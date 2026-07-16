2026年のCoinListマルチアカウント：ルール、リスク、コンプライアンスに準拠したアカウント管理

複数のCoinListアカウントを管理することは、CoinListプラットフォームで最初の注目度の高いトークンセールが開始されて以来、暗号資産業界で最も議論されてきた戦略の一つです。このガイドでは、ルール、検出システム、実際のリスク、そして正当なワークフローにおけるアンチディテクトブラウザの位置付けについて解説します。

CoinListでのマルチアカウントは、同社の利用規約によって明示的に禁止されており、マネーロンダリング防止法および本人確認に関する厳格なルールによって規制されています。トークンセールは、不正操作を防止するために厳格な本人確認のもとで監視されており、複数のアカウントを使用するとCoinListでアカウントを禁止される可能性があります。CoinListは、すべての取引を一つの認証済みアカウントから管理することを推奨しており、ボットやアンチディテクトツールの使用はCoinListの規約に違反し、アカウントが停止される可能性があります。この記事は、教育およびリスク認識のみを目的としています。

CoinListは現在、トークンセールやその他のオンチェーンオファリングに重点を置いており、資産はユーザーが管理するノンカストディアルウォレットに送付されます。CoinList Pro、中央集権型取引、ステーキングは旧プラットフォームに属しており、ステーキングおよび関連するオンチェーン収益サービスは2025年11月30日までに終了しました。2020年から2022年にかけてのトークンセールブームでは、一部のユーザーが重複アカウントを運用して割り当てを受ける可能性を高めようとしました。CoinListは、不正なアカウントを特定するため、デバイス、ブラウザ、IPアドレス、メールアドレスの正当性、ボットのような活動、異常な行動を分析していることを公表しています。

Undetectable.ioは、CoinListのルール違反を推奨していません。さまざまなセットアップを比較するトレーダーは、制限の少ないプラットフォームでのワークフロー管理方法を決定する前に、マルチアカウント向けのブラウザ代替サービスを確認することがあります。マルチアカウントの主なリスクは次のとおりです。

アカウントの永久停止または閉鎖

コンプライアンス審査中の取引のブロック、資金の凍結、アクセスの遅延

適用される条件で認められている場合の割り当ての取り消し、または今後のオファリングからの除外

偽造書類、盗まれた身元情報、制裁回避、マネーロンダリング、その他の不正行為が関係する場合の法的責任

CoinListのマルチアカウント環境とは、複数の身元またはデバイスを使用し、トークンセール、トークン配布、暗号資産取引に参加するため、CoinListプラットフォーム上で複数の個別アカウントを意図的に作成して使用することを意味します。複数のアカウントは、CoinListのポリシー上、不当な優位性を得るための違反行為とみなされる可能性があります。

二つの異なるシナリオがあります。

一人のユーザーが、重複したKYCプロフィールを使用してキューや割り当てルールを回避しようとする場合。

認可された組織または代理人が、それぞれのユーザーの同意、CoinListの規約、該当するオファリングのルール、およびCoinListが要求する追加のオンボーディング要件または書面による契約に従い、複数の実在するユーザーのアカウントにアクセスする場合。

マルチアカウントは通常、次のような場面で試みられます。

トークンセールのキューおよび割り当てメカニズムで、一部のユーザーが当選確率を上げるために多数の重複プロフィールを作成する

CoinListウォレットのアクティビティに関連付けられたエアドロップや報酬プログラム

アカウント数が多いほど数量限定トークンを取得できる可能性が高くなるため、新しいトークンが大手取引所に上場する前の早期アクセス

プラットフォームを通じて提供されるステーキングプログラムやさまざまなサービス

「CoinListマルチアカウント」という言葉は、Filecoin（2017年）、Flow（2020年）、Archway／Neon（2023年）などの大規模セールの際に、暗号資産フォーラムやTelegramグループで広まりました。各トークン化資産のオファリングでは、数万人のユーザーが限られた割り当てをめぐって競争していました。

トレーダーがトークンセールでCoinListのマルチアカウントを試した理由

CoinListは2017年に設立され、サンフランシスコを拠点としています。当初はAmalgamated Token Services Incからスピンオフした企業として設立され、その後、同社名は変更されました。CoinListは、供給量が限定された構造化セール、登録期間、ランダムなキュー順位、厳格なKYCに基づくアカウントごとの上限を通じて、新しい暗号資産トークンへの早期アクセスを提供したため、急速に暗号資産プロジェクトの主要なローンチパッドとなりました。

