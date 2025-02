DNS: principios, historia y seguridad

Muchos usuarios no comprenden completamente qué es DNS, por qué este sistema es tan importante y cómo afecta a nuestro trabajo diario en la red. Creemos que entender los fundamentos de cómo funciona el DNS es un paso importante para comprender no solo los principios de funcionamiento de Internet, sino también cuestiones relacionadas con la seguridad y el anonimato en línea. La comprensión de estos aspectos es especialmente relevante en un momento en el que el número de amenazas cibernéticas y ataques dirigidos a interrumpir los servicios en red sigue creciendo constantemente.

DNS es la abreviatura de Sistema de Nombres de Dominio, lo que significa sistema de nombres de dominio en traducción. A primera vista, el concepto puede parecer bastante abstracto, pero prácticamente cada usuario de Internet se enfrenta a él a diario. Después de todo, gracias a DNS podemos ingresar en la barra de direcciones palabras familiares como google.com o yandex.ru, en lugar de tener que recordar complejas secuencias numéricas de direcciones IP.

Conceptos principales

Para comprender mejor este tema, vamos a empezar con los conceptos básicos.

Un nombre de dominio es una cadena fácil de leer que se utiliza para identificar un recurso en la red. Por ejemplo, el nombre de dominio example.com corresponde a una dirección IP específica, que es un identificador numérico de una computadora en la red.

Las direcciones IP pueden ser de dos tipos:

IPv4 - the classical system with four octets (for example, 192.168.0.1), and IPv6 - the more modern system, allowing to assign a much larger number of addresses thanks to the hexadecimal format.

Cómo surgió DNS

La historia del surgimiento de DNS está estrechamente ligada al desarrollo mismo de Internet. En los primeros años de existencia de la red, se utilizaba un sistema centralizado donde la lista de correspondencias entre nombres de dominio y direcciones IP se almacenaba en un único archivo grande. Sin embargo, con el aumento del número de dispositivos conectados a la red, quedó claro que este enfoque era bastante incómodo y no escalable.

Hacia la década de 1980, cuando Internet comenzó a desarrollarse rápidamente y a tomar impulso, la cantidad de información disponible aumentó significativamente, lo que llevó a la necesidad de crear un sistema más flexible y descentralizado para convertir los nombres de dominio en direcciones IP. Fue importante diseñar una estructura que pudiera funcionar de manera independiente, garantizando un acceso rápido y confiable a cualquier recurso en la red.

La primera aparición de DNS

El primer estándar que sentó las bases del sistema DNS moderno se documentó en RFC 1034 y RFC 1035. Estos documentos definieron la arquitectura y los protocolos en los que se basa el DNS moderno, y sirvieron como punto de partida para el desarrollo continuo del sistema.

Con el desarrollo de Internet, DNS ha experimentado muchos cambios y mejoras, surgiendo nuevas capacidades como la caché distribuida, balanceo de carga y mecanismos de protección contra ataques. Hoy en día, DNS es uno de los elementos clave de la infraestructura de Internet, garantizando un enrutamiento rápido y confiable de solicitudes en todo el mundo.

Cómo funciona el sistema DNS

Para comprender cómo funciona el DNS, es importante entender su arquitectura y los procesos subyacentes que sustentan la resolución de nombres de dominio.

Arquitectura DNS

DNS es un sistema jerárquico compuesto por varios niveles de servidores:

Servidores raíz: Son el nivel más alto de la jerarquía de DNS y se encargan de dirigir las solicitudes a los servidores de nivel superior.

Son el nivel más alto de la jerarquía de DNS y se encargan de dirigir las solicitudes a los servidores de nivel superior. Servidores TLD (servidores de dominios de nivel superior): Estos servidores gestionan los dominios de primer nivel, como .com, .ru, .net, y redirigen las solicitudes a los servidores autoritativos correspondientes.

Estos servidores gestionan los dominios de primer nivel, como .com, .ru, .net, y redirigen las solicitudes a los servidores autoritativos correspondientes. Servidores autoritativos: Almacenan información actualizada sobre los nombres de dominio y son responsables de la resolución final de los nombres de dominio en direcciones IP.

Además, hay una diferencia entre los servidores DNS locales y remotos. Los servidores locales, generalmente pertenecen a proveedores de Internet u organizaciones y se utilizan para acelerar el procesamiento de consultas mediante el almacenamiento en caché. Los servidores remotos pueden estar en cualquier parte del mundo y proporcionan niveles adicionales de distribución de carga.

Proceso de resolución de nombres de dominio

La resolución de nombres de dominio es un proceso escalonado que se puede dividir en varias etapas:

Solicitud del cliente: Cuando un usuario ingresa un nombre de dominio en el navegador, su dispositivo envía una solicitud al servidor DNS local. Retroalimentación de registros en caché: Si la información requerida ya está almacenada en la caché, el servidor devuelve instantáneamente la dirección IP correspondiente, lo que acelera significativamente el proceso. Solicitud a servidores raíz: Si la información no se encuentra en la caché, la solicitud se envía a los servidores raíz, que la redirigen a los servidores TLD. Solicitud a TLD y servidores DNS autorizados: En esta etapa, la solicitud se dirige a los servidores TLD correspondientes y luego a los servidores autorizados, donde se encuentra la información final sobre el dominio.

