ウェブサイトからデータを効率的にスクレイピングするための最良ガイド

データスクレイピングは、ウェブスクレイピングまたはウェブデータ抽出とも呼ばれ、情報を手作業でコピーする代わりに、ソフトウェアを使用してウェブサイトからデータを自動的に抽出するプロセスです。ウェブスクレイパーはウェブページにアクセスし、その HTML を読み取り、必要なフィールドを抽出して、csv ファイルや JSON などの構造化データ形式にすべてを保存します。数百万件のデータポイントを短時間で抽出し、整理されていないインターネット上のコンテンツを、分析可能なクリーンなデータセットへ変換できます。

2024～2026 年には、こうした用途があらゆる場所で見られます。不動産情報を追跡して価格を監視する、e commerce ウェブサイトからデータを取得して競合他社の価格を比較する、市場調査のために SaaS 機能マトリックスを収集する、リード獲得のために B2B ディレクトリからデータを収集する、といった用途です。企業がテキストデータをウェブ上に公開している場合、誰かがすでにそれをスクレイピングしている可能性があります。

Undetectable.io はサイバーセキュリティとプライバシー分野で事業を展開しており、ウェブスクレイピングツールを直接販売するのではなく、アンチディテクトと複数アカウント管理に重点を置いています。それでも、同社のアンチディテクトブラウザはデータ収集ワークフローと組み合わせて頻繁に利用されています。これは、スクレイパーが日常的に直面するフィンガープリント、プロキシ、プロファイルの問題を解決できるためです。

この記事は、初心者および中級者向けに、ウェブサイトからデータをスクレイピングする方法を解説する実践的なガイドです。ノーコードとプログラミングの両方の方法、法律上および倫理上の境界、アンチボット対策、そして信頼性を維持しながら規模を拡大する方法について学びます。

ウェブスクレイピングは特定のガイドラインのもとで合法ですが、何をしても許されるわけではありません。1 ページでもスクレイピングを始める前に、適用される法律、利用規約、プライバシー規制を理解する必要があります。

「一般公開されているデータ」という言葉は、情報を産業規模で自由に抽出できることを自動的に意味するものではありません。多くのサイトでは robots.txt ファイル、リクエスト数の制限、利用規約を公開しており、その多くは 2023 年から 2025 年の間に更新され、自動アクセスを制限しています。スクレイピング時にコンプライアンスを確保するためには、サイトの robots.txt ファイルを尊重することが重要です。ウェブサイトの利用規約に違反すると、停止要求書や訴訟などの法的措置を受ける可能性があります。

リスクの高い行為の例：

許可なくログイン後の領域からデータをスクレイピングする

同意なしに営業目的で個人のメールアドレスや電話番号を収集する

ペイウォールを回避する、または明確な「スクレイピング禁止」条項を無視する

許可なく著作権法の対象となるデータを収集する

米国では、Computer Fraud and Abuse Act が許可されていないスクレイピングに適用される場合があります。hiQ Labs v. LinkedIn の裁判において、第 9 巡回区控訴裁判所は、一般公開されている LinkedIn プロフィールへのアクセスは、CFAA における「無許可」アクセスには該当しない可能性が高いと判断しました。ただし、この判決は、すべての公開データのスクレイピングが合法であると認めたものではなく、契約、プライバシー、著作権、データの不正利用に関連するその他の法的請求が適用される可能性は依然として残っています。

Facebook v. Power Ventures の裁判では、第 9 巡回区控訴裁判所が 2016 年、Facebook が明示的に許可を撤回した後もパスワードで保護されたシステムへのアクセスを継続した場合、CFAA に違反する可能性があると判断しました。この事件は、認証済みアクセスと停止要求通知に関するものであり、一般公開されている Facebook ページを単純にスクレイピングしただけの事件ではありません。

EU では、一般公開されている個人データも引き続き GDPR の対象となります。組織は、同意、正当な利益、契約上の必要性、または第 6 条に基づくその他の根拠など、適切な法的根拠に基づいてデータを処理する必要があります。また、透明性、目的制限、データ最小化、データ主体の権利に関する要件にも従う必要があります。ウェブスクレイピングはウェブサイトの利用規約に違反する可能性があるため、開始前に必ず確認してください。