マルチアカウント戦略を促進した歴史的背景は次のとおりです。

**2017–2021年：**CoinListは、Solana、Casper、Flowなどのプロジェクトで大規模なトークンセールを開催しました。これらのトークンの一部は、その後、販売価格と比較して非常に高いリターンを記録し、後続のローンチに対する需要を高めました。この期間、CoinListは中央集権型取引サービスも運営していましたが、現在は廃止された旧プラットフォームの一部となっています。

2022–2023年：市場は冷え込みましたが、ArchwayやNeon Labsなど、評価額が数億米ドルに達するトークンプロジェクトへの強い需要は続きました。

一つのアカウントは、セールのキューにおける一回のチャンスを意味していたため、ユーザーは当選確率を高めるために多数の「枠」を作成したくなりました。一部のユーザーは、異なるトランシェ、ロックアップ期間、購入枠など、複数の販売オプションに同時参加するため、複数アカウントに資金を分散させていました。期待された利点は、より多くのトークン割り当てと、各資産クラスで10倍から100倍のリターンを得られる可能性でしたが、多くの人が過小評価していた重大なコンプライアンスリスクとアカウント禁止リスクを伴っていました。

画像には、暗いトレーディングデスクの上に金色の暗号資産コインが散らばり、背景にはノートパソコンが見えます。デジタル資産や暗号資産取引に焦点を当てた場面であり、トークンセールへの参加や複数のCoinListアカウントを管理する雰囲気を表しています。

CoinListは、Amalgamated Token Services Inc.およびその子会社によって運営されています。現在の規約では、CoinListはトークンセールやその他のオンチェーン商品向けに、インフラストラクチャ、コンプライアンス審査、参加資格確認ワークフロー、オンボーディング、配布支援を提供するテクノロジープラットフォームと説明されています。CoinListは、銀行、ブローカーディーラー、取引所、カストディアン、資金移動業者、決済処理業者ではないと明記しています。同社の利用規約には、複数のアカウントを検討するすべてのユーザーに影響する明確な制限が記載されています。

主な義務と制限は次のとおりです。

CoinListは、ユーザーが特定のサービスにアクセスしたり、トークンセールに参加したりする前に、本人確認を要求する場合があります。個人ユーザーの場合、現在の確認プロセスには、氏名、居住情報、生年月日、自撮り写真と生体確認、政府発行の身分証明書、職業が含まれる場合があります。ユーザーの管轄区域や該当するオファリングによっては、追加情報が必要になることがあります。

登録には、KYCおよびAMLのコンプライアンスチェックが含まれます。各アカウントは、真正な身元情報を使用して個別にKYC確認を完了する必要があります。KYCコンプライアンスでは、それぞれの個人アカウントに対して個別の確認が必要です。

サービス、管轄区域、オファリングによっては、氏名、居住住所、生年月日、政府発行の身分証明書、自撮り写真と生体確認、職業、住所証明、税務情報、電話番号、資金源を証明する書類の提出を求められる場合があります。

CoinListは、詐欺、禁止された使用、ポリシー違反を理由として、CoinListアカウントの利用を拒否、停止、終了するかどうかを独自の裁量で判断します。CoinListは、割り当て、参加資格、プロモーションの制限を回避するために開設されたアカウントを含め、同社の管理措置を回避していると判断したアカウントを停止、制限、閉鎖できます。CoinListは、そのような判断に使用される基準が非公開のままとなる可能性があると述べています。

CoinListは、法律の適用によって移転が行われる場合を除き、CoinListアカウントの購入を含め、アカウントへのアクセス権やアカウント上の権利を第三者へ譲渡することを禁止しています。

