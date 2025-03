Proxy VPS gratuito para SEO y navegadores anti-detección

Muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que necesitamos acceder a contenido de otra región o asegurar el anonimato en línea. Las soluciones estándar en el mercado a menudo golpean duro el bolsillo:

Servicios de proxy comerciales con suscripción mensual desde $10-20

Proxies residenciales con precios de $3-5 por gigabyte de tráfico

Soluciones VPN preconfiguradas con opciones de ubicación limitadas

Muchos no necesitan una infraestructura compleja con rotación de direcciones IP o cientos de proxies, una conexión estable a través de una ubicación específica para tareas específicas es suficiente.

¿Para quién es adecuado el proxy SOCKS de bajo presupuesto en VPS?

Para Especialistas en SEO

Si ya estás pagando por un VPS para alojar sitios web y necesitas verificar los resultados de búsqueda en la región donde se encuentra tu servidor, ¿por qué pagar por un servicio de proxy adicional? Tu servidor proxy personal basado en el programa Dante te permitirá utilizar los recursos existentes.

Propietarios de navegadores antidetección

Para trabajar con Undetectable u otros navegadores anti-detección, necesitas un proxy estable con una IP fija. Si ya tienes un VPS en la ubicación necesaria, configurar Dante te proporcionará el proxy necesario sin costos adicionales.

Para usuarios de Proxifier y equivalentes

Si utilizas programas para gestionar conexiones proxy, el proxy SOCKS basado en Dante se convertirá en un backend confiable para tus aplicaciones, sin necesidad de invertir más.

Para aquellos que evitan la complejidad de las VPN

Configurar OpenVPN o WireGuard puede resultar complicado para un usuario no preparado. Dante ofrece una alternativa más sencilla cuando solo necesitas redirigir el tráfico a través de otra ubicación.

Ventajas de una Solución Presupuestaria

Ahorro de costos : Utiliza tu VPS de pago existente en lugar de comprar servicios adicionales. Control total : Eres el propietario de tu proxy, sin intermediarios ni miradas curiosas. Solo tú decides cómo configurar la conexión y solo tú tienes acceso a los registros. Nadie monitoreará tu tráfico ni venderá datos sobre tus acciones a terceros. Es como tener tu propio coche en lugar de un taxi: vas a donde quieras y nadie pregunta por qué estás yendo allí. Estabilidad de la conexión : Dirección IP dedicada sin competencia con otros usuarios. Requisitos mínimos del sistema : Dante consume recursos mínimos del servidor. Compatibilidad : Funciona con la mayoría de los programas que admiten el protocolo SOCKS.

Cuando esta solución NO es adecuada

Si necesitas cambios frecuentes de dirección IP para análisis o registro masivo.

Cuando se requiere un alto nivel de anonimato y encriptación (una VPN será la mejor opción).

En ausencia de habilidades técnicas para la configuración básica del servidor.

Si no tienes un VPS en la ubicación necesaria y adquirir uno sería más caro que las soluciones listas para usar. Para elegir el VPS óptimo en términos de relación calidad/precio, te recomendamos que consultes nuestro ranking de alojamiento VPS.

Casos de uso en la vida real

Comprobando resultados de SEO : "Necesito ver cómo se ven los resultados de búsqueda en Alemania, donde ya tengo un VPS para hospedar el sitio web de un cliente"

: "Necesito ver cómo se ven los resultados de búsqueda en Alemania, donde ya tengo un VPS para hospedar el sitio web de un cliente" Burlando restricciones geográficas : "Quiero acceder al contenido disponible solo en EE. UU. utilizando mi VPS estadounidense"

: "Quiero acceder al contenido disponible solo en EE. UU. utilizando mi VPS estadounidense" Trabajando con cuentas de redes sociales : "Necesito una IP estable de una región específica para trabajar con mercados locales"

: "Necesito una IP estable de una región específica para trabajar con mercados locales" Pruebas de sitio web : "Es necesario verificar cómo funciona la geolocalización en el sitio web de un cliente desde diferentes países"

Guía de instalación para el proxy SOCKS Dante en Ubuntu

Hemos probado esta guía en Ubuntu 24.04.2 LTS, pero no te preocupes, también funcionará para versiones anteriores. Si tienes Ubuntu 18.04.4 LTS o una versión más reciente, entonces todo será simple: el Servidor Dante se puede instalar de la forma habitual directamente desde el repositorio estándar de Ubuntu. No hay dificultades con la búsqueda de paquetes o la compilación desde la fuente, todo está disponible en las fuentes oficiales.