実践的なベストプラクティス：

リクエスト頻度を制限し、ランダムな遅延を追加する

適切な場合は robots.txt を尊重する

明確な法的根拠がない限り、機密性の高い個人データを避ける

コンプライアンスと監査のために、データソース（URL、タイムスタンプ、スキーマ）を記録する

Undetectable.io は、ウェブサイトのルールへの違反を推奨していません。その役割は、プライバシー保護、フィンガープリント管理、マーケティング調査、QA テスト、広告検証などの合法的な用途における複数アカウント管理を支援することです。

ウェブスクレイピングは一般的に、ページをダウンロードし、HTML を解析し、必要なフィールドを抽出し、値をクリーンアップして、構造化データとして保存するという標準的なステップに従います。一般的なウェブスクレイピングのワークフローでは、リクエストの送信、HTML の解析、データの抽出を、数百または数千の URL に対して繰り返します。

主な構成要素は 2 つあります。ウェブクローラー（または spider）は URL を検出して巡回します。たとえば、オンライン家電ショップのカテゴリーページにあるすべてのリンクの urls を収集できます。その後、スクレイパーが各 URL を開き、html を解析し、css セレクターや XPath などのロケーターを使用して、タイトル、価格、画像などの特定要素を探します。

基本的な技術手順は次のとおりです。スクリプトが対象ウェブサイトへ http リクエスト（GET）を送信します。サーバーは CSS と javascript への参照を含む HTML を返します。DOM パーサーを使用して目的のデータを見つけ、値を正規化およびクリーンアップした後、csv ファイル、データベース、または google sheets にエクスポートします。効果的なウェブスクレイピングのプロセスには、対象サーバーへの HTTP リクエスト送信が含まれ、抽出されたデータは通常、保存および分析のためにクリーンアップされ、構造化されます。抽出データを構造化形式で保存すると、分析が容易になります。

重要な違いとして、静的サイトでは最初の HTML レスポンスにすべてのコンテンツが含まれていますが、動的サイトでは JavaScript と AJAX リクエストを介してデータが読み込まれます。後者では、抽出前にコンテンツをレンダリングするために、実際のブラウザ、Playwright、Selenium、またはアンチディテクトブラウザのプロファイルなどの自動化ツールが必要になります。

一般的な用途には、市場調査（検索エンジンやカテゴリーページから競合他社の価格をスクレイピング）、不動産情報（不動産ポータルから住所、価格、面積を抽出）、リード獲得（公開ディレクトリから企業名、役職、ウェブサイト URL を収集）などがあります。

人物が机に座り、複数のブラウザタブとスプレッドシートアプリケーションが表示されたノートパソコンに集中しています。ウェブスクレイピングまたはデータ抽出作業を行っている可能性があります。画面にはさまざまなウェブページとデータ収集ツールが表示されており、分析や市場調査のために構造化データを収集していることがわかります。

最初の判断は簡単です。ブラウザ上でクリック操作をしたいのか、それともコードを書くことに抵抗がないのか、という点です。ユーザーの経験に応じて、ウェブスクレイピングはプログラミングまたはノーコードソリューションを使用して実行でき、どちらの方法でもデータを効果的にスクレイピングできます。

ノーコード / ローコードツールには、ポイントアンドクリック式のブラウザ拡張機能やクラウドプラットフォームが含まれます。一般的なワークフローは、ページを開き、繰り返し表示される要素（商品名など）をクリックし、パターンを定義して、複数ページで実行した後にエクスポートするというものです。ノーコードスクレイピングツールは、プログラミングスキルを持たないユーザーの間でますます人気が高まっています。ノーコードツールを使用すれば、プログラミングなしでデータをスクレイピングできます。Web Scraper は CSV、XLSX、JSON 形式でデータをエクスポートできます。Data Miner は 60,000 件を超えるデータ抽出ルールを提供しています。これらは単発のデータ収集、小規模プロジェクト、非開発者に最適です。

**メリット：**コーディング不要、素早く設定可能、CSV エクスポート機能を内蔵

**デメリット：**複雑なログインフロー、リクエスト制限、HTML 構造が頻繁に変わるサイトに対する制御が限定的

独自のスクレイパーを開発する場合、Python や JavaScript などのプログラミング言語を使用します。Python の BeautifulSoup ライブラリはウェブスクレイピングで人気があり、初心者にも適しています。Scrapy は高度なウェブスクレイピングと大規模データセット向けのオープンソースフレームワークです。beautiful soup や Scrapy などのツールは、Python によるウェブスクレイピングで一般的に利用されています。Selenium と Playwright は、JavaScript を多用するウェブサイトから動的コンテンツをスクレイピングするために使用されます。