CoinListの規約に従わなかった場合、永久的なアカウント禁止やデジタル資産の凍結を含め、取引やアクセスに重大な影響が生じる可能性があります。

トークンセール、トークン配布、オンチェーン資本市場商品は、法的に機微な分野です。CoinListは、米国銀行秘密法、マネーロンダリング防止要件、OFAC制裁、その他の管轄区域における適用法を遵守する必要があります。重複アカウントの作成は、CoinListの規約に違反する可能性があります。偽造書類、盗まれた身元情報、借用した身元情報、その他の虚偽情報を使用することも重大な法的リスクにつながり、法律、法的手続き、政府機関からの要請により必要となった場合、情報が開示される可能性があります。同社が2024年に公開したシビル攻撃防止に関するブログ記事では、不正なアカウントクラスターを検出するための積極的な取り組みが説明されています。

CoinListのような現代の暗号資産プラットフォームは、複数アカウントを特定するために多層的な検出方法を使用しています。あらゆるセットアップを試す前に、プライバシーを重視するユーザーは、アンチディテクトブラウザとAmIUnique.orgなどのツールを使用し、自分のフィンガープリントの一意性を確認することがあります。主な要素を分かりやすく説明します。

個人ユーザーは、自撮り写真の提出、生体確認、政府発行の身分証明書の提出を求められる場合があります。確認時間は、管轄区域、オファリング、提出書類、追加審査が必要かどうかによって異なります。CoinListは、7～10営業日という一律の確認期間を公表していません。

2023年以降、CoinListは自動リスクスコアリングを強化しています。シークレットウィンドウ、安価なVPN、Cookieの削除といった単純な方法では不十分です。プラットフォームは、IPだけでなくデバイスレベルおよび行動上のシグナルも組み合わせた永続的なフィンガープリンティングを使用してプロフィールを関連付け、ユーザーとプラットフォームの健全性を保護しています。

画像には、暗い画面上でスキャンされる青く光るデジタルフィンガープリントが表示されており、高度な本人確認とデジタル資産のセキュリティ対策を象徴しています。このビジュアルは、暗号資産業界における二要素認証とKYC確認の重要性を表し、ユーザーの保護と適用法の遵守を示しています。

CoinListユーザーが禁止される一般的なマルチアカウントのミス

以下は、検出やアカウント禁止につながる最も一般的な運用上のミスです。これらのパターンを理解することは、異なるクライアントのアカウントを合法的に管理する人や、同様のリスクが存在するRedditなどのコミュニティでマルチアカウント戦略を調査する人にとっても重要です。

一般的なデバイスおよびネットワーク上のミス：

一台のコンピューター上の同じ通常のブラウザプロフィールから3～4個のアカウントへログインする

複数のKYCプロフィールで、同じモバイルデバイス、Wi-Fiネットワーク、IPアドレスを再利用する

すべてのアカウントで一つのCoinListウォレットの出金先アドレス、または同じ外部ウォレットの入金先アドレスを共有する

数百人の他のユーザーが共有している安価な公共VPNやデータセンタープロキシを使用する

具体的な失敗パターン：

一つのアカウントでKYCを完了した直後に、似た自撮り写真や重複する身分証明書番号など、ほぼ同一のデータを使用して二つ目のアカウントを確認しようとする

トークンセール中に短期間で多数のアカウントを作成すると不審に見える可能性がありますが、CoinListは自動的な措置を発動する固定の数値基準を公開していません

セール終了直後に複数のアカウントから一つの外部ウォレットアドレスへトークンを集約する

クラスターがフラグ付けされると、CoinListは次の措置を取る可能性があります。

関連するアカウントを停止、制限、閉鎖する

規約に基づく措置を実施している間、取引をブロックしたり資金を凍結したりする

追加確認やコンプライアンス審査を要求する

複数のアカウントを作成すると、アカウント停止や資金の損失などのリスクが生じます。各アカウントには、一意の身元情報と個別の環境が必要です。これらのパターンを理解することで、家族やクライアントなど、他のユーザーのアカウントを管理する人は、正当な活動に対するセキュリティ対策を発動させる可能性のある偶発的な関連付けを避けられます。

Undetectable.ioは、広告ネットワーク、ソーシャルメディア、マーケットプレイス、エアドロップキャンペーンなど、さまざまなプラットフォームで多数のアカウントを運用する専門家向けのアンチディテクトブラウザです。CoinListのルールを回避するために特別に設計されたものではなく、正当なマルチアカウントワークフローにセッション分離とフィンガープリント管理を提供するものです。