Después de que tu solicitud haya atravesado una cadena tan larga, la página que solicitaste aparecerá en tu pantalla.

Papel de la caché

La cache desempeña un papel clave en la aceleración del trabajo de DNS. Al almacenar los resultados de consultas anteriores, la caché permite reducir significativamente el tiempo de respuesta (y, por lo tanto, la velocidad de carga) y disminuir la carga en los servidores. Sin embargo, la caché puede causar problemas si los datos se vuelven obsoletos, lo cual es especialmente crítico en condiciones de recursos que cambian dinámicamente.

Tipos de registros DNS

En el sistema DNS se utilizan varios tipos de registros, cada uno de los cuales cumple su función:

Registro A: Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4.

Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv4. Registro AAAA: Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv6.

Asocia un nombre de dominio con una dirección IPv6. Registro CNAME: Permite especificar un alias para un dominio.

Permite especificar un alias para un dominio. Registro MX: Define los servidores de correo para un dominio.

Define los servidores de correo para un dominio. Registro TXT: Almacena información de texto, a menudo utilizada para verificación y seguridad.

Cada tipo de registro es importante para el correcto funcionamiento de la red y permite garantizar la precisa y rápida conversión de nombres de dominio a direcciones IP.

Seguridad en el sistema DNS

Al igual que cualquier otra tecnología, el DNS no está exento de amenazas y vulnerabilidades. Las interrupciones en el funcionamiento del DNS pueden tener consecuencias graves tanto para usuarios individuales como para empresas importantes.

Entre las vulnerabilidades DNS más conocidas se pueden destacar:

DNS Spoofing (suplantación de DNS): Es un ataque en el cual un atacante interviene intencionalmente en el proceso de resolución de nombres de dominio, sustituyendo las respuestas reales de DNS por respuestas falsas. Por lo general, esto se logra introduciendo paquetes de DNS falsos en la red antes de que el servidor legítimo pueda responder a la solicitud. Como resultado, cuando un usuario intenta acceder a un recurso específico, su dispositivo recibe una dirección IP incorrecta, lo que lleva a ser redirigido a un sitio web fraudulento. Este sitio puede parecer casi idéntico al original, lo que permite al atacante recopilar información confidencial, como nombres de usuario, contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Para combatir este tipo de ataques, se utilizan mecanismos de autenticación y firma digital de respuestas de DNS, sin embargo, sin una protección adecuada, el atacante puede fácilmente evadir las medidas de seguridad estándar.

Envenenamiento de Caché DNS: Es un mecanismo mediante el cual los ciberdelincuentes introducen registros maliciosos directamente en la caché del servidor DNS. Cuando el servidor guarda este registro falso, se vuelve accesible para todos los usuarios atendidos por dicho servidor. Aunque la solicitud inicial fue legítima, las consultas subsiguientes automáticamente obtienen información falsa, lo que lleva a redirigir a sitios web fraudulentos. Las consecuencias de este tipo de ataque pueden ser enormes, ya que afectan de inmediato a cientos o incluso miles de usuarios hasta que la caché se limpie o se modifique. El envenenamiento de caché suele utilizarse en combinación con otros ataques para potenciar el efecto general y crear períodos prolongados en los que los usuarios permanecen bajo amenaza.

Secuestro de BGP: Aunque este método no es directamente un ataque al DNS, afecta significativamente el funcionamiento correcto de los servidores DNS. El protocolo BGP (Border Gateway Protocol) es responsable de intercambiar información sobre rutas entre sistemas autónomos en Internet. En el secuestro de BGP, los atacantes modifican las rutas, redirigiendo el tráfico a través de sus nodos. Como resultado, las consultas DNS destinadas a servidores legítimos pueden caer en manos de los atacantes, lo que les permite interceptar, analizar o modificar datos. Este tipo de ataque puede causar interrupciones a gran escala en el funcionamiento de servicios y afectar la estabilidad de segmentos completos de la red, especialmente si se ven afectados servidores DNS críticamente importantes.

Ataques DDoS: Los ataques DDoS (Distributed Denial of Service) son un método de ataque distribuido en el que una gran cantidad de dispositivos, a menudo simplemente bots, envían solicitudes simultáneas a uno o varios servidores. El objetivo de este tipo de ataque es sobrecargar el servidor hasta el punto de que deje de responder a las solicitudes legítimas de los usuarios. Las consecuencias de un ataque DDoS pueden ser catastróficas: los servicios objetivo se vuelven inaccesibles, lo que resulta en pérdidas para los negocios y la interrupción de sistemas críticos de trabajo. A menudo, los ataques de este tipo pueden combinarse con otros métodos, como la falsificación de DNS, lo que los hace particularmente peligrosos y difíciles de abordar de manera oportuna.