Requisitos del sistema

Para configurar y ejecutar el servidor Dante SOCKS en un VPS, se necesitan muy pocos recursos. Esta es una gran ventaja sobre los servidores VPN: Dante no solo es menos exigente en hardware, sino también más fácil de configurar, lo que lo convierte en una excelente opción para servidores virtuales pequeños. Sin embargo, si planeas manejar muchas conexiones simultáneas o esperas un alto tráfico, es recomendable asignar recursos adicionales para la RAM.

Para implementar una solución de este tipo, necesitarás un VPS en la ubicación requerida. Si aún no tienes uno, utiliza nuestra clasificación de hosting VPS/VDS para elegir un proveedor confiable en el país deseado.

Instalación de Dante

Para empezar, es necesario actualizar las listas de paquetes en el sistema operativo para asegurarse de que el sistema operativo esté actualizado antes de instalar nuevo software. Conéctate al terminal de tu servidor y ejecuta los siguientes comandos:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

Después de eso, instala Dante usando el comando:

Para instalar el paquete dante-server , ejecuta el siguiente comando:

sudo apt install dante-server

Es importante asegurarse de que Dante se añada al inicio. Para hacerlo, ejecuta el comando systemctl is-enabled danted

El resultado debería ser "habilitado", lo que significa que el servicio se iniciará automáticamente cuando se cargue el sistema.

Configuración de un servidor SOCKS

Para configurar el servidor Dante SOCKS, necesitas editar el archivo de configuracion /etc/danted.conf. Se recomienda primero eliminar el archivo de configuracion predeterminado y crear uno nuevo. Vamos a renombrar el archivo de configuracion predeterminado:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Ahora puedes proceder a crear nuestro archivo de configuración. Ábrelo usando un editor de texto:

sudo nano /etc/danted.conf

Nuestra configuración de trabajo se ve de la siguiente manera (simplemente cópialo y pégalo para ti mismo):

logoutput: stderr internal: ens3 port = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

En este archivo, es posible que necesites cambiar el nombre de la interfaz (en nuestro archivo es ens3), para ver las interfaces de red disponibles, usa el comando:

sudo ip addr list

Después de cambiar la configuración, para aplicar los nuevos ajustes, necesitas reiniciar el servicio con el comando:

sudo systemctl restart danted

El servidor Dante se utilizará para autenticar cuentas de usuario regulares de Linux. Es mejor crear un usuario SOCKS separado sin otros privilegios de sistema.

Creemos un usuario que utilizará nuestro servidor SOCKS, deneguemos el acceso a través de SSH y agréguelo al grupo proxy o al grupo especificado en el parámetro de configuración de Dante user.privileged.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

En el firewall, no olvides abrir el puerto 1080 para conexiones entrantes. Si estás utilizando ufw, ejecuta el comando:

sudo ufw allow 1080

Puedes verificar el estado del servicio usando systemctl status danted.service para asegurarte de que está funcionando correctamente.

Después de completar todos estos pasos, tu servidor proxy SOCKS5 Dante está listo para ser usado. Podrás conectarte a él desde otros dispositivos especificando la dirección IP de tu servidor, el puerto 1080 y las credenciales de usuario.

Comprobación de Proxy en Navegador Anti-detección

Ahora necesitamos conectar un proxy a un navegador antidetectado moderno con soporte SOCKS v5. El navegador antidetectado Undetectable es perfecto para nuestros propósitos.

Ve a la pestaña Proxy y completa los detalles. Haz clic en el botón de Verificar, verifica que la dirección IP se determine como alemana, ciudad de Frankfurt am Main.

No olvides conectar un proxy a tu perfil en el navegador anti-detección.

Ahora vamos a comprobar con servicios de terceros, vamos a tomar un par de populares, por ejemplo Whoer, Pixelscan. ¡Todo está genial!

Tu proxy económico y completamente controlado está listo para trabajar. ¡Buena suerte con tu trabajo!

Conclusión

Un proxy SOCKS de presupuesto en un VPS no es una solución universal para todos, pero para cierto rango de tareas, proporciona un equilibrio óptimo entre precio y funcionalidad. Si ya tienes un VPS en la ubicación requerida y no necesitas una infraestructura compleja con rotación de direcciones IP, Dante puede ser la herramienta que resuelva tus tareas sin costos adicionales.

Este artículo fue preparado por los expertos del equipo de DIEG.info, liderados por Dmitry Yakovenko, profesionales con años de experiencia en tecnologías de red y seguridad. Nuestro objetivo es compartir conocimientos que te ayudarán a resolver tareas de manera efectiva en el mundo dinámico de las tecnologías de la información modernas. ¡Nuestra misión es hacer lo complejo simple!