主な機能は次のとおりです。

ランダム化されたパラメータではなく、実際のデバイス設定を使用し、それぞれ異なるフィンガープリントを持つ数百または数千の固有ブラウザプロフィールを作成

デフォルトでプロフィールをローカルに保存し、機密データを外部サーバーではなく自分のコンピューター上に保持

各プロフィールに統合されたプロキシ管理機能を提供し、モバイルプロキシと住宅用プロキシに対応。ユーザーは最適なプロキシサービスを比較し、安定性と信頼性の高いIPを選択可能

プロフィールをウォームアップし、通常の閲覧履歴があるように見せるCookieロボット

チームやSaaSワークフロー向けのAPIおよび自動化ツール

Dolphin{anty}などのツールも一台のデバイスから複数アカウントを管理できますが、Undetectable.ioは、すべての有料プランでローカルプロフィールを無制限に作成でき、ローカルデータを完全に管理できる点で異なります。機密性の高いプラットフォームでアカウントの信頼性を高めるため、モバイルプロキシが推奨されます。

それぞれ独自のCoinListアカウントを持つ複数の認証済みユーザーを合法的に管理する代理店や暗号資産ファンドに対して、Undetectable.ioは次の点で役立ちます。

セッションを技術的に分離し、Cookieやフィンガープリントの混在を防止する

プロキシを通じて、複数のISP、国、モバイルネットワークに接続を分散する

Undetectable.ioを使用して他人になりすましたり、KYCを偽造したり、取引所の規約に違反したりすることは倫理的な利用に反し、適用法に基づき違法となる可能性があります。

このセクションは、それぞれ独自のCoinListアカウントを持つ複数のクライアントに正当にサービスを提供し、偶発的な関連付けを減らしたい代理店やチームを対象としています。CoinListは、ユーザーが特定のサービスにアクセスしたりオファリングに参加したりする前に、KYC確認を要求する場合があります。確認には、自撮り写真、生体確認、政府発行の身分証明書が含まれる可能性がありますが、処理時間は状況によって異なります。技術的なセッション分離は、CoinListの認可や規約の遵守に代わるものではありません。

推奨される構成：

クライアント一人につき、固有のフィンガープリントを持つ一つの専用Undetectable.ioプロフィール

各プロフィールを個別の高品質プロキシに関連付ける。理想的には、クライアントの書類および居住住所と同じ国のモバイルIPまたは住宅用IP

同じプロフィールから複数のCoinListアカウントへ同時にログインしない

デバイスおよびネットワークの衛生管理：

通常の個人用ブラウザやモバイルアプリからクライアントのCoinListアカウントへログインしない

セッションの混在を防ぐため、どのプロキシとプロフィールをどのクライアントに割り当てたかを記録する

クライアントが複数のプロフィール間でログイン情報を共有しないようにする

実際の例：

すべての身分証明書、自撮り写真、法的責任は、CoinListアカウントの実際の所有者に帰属しなければなりません。代理店の役割は運用管理であり、身元情報の作成ではありません。

画像には、机に座って作業に集中する人物が描かれ、複数のモニターには暗号資産プロジェクトやデジタル資産に関連するさまざまなブラウザウィンドウが表示されています。この環境は、複数のCoinListアカウントを管理し、トークンセールの本人確認を行っている可能性のある多忙な作業環境を表しています。

CoinListのように強力なセキュリティ対策を備えたプラットフォームでは、プロキシ選びが非常に重要です。不適切な種類のIPからCoinListへアクセスすると、即座にフラグ付けされる可能性があります。

業務用のPlainProxiesなど、信頼性の高い選択肢を含むプロキシの主な原則：

モバイルプロキシと住宅用プロキシは実際のユーザーの接続に近く、レート制限を受ける可能性が低い

データセンターIPや一般向けVPNのIPは、共有ブロックリストに掲載されていることが多いため、頻繁にフラグ付けされる

具体的なガイダンス：

数十個のアカウントで一つのプロキシを共有するのではなく、CoinListユーザー一人につき、静的または低速でローテーションする高品質プロキシを一つ使用する

地理的不一致によるリスクスコアを避けるため、プロキシの位置情報である国と地域を、ユーザーのKYCデータおよび申告住所と一致させる

頻繁で不自然なIP変更を避ける。ログイン中やトークンセールへの参加中に30秒ごとにローテーションすることは、安定した接続よりも不審に見える

Undetectable.ioでは次のことが可能です。

複雑さよりも一貫性が重要です。KYC書類と同じ国にある同一の住宅用IPから常に接続し、安定したフィンガープリントパラメータを持つプロフィールは、セッションごとに異なるデータセンターを切り替えるプロフィールよりもはるかに正当性が高く見えます。

