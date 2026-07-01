MCP と LM Studio による Undetectable の無料 AI 自動化

ブラウザプロセスの AI 自動化は、徐々に市場の標準になりつつあります。しかし、ここには深刻な問題があります。アカウントファームの拡大やワークフローの拡張に伴い、API トークンの請求額（OpenAI であれ Anthropic であれ）は幾何級数的に増加します。自動化の経済性が利益を食いつぶし始めます。

解決策は明らかです — LM Studio のようなアプリケーションを通じてローカル LLM（Large Language Models）を使用することです。当社の内蔵 MCP サーバーにより、Undetectable ブラウザにはあらゆる AI モデルを接続できます。

私たちは、あなたの antidetect を任意のオープンなローカルニューラルネットワークに無料で接続するための完成済みツールを提供します。トークン請求も、複雑なコードも、外部サーバーもありません — 純粋な節約とプロセスの完全なコントロールだけです。

LM Studio と MCP サーバーの仕組み

これがどれほど効果的なのかを理解するために、プロセスの技術的な基盤を簡単な言葉で見ていきましょう。

LM Studio: これは、オープンな AI モデル（Llama、Mistral など）をローカルで実行するための環境です。このプログラムを使えば、数回クリックするだけで、本格的な LLM を自分のコンピューター上に展開できます。

これは、オープンな AI モデル（Llama、Mistral など）をローカルで実行するための環境です。このプログラムを使えば、数回クリックするだけで、本格的な LLM を自分のコンピューター上に展開できます。 MCP サーバー: 当社の接続リンクです。通信プロトコルを標準化し、ローカルニューラルネットワークのテキスト上の意図を、Undetectable プロファイル内の具体的なアクション（意味のあるクリック、自然なスクロール、テキスト入力など）に変換します。

重要なポイント — 制限はハードウェアだけです: モデルは完全にローカルで動作するため、自動化の品質と複雑さは、あなたの PC の計算能力だけに依存します。強力なビデオカードがあれば、複雑な推論ロジックを持つ重いモデルを実行できます。同時に、基本的な構成でも、日常的なタスク向けの軽量 LLM には十分対応できます。最大の利点は — リクエスト数に一切制限がないことです。

Zero-Code: スクリプト時代の終わり

長い間、ブラウザ自動化は、Python の深い知識、Selenium や Puppeteer の操作、さらに壊れやすいスクリプトの継続的なメンテナンスを必要とする、高度な開発者向けの領域だと考えられてきました。

今では、このプロセスは完全に視覚化されています。LM Studio の分かりやすいグラフィカルインターフェースと、Undetectable に内蔵されたプロトコルサポートにより、すべての設定はソフトウェアのインストールと必要なローカルポートの指定だけに簡素化されます。コードを一行も書かずに、高レベルの自動化を手に入れられます。

実用的な活用例

この組み合わせの可能性は、あなたの想像力によってのみ制限されます。AI 自動化が役立つ実際のタスクを見てみましょう：

スマートな farming と warm-up: AI はもはやタイマーでクリックするだけではありません。実際のユーザーの行動を模倣します。コンテンツを確認し、サイト間を自然に移動し、高品質な Cookie を蓄積します。これにより、あらゆる不正対策システムに対するアカウントの trust が大幅に向上します。

AI はもはやタイマーでクリックするだけではありません。実際のユーザーの行動を模倣します。コンテンツを確認し、サイト間を自然に移動し、高品質な Cookie を蓄積します。これにより、あらゆる不正対策システムに対するアカウントの trust が大幅に向上します。 SMM の完全自動化: ソーシャルネットワークでの作業を、複雑かつ途切れないサイクルとして構築します。たとえば、Instagram への完全自動投稿を実現できます。AI は MCP サーバーを通じて自分でアカウントにログインし、キャプションを生成し、メディアのアップロードを管理し、ボット検出アルゴリズムを回避しながらコンテンツを公開します。

ソーシャルネットワークでの作業を、複雑かつ途切れないサイクルとして構築します。たとえば、Instagram への完全自動投稿を実現できます。AI は MCP サーバーを通じて自分でアカウントにログインし、キャプションを生成し、メディアのアップロードを管理し、ボット検出アルゴリズムを回避しながらコンテンツを公開します。 インテリジェント parsing: 対象リソースからリアルタイムでデータを収集、構造化し、深く分析します。個別のサイトごとにカスタム parser の作成を依頼する必要はもうありません。

対象リソースからリアルタイムでデータを収集、構造化し、深く分析します。個別のサイトごとにカスタム parser の作成を依頼する必要はもうありません。 広告アカウントの監視とレポート収集: ニューラルネットワークにあなたのプロファイルを巡回させ、広告アカウントの残高を確認させることができます。AI は自分でアカウントをクリックして回り、データを収集し、すぐに使えるテキスト要約を書いてくれます：どのアカウントにいくら資金が残っていて、どこで予算の補充が必要か。

Undetectable ブラウザを LMstudio と統合する方法

実践に移りましょう。この組み合わせは、わずか数分で設定できます。

ステップ 1. LM Studio と Undetectable ブラウザをダウンロードします

公式サイトから LM Studio と Undetectable ブラウザ をダウンロードしてください。

ステップ 2. LMstudio で必要な LLM モデルを選択します

アプリケーションをダウンロードしてインストールした後、必要な AI モデルを選択してダウンロードします。

ステップ 3. MCP サーバーを接続します

LM studio アプリケーションで “chat” タブを開きます。次に、右側のパネルで “Integrations” セクションを開きます。その後、“Install” – “Edit MCP Json” ボタンをクリックします。開いたタブに MCP サーバーのデータ を入力します。インストールを完了するには “Save” をクリックします

MCP サーバーが正常に追加されると、右側のサイドバーに表示されます。

サーバーを起動するには、ボタンを横にスワイプして有効にします。次に、自動化中に特定のアクションを実行する許可を与えます。

サーバーのインストール後、LMstudio と Undetectable ブラウザを再起動してください。

ステップ 4. AI モデルを PC 上でローカルに起動します

LMstudio で AI モデルを起動するには、画面上部の “select model to load” をクリックし、次に必要な LLM を選択し、その後 “Load model” ボタンをクリックします

ステップ 5. テスト起動で組み合わせの動作を確認します

LLM が有効化された後、自動化を実行してみましょう。新しいチャットでニューラルネットワークにプロンプトを与え、自動化を観察します。

テスト自動化は成功しました！

重要：この自動化は例として示されたものです。複雑で多段階の自動化を実行したい場合は、より発達した思考力を持つ、さらに複雑なモデルをテストしてください。

結論

MCP サーバーを通じた Undetectable とローカル AI モデルの統合は、ゲームのルールを変えます。外部の有料 API から独立し、運用コストをゼロに抑え、完全な機密性を維持できます — あなたのデータの 1 バイトたりとも他人のサーバーへ送られることはありません。これらすべてを、最大限の検出対策とともに実現できます。

日常業務をあなたのハードウェアの力に任せる時です。Undetectable の最新バージョンをダウンロードし、LM Studio をインストールして、今日から最初の無料 AI 自動化を始めましょう。