Las consecuencias de tales ataques pueden ser muy devastadoras: los usuarios pueden perder acceso a los recursos necesarios, sus datos están en peligro, y la reputación de las empresas sufre. Especialmente vulnerables pueden resultar las instituciones financieras, las tiendas online y los servicios que proporcionan seguridad en internet, ya que todos ellos almacenan información sensible (información personal de la persona, sus documentos, cuentas bancarias, etc.), al caer en manos de delincuentes, esta información puede causar daño financiero, legal y a veces incluso físico.

Información histórica

Una de las mayores ataques a los servidores DNS fue el que ocurrió el 18 de agosto de 2023. En esa ocasión, Google Cloud CDN fue el objetivo de los hackers. Ese día se registró un récord de 398 millones de solicitudes por segundo. Este ataque no solo estableció un nuevo "anti récord", superando el indicador anterior en 7,5 veces, sino que también demostró la evolución de los métodos de los delincuentes, en particular el uso de la técnica Rapid Reset.

El método Rapid Reset consiste en restablecer y reanudar rápidamente las conexiones TCP, lo que permite a los atacantes generar una gran cantidad de solicitudes en un período de tiempo extremadamente corto. Gracias a este enfoque, los delincuentes pudieron crear tráfico equivalente al volumen de visitas a publicaciones en Wikipedia de todo septiembre del mismo año en tan solo 2 minutos. Esta eficiencia indica que los ataques DDoS modernos se están volviendo cada vez más sofisticados y capaces de eludir los sistemas de protección estándar incluso de gigantes como Google.

El incidente resaltó que incluso los sistemas CDN distribuidos, diseñados para absorber y minimizar los efectos de ataques masivos, pueden enfrentar problemas cuando el tráfico se genera a tal velocidad y escala. Este caso fue una señal importante para toda la comunidad de TI, recordando la necesidad de mejorar continuamente los mecanismos de protección, adaptar la infraestructura e implementar nuevas tecnologías para combatir tales amenazas.

¿Cómo protegerse?

Para aumentar la seguridad en Internet, los especialistas recomiendan utilizar tecnologías como DNSSEC, un mecanismo de firma digital de registros de DNS que ayuda a prevenir ataques de falsificación y envenenamiento de caché. Además, el uso de VPN proporciona un nivel adicional de protección al ocultar las direcciones IP reales y aumentar el anonimato en línea. También destacamos la importancia de utilizar herramientas especializadas, como el navegador indetectable: una solución que permite ocultar la información del navegador y proporcionar un nivel adicional de protección al trabajar a través de redes públicas.

El futuro de DNS

El futuro de DNS está ligado a la implementación de nuevas tecnologías y la mejora de los protocolos existentes, en un entorno de amenazas crecientes y una mayor carga en la infraestructura de internet.

Unas de las novedades más discutidas en los últimos años son DoH (DNS over HTTPS) y DoT (DNS over TLS).

Estas tecnologías proporcionan cifrado de las consultas DNS, lo que mejora significativamente el nivel de privacidad y seguridad de los datos:

DoH (DNS over HTTPS)- Encripta las consultas DNS utilizando el protocolo HTTPS, lo que permite proteger los datos de la interceptación y análisis. Una ventaja de este enfoque es la integración con los mecanismos de protección de HTTPS ya existentes.

DoT (DNS over TLS)- Al igual que DoH, DoT utiliza el cifrado a través de TLS (Transport Layer Security), proporcionando protección a las solicitudes y previniendo la interferencia de los atacantes.

En general, el vector de desarrollo de DNS en el futuro estará relacionado con

Fortalecimiento de las medidas de seguridad: Desarrollo de nuevos protocolos y métodos de protección para minimizar vulnerabilidades y reaccionar rápidamente ante ataques.

Buscando las últimas soluciones para escalar la infraestructura: Con el creciente número de dispositivos y volúmenes de datos, vamos a necesitar innovaciones que puedan garantizar un alto rendimiento y la resistencia a fallos de los servidores DNS.

Estas innovaciones se enfocan no solo en mejorar la seguridad, sino también en proporcionar anonimato en Internet para los usuarios, lo cual es especialmente importante en un entorno de constante aumento de las ciberamenazas. El uso de tecnologías de cifrado y sistemas distribuidos permite crear una infraestructura más sólida y segura, donde cada servidor DNS se convierte en un eslabón importante en la cadena de protección de datos.

Conclusion

Al concluir nuestra revisión, se puede afirmar con confianza que DNS es una tecnología fundamental que subyace al funcionamiento de Internet moderno.

Es importante recordar que, a pesar de los esfuerzos realizados tanto por grandes empresas como por organizaciones sin ánimo de lucro para mejorar la seguridad en internet, cada usuario debe tomar medidas adicionales para proteger sus datos. La aplicación de tecnologías modernas de cifrado, como DoH y DoT, ayudarán no solo a garantizar el funcionamiento estable de la red, sino también a preservar el anonimato en internet.

Esperamos que nuestra revisión haya ayudado a que entiendas mejor qué es DNS, cómo funciona y por qué su seguridad es tan importante en el mundo moderno. Te animamos a prestar más atención a la protección de tus datos personales, recordando que descargar un navegador anti-detector y usar conexiones proxy son pasos importantes para garantizar un funcionamiento confiable y la protección de la información.