CoinListは、AMLおよび制裁に関する厳格な義務を負う規制対象プラットフォームです。ユーザーは正確な本人情報を提供し、KYC審査を受け、CoinList上の匿名性にはマネーロンダリング防止法や米国の規制による厳格な制限があることを理解する必要があります。

Undetectable.ioが保護できるものと保護できないもの：

ウェブ全体におけるブラウザフィンガープリンティングによる追跡から保護し、異なる作業環境やクライアントセッションを分離する

実際の書類や自撮り写真を提出した後、KYCプロバイダーに対して身元を隠すことはできない

CoinListプラットフォーム上のFace ID、生体認証、書類確認を回避することはできない

ユーザーは次のことを行う必要があります。

CoinListのプライバシーポリシーおよび米国、EEA、CCPA向けの通知を読み、データがどのように保存・処理されるかを理解する

偽の身元情報、合成ID、購入したKYCデータを使用しない。このような行為は、単なるプラットフォームのアカウント禁止を超える重大な法的結果につながる

CoinListはアカウント保護のために二要素認証を提供しており、同社の主張によると、これまでハッキングされたことはありません。プラットフォームはさまざまな暗号資産を保管できる無料ウォレットを提供し、ユーザーはCoinListで資産をステーキングすることで報酬を得られます。資金を送金する準備ができたら、アカウント内の出金ボタンをクリックします。

CoinListは、現在提供しているすべてのサービスに共通する一律の手数料表を公開していません。手数料は、オファリング、管轄区域、ユーザーの種類、統合方法、ウォレットプロバイダー、ブロックチェーンネットワークによって異なる可能性があります。0.5%の取引手数料、CoinList Proの取引手数料、固定BTC出金手数料、銀行送金手数料は、旧中央集権型プラットフォームに関連するものであり、CoinListの現在の共通手数料体系として提示すべきではありません。

チーム向けの運用上の保護対策：

第三者のアカウントを管理する際は、内部文書と契約書を維持する

Undetectable.ioプロフィール内でも、CoinListのログイン情報を保護するため、ハードウェアセキュリティキーと強力な二要素認証を使用する

デバイス承認または新規ログイン確認のメールでCoinListから提供されたリンクを速やかに開く

CoinListのマルチアカウントは、高いROIを実現したトークンセールとランダムキューの仕組みによって広まりましたが、現在はアカウント禁止や法的責任に関する高いリスクを伴います。CoinListの現在のサービスは、トークンセールやその他のオンチェーンオファリングに重点を置いており、資産はユーザーが管理するノンカストディアルウォレットに送付されます。旧中央集権型取引およびステーキング商品は段階的に終了しました。CoinListは、割り当て、参加資格、プロモーションの制限を回避するために開設されたアカウントを含め、管理措置を回避する目的で使用されたアカウントを制限または閉鎖できます。企業と個人には同一の執行基準が適用されます。

Undetectable.ioは、プライバシー、自動化、複数アカウントの利用を認めているプラットフォーム上での正当なアカウント管理のために設計されています。CoinListに関しては、認証済みクライアントを管理するチームや代理店など、実在する規約準拠ユーザーのセッションを安全に整理・分離するためにのみ使用し、偽の身元情報を作成したり規約に違反したりする目的で使用すべきではありません。CoinList上の各プロジェクトには参加ルールがあり、各国には暗号資産やデジタル資産に関する独自の適用法があります。

多数のウェブアカウントを管理し、匿名性やアンチディテクションを重視する場合は、Undetectable.ioの無料プランから始めるか、Undetectable.ioの料金プランを詳しく確認し、まず機密性の低いプラットフォームでプロフィール作成、プロキシ管理、Cookieロボットをテストできます。CoinListなど規制対象の暗号資産サービスでマルチアカウント戦略を使用する前に、必ず現地法およびプラットフォームの規約を確認してください。