**メリット：**柔軟性が高く、認証、カスタムローテーションロジック、api の利用、大規模パイプラインに対応可能

**デメリット：**プログラミング知識が必要、ウェブサイト変更時の保守、DevOps の追加負担

Undetectable.io は、どちらの方法でもブラウザレイヤーとして利用でき、ウェブサイトが高度なボット検出やフィンガープリントチェックを導入している場合に、フィンガープリント保護と複数アカウントのテストを提供します。これらのワークフローをデスクトップで実行するには、Undetectable をダウンロードできます。

ステップバイステップ：シンプルなウェブサイトを CSV ファイルへスクレイピングする方法

具体的な例を見てみましょう。各ツールの名前、カテゴリー、URL が掲載された公開ページ「Top 100 SaaS Tools」をスクレイピングするとします。対象データを特定するには、コードを 1 行も書く前に、必要な情報を定義して URL を収集する必要があります。

ステップ 1 — ページを調査する。 ブラウザの開発者ツール（Chrome または Firefox）を開き、要素を右クリックして「検証」を選択します。テーブル行、リスト項目、div カードなどの繰り返しパターンを探します。css セレクターまたは属性を記録します。たとえば、名前には .tool-card > h2、カテゴリーには .tool-card .category、URL には .tool-card a を使用します。このプロセスは、ノーコードツールを使用する場合もスクリプトを書く場合も同じです。

ステップ 2 — ツールを選ぶ。 ノーコードの場合は、信頼できるスクレイピング拡張機能をインストールし、ページを開いて、繰り返される要素をクリックしてパターンを定義します。コードを使用する場合は、短い Python スクリプトを作成します。requests を使用して URL を取得し、BeautifulSoup で HTML を解析して、各 .tool-card を繰り返し処理し、それぞれのフィールドから .text と .get('href') を取得します。

ステップ 3 — 抽出してクリーンアップする。 各フィールドのテキストを抽出し、余分な空白を削除し、数値を変換し（例：「1,234,567」→ 1234567）、形式を統一します。欠損フィールドを適切に処理し、1 件の壊れたエントリによって処理全体が停止しないようにしてください。

ステップ 4 — エクスポートする。 各レコードを列（「name, category, url」）に割り当て、UTF-8 エンコーディングの csv ファイルとして保存します。出力結果を google sheets やその他のスプレッドシートツールですぐに利用できるよう、ヘッダー行を含めます。

CSV と一緒に元の HTML も保存してください。後でレイアウト変更によりセレクターが機能しなくなった場合でも、サイトを再度スクレイピングせずに、保存したファイルを再解析できます。

シンプルな 1 ページのみのスクレイピングで十分なケースはほとんどありません。実際のプロジェクトの多くでは、検索エンジン、フィルタリング、複数の結果ページを扱います。

ページネーションの処理。 「次へ」リンクや、?page=2、?page=3 のような予測可能な URL パターンを検出します。次へボタンがなくなるか、HTTP 404 レスポンスが返されるまでページを巡回します。ページサイズと全体の項目数制限を把握し、データ収集を合理的な範囲内に保ちます。多くのウェブサイトは、スクレイピングよりも安定した API を提供しています。複雑なページネーションロジックを作成する前に、開発者ツールの network タブで非公開の API エンドポイントを確認してください。

検索フォームの背後にあるデータのスクレイピング。 たとえば、「ベルリンの 2 ベッドルームアパートメント」を検索する場合、フォームを模倣した POST または GET リクエストを送信するか、ブラウザ自動化を使用してフォームへの入力と送信を繰り返します。network タブを確認して、フォームが実際に送信している内容を把握してください。

JavaScript および AJAX コンテンツ。 無限スクロールや「さらに読み込む」ボタンは、さまざまなサイトで利用されています。動的サイトのスクレイピングでは JavaScript の実行に対応する必要があります。Playwright や Puppeteer などの headless ブラウザは、ネットワークリクエストの完了を待ってから、完全にレンダリングされた HTML を抽出できます。Next.js サイトの NEXT_DATA など、埋め込み JSON ブロック内にデータが存在する場合もあります。これらを直接解析すれば、ページ全体をレンダリングするよりも高速かつ簡潔です。

