anuncios frescos aumenta la visibilidad en las listas.

Ya sea manualmente o con herramientas de automatización, mantener tus anuncios frescos aumenta la visibilidad en las listas. Escribe titulares atractivos. Destaca los beneficios clave: "Nuevo Smartphone con Garantía" es más atractivo que solo "Teléfono".

Destaca los beneficios clave: "Nuevo Smartphone con Garantía" es más atractivo que solo "Teléfono". Añade fotos de alta calidad. Los compradores a menudo confían en lo visual, así que utiliza imágenes claras que muestren el producto desde diferentes ángulos.

Los compradores a menudo confían en lo visual, así que utiliza imágenes claras que muestren el producto desde diferentes ángulos. Ofrece términos atractivos. La entrega gratuita, descuentos o bonos pueden aumentar significativamente el interés de los compradores.

Al seguir estas estrategias, estarás en mejor posición para maximizar el potencial de tus cuentas de Avito y lograr un mayor éxito en ventas.

Como Ejemplo

Para entender cómo Avito y un navegador anti-detección trabajan juntos en condiciones reales, aquí tienes un ejemplo:

Vladimir (nombre cambiado) había estado vendiendo electrónicos en Avito durante un par de años. Siempre había tenido un flujo constante de compradores, pero con el tiempo, se dio cuenta de que la competencia estaba creciendo y atraer nuevos clientes se estaba volviendo cada vez más difícil. Quería vender más, pero las estrictas limitaciones de Avito en el número de anuncios y los desafíos para promocionar una sola cuenta le impedían llegar a una audiencia más amplia.

Al principio, Vladimir intentó todo lo que pudo: actualizar anuncios, cambiar titulares y agregar nuevas fotos. Pero esto consumió mucho tiempo y solo trajo resultados mínimos. Fue entonces cuando comenzó a buscar nuevas formas de ampliar su audiencia. En un foro para emprendedores, se topó con una discusión sobre el multi-accounting.

La gente estaba compartiendo sus experiencias sobre cómo gestionar múltiples cuentas de Avito sin ser detectados por el sistema. Navegadores anti-detección fueron mencionados frecuentemente como herramientas para crear perfiles independientes con direcciones IP y huellas digitales únicas. Vladimir encontró la idea prometedora, aunque un poco compleja a primera vista.

Comenzó a aprender sobre cómo funcionaban los navegadores antidedetectores y decidió probarlo. Escogió una herramienta adecuada, configuró perfiles separados para cada nueva cuenta para que Avito no pudiera vincularlos, y se aseguró de que cada perfil tuviera direcciones IP diferentes, cookies únicas y parámetros de dispositivo distintos. Vladimir prestó mucha atención a los detalles, utilizando información de contacto diferente, direcciones de correo electrónico e incluso estilos de comunicación variados con los compradores para que todo pareciera natural.

Con dos cuentas a su disposición, decidió probarlas.

Primer Cuenta: Descuentos y Ofertas

En una cuenta, Vladimir se enfocó en las ventas y los precios bajos. Los titulares gritaban, "¡Smartphones con hasta un 30% de descuento!" y "¡Súper Ofertas en Electrónicos - ¡Compra Ahora!" Regularmente actualizaba los anuncios y añadía frases como "¡Solo quedan 2!" para crear un sentido de urgencia. Esta cuenta estaba dirigida a una amplia audiencia en busca de grandes ofertas.

Segunda Cuenta: Dirigiéndose a Compradores de Mayor Categoría

En la segunda cuenta, Vladimir optó por un enfoque distinto. Él hizo hincapié en la calidad y el servicio, nombrando el perfil algo como "Tecnología con Garantía." En las descripciones de los productos, destacó características como "Garantía de 6 meses" y "Envío Gratuito a Tu Puerta." Los precios aquí eran más elevados, pero sabía que muchos clientes estarían dispuestos a pagar extra por la fiabilidad. Esta cuenta atrajo a compradores que valoraban la seguridad y estaban listos para invertir en opciones premium.

Vladimir se sorprendió por el resultado de su experimento. Ambas cuentas mostraron un incremento en las ventas pero funcionaron de maneras completamente diferentes. La cuenta que se enfocó en descuentos atrajo a una gran audiencia, generando buen volumen de ventas gracias a los precios bajos y la alta rotación. Mientras tanto, la cuenta que hizo hincapié en la calidad y el servicio fue igualmente exitosa, aunque tenía menos compradores, cada venta generaba mayores beneficios debido a la fijación de precios premium.

Vladimir se dio cuenta de que una estrategia de ventas exitosa no se trata solo del número de anuncios, sino de adaptarlos a las necesidades de diferentes grupos de compradores. Los anuncios optimizados para audiencias más específicas se convirtieron mucho mejor en acuerdos reales que los listados de productos genéricos con descripciones simples y precios.

Riesgos y matices de usar un navegador anti-detección

Usar un navegador anti-detección con Avito puede conllevar ciertos riesgos. Una configuración incorrecta o violar las reglas de la plataforma pueden dar lugar a bloqueos de cuenta, pérdida de datos o incluso la imposibilidad de recuperar el acceso. Para evitar estos problemas, exploremos los principales riesgos y formas de minimizarlos en detalle.

1. Importancia de Seguir las Reglas de la Plataforma

Avito combate activamente las violaciones relacionadas con la creaci�n de m�ltiples cuentas por un solo usuario. Esto se hace para mantener una competencia justa y prevenir el fraude. Para evitar ser bloqueado por infringir las reglas, revise cuidadosamente y adh�rase a ellas.

2. Sospecha de la Administración de Avito

La administración de Avito monitorea no solo el contenido de los anuncios sino también el comportamiento de las cuentas. Para reducir el riesgo de ser marcado, evita cualquier acción (por ejemplo, publicar anuncios idénticos) que pueda parecer sospechosa.

3. Riesgos relacionados con el Navegador Anti-Detección

A pesar de las poderosas capacidades de los navegadores anti-detect, su uso inadecuado puede derivar en problemas:

Proxies : Si tus proxies están en lista negra, la cuenta puede ser bloqueada por actividad sospechosa.

: Si tus proxies están en lista negra, la cuenta puede ser bloqueada por actividad sospechosa. Errores en la configuración del perfil: Utilizar la misma huella digital para múltiples cuentas puede vincularlas rápidamente en los algoritmos de Avito.

Al abordar estos riesgos y asegurando una configuracion cuidadosa, puedes utilizar de manera efectiva los navegadores anti-detección para ampliar tu alcance mientras te mantienes bajo el radar.

Conclusión

El multi-accounting en Avito es una herramienta poderosa que ayuda a pasar por alto las limitaciones de la plataforma, ampliar el alcance de tu audiencia y aumentar significativamente la eficiencia de las ventas. Con la configuración adecuada de un navegador anti-detección y proxies de alta calidad, puedes gestionar docenas de cuentas simultáneamente, probar diferentes estrategias y adaptarte a las demandas del mercado.

¡No tengas miedo de probar nuevos enfoques! Aprovecha las tecnologías modernas, úsalas para aumentar las ventas y optimizar tus procesos. Mantente un paso adelante de la competencia, y recuerda, ¡el gran éxito comienza con Undetectable!