Frame と iFrame。 一部のコンテンツは埋め込み frame 内に存在します。スクレイパーはコンテキストを切り替えるか、frame のソース URL に直接リクエストを送信する必要があります。ウェブスクレイピングにおける一般的な課題には、CAPTCHA やページレイアウトの変更への対応があるため、すべてのステップで耐障害性を確保してください。ウェブサイトのレイアウト変更によってスクレイピングに問題が発生する場合があり、セレクターを定期的に更新する必要があります。

画像には、開発者ツールを開いたウェブブラウザが表示されており、特に network タブには複数の API 呼び出しと HTML 要素が表示されています。このインターフェースはウェブスクレイピングに欠かせないもので、ユーザーはデータを抽出し、ウェブページから送信される HTTP リクエストを監視できます。

多くのウェブサイトは、自動スクレイピングを防ぐためにボット検出システムを使用しています。2025 年までに、大手サイトでは複数の防御レイヤーが組み合わされています。具体的には、リクエスト数制限（429/503 レスポンス）、CAPTCHA と「人間ですか？」という確認、データセンター IP 範囲をブロックする IP 評価データベース、そして Canvas、WebGL、フォント、ハードウェアを複数セッションにわたって関連付けるブラウザフィンガープリントです。2026 年の調査では、調査対象サイトの約 37% が Cloudflare のボット保護だけを使用していることが判明しました。

自動スクレイピングにより、ウェブサイトから IP アドレスをブロックされる場合があります。プロキシ管理はスクレイピングにおける一般的な技術課題であるため、安定性と地域カバレッジを確保するには、信頼できる高匿名プロキシサービスを選択することが重要です。以下は、法律および倫理の範囲内で利用できる実践的な対策です。

ランダムな遅延 と人間に近いブラウジングパターン（クリック間隔を変え、自然にスクロールする）

と人間に近いブラウジングパターン（クリック間隔を変え、自然にスクロールする） データセンター IP の代わりに信頼できるプロバイダーの 住宅用またはモバイルプロキシをローテーション し、定期的に BrowserLeaks.com で IP、DNS、フィンガープリントの漏洩を確認する

し、定期的に BrowserLeaks.com で IP、DNS、フィンガープリントの漏洩を確認する 同時実行数を制限 し、対象インフラを尊重する。数百件の並列リクエストでサイトに負荷をかけない

し、対象インフラを尊重する。数百件の並列リクエストでサイトに負荷をかけない User-Agent、Accept-Language、Referer などのヘッダーを変更し、実際のブラウザパターンに合わせる

Undetectable.io などのアンチディテクトブラウザは、フィンガープリント層を重点的に処理します。各プロファイルには、user agent、タイムゾーン、画面解像度、フォントなどを含む、固有で現実的なブラウザフィンガープリントが設定されます。そのため、対象ウェブサイトには通常のユーザーのように見えます。ローカルプロファイルを使用することで、機密データがデバイス外へ送信されるのを防げます。Cookies Botを使用してプロファイルを事前にウォームアップすると、自動化が開始される前に、長期間利用されている実在ユーザーのようなプロファイルを構築できます。

このようなツールを使用しても、利用規約を無視する権利が得られるわけではありません。その目的は、合法的なユーザーがキャンペーン、QA テスト、または合理的な規模のデータ収集を実施する際に、誤検出や不要なブロックを回避できるようにすることです。

ウェブスクレイピングの実際の用途を示す 3 つの簡単な例を紹介します。

例 1 — 不動産情報。 不動産データのスクレイピングは、物件価値の評価や市場動向の追跡に役立ちます。抽出するフィールドには、物件 ID、住所、価格、寝室数、面積、掲載日、エージェントの URL などがあります。毎日スクレイピングしてスナップショットを比較することで、ロンドン、ベルリン、ニューヨークなどの都市における価格動向や空室率を推定できます。ある事例では、企業が複数のポータルから英国の 400 万件の物件情報をスクレイピングし、価格履歴や EPC 評価を含む 34 個の構造化フィールドを追跡しました。

例 2 — 競合他社の市場調査。 価格インテリジェンスはウェブスクレイピングの主要用途の 1 つです。SaaS 競合企業の商品カタログや価格ページをスクレイピングし、特定の月に価格表へ追加された新機能を追跡します（「機能 X は 2025 年 3 月に追加された」など）。ウェブスクレイピングは市場調査と競合他社の監視に役立ちます。スクレイピングしたデータを社内分析と組み合わせることで、製品ロードマップやポジショニングの判断に活用できます。ウェブスクレイピングはブランドモニタリングや評判管理にも役立ちます。レビューサイトやソーシャルメディアでの言及を監視できます。

例 3 — リード獲得。 公開企業ディレクトリやイベント参加者一覧からウェブデータを抽出することで、リード獲得を改善できます。企業名、役職、LinkedIn URL、ウェブサイトを抽出します。禁止されている場合は、個人の非公開メールアドレスなどの連絡先情報をスクレイピングしないでください。オンラインサービスの利用規約や現地のプライバシー法に準拠したアウトリーチワークフローでのみ使用してください。

これらのデータは最終的に csv ファイルまたは google sheets に保存され、フィルタリング、評価、CRM ツールへのインポートに利用されます。Undetectable.io のユーザーであるアフィリエイトマーケター、e コマース販売者、ソーシャルメディアマネージャーは、複数アカウントのプロファイルとスクレイピングしたデータセットを組み合わせ、複数のウェブサイトでさまざまな広告、ランディングページ、オファーを安全にテストすることがあります。

画像には不動産市場データのダッシュボードが表示されており、価格動向グラフと物件情報カードが掲載されています。この視覚的な表現は、市場調査および分析用の構造化データを収集するうえで、データ抽出とウェブスクレイピングツールが重要であることを示しています。

ウェブスクレイピングの本当の価値は、一度限りのエクスポートではなく、信頼性が高く繰り返し実行できる場合に生まれます。スクレイパーを他のデータパイプラインと同様に管理してください。

自動化パターン。 cron ジョブ、タスクスケジューラー、CI パイプラインを使用して、スクレイパーを毎時、毎日、または毎週実行します。結果はスプレッドシートだけでなく、データベースやデータウェアハウス（PostgreSQL、BigQuery、Snowflake）に保存します。これにより、時間のかかる手動エクスポートを、常に最新の大規模データセットへ変換できます。

監視とデータ品質。 欠損フィールド、不自然な増減、重複レコードを確認するチェックを追加します。HTTP ステータスコードとエラー率を記録し、ブロックを示す 403/429 コードが繰り返された場合にアラートを出すよう設定します。効果的なウェブスクレイピングのワークフローを維持するには、サイトの変更を監視する必要があります。HTML のわずかな更新でも、一晩でセレクターが機能しなくなる可能性があります。

バージョン管理。 スクレイパーコードをバージョン管理システム（Git）で管理し、セレクターや解析ロジックを更新した際には変更履歴を記録します。ウェブサイトのリニューアル後に解析エラーをデバッグできるよう、HTML スナップショットを保存してください。

Undetectable.io が規模拡大を支援する方法。 無制限のローカルプロファイルと APIにより、チームはスクレイピングタスクや市場ごとに異なるプロファイルを割り当てられます。主要な cookies やセッションを複数の端末間で同期しながら、それぞれのワークロードでフィンガープリントを明確に分離できます。これにより企業は、プロファイルの衝突や検出率の急増を回避しながら、複数地域でウェブデータ収集を拡大できます。また、さまざまな規模のチーム向けに用意された Undetectable.io の料金プランから選択できます。

セキュリティ、プライバシー、Undetectable.io の責任ある利用

設計の悪いスクレイパーは、認証情報を漏洩させたり、IP を公開したり、ユーザーのプライバシーを侵害したりする可能性があります。セキュリティを優先した設計は必須です。

セキュリティのベストプラクティス：

パスワードや api キーをスクリプト内に直接保存しない。環境変数またはシークレット管理ツールを使用する

常に HTTPS を使用し、証明書を検証し、通信を記録する可能性がある不明な第三者プロキシ業者を避ける

認証情報を定期的に変更し、アクセスログを監査する

プライバシー保護策：

必要がない限り、完全なセッション cookies を記録しない

特にユーザー生成コンテンツや識別子が含まれる場合は、可能な限りデータを匿名化または仮名化する

データ保持期間を制限し、分析に本当に必要なデータだけを保存する

Undetectable.io のアーキテクチャは、これらの原則に沿っています。ローカルプロファイルを使用することで、スクレイピングに関連するブラウザデータはデフォルトで共有クラウドインフラではなく、ユーザーのデバイス上に保存されます。必要に応じてチームはプライベートクラウドストレージを利用できますが、プロジェクト間の管理と分離を維持できます。

Undetectable.io は、広告テスト、トラフィックアービトラージ、QA、データサイエンス研究などの合法的な業務における匿名性、複数アカウント管理、アンチディテクトを目的として設計されています。この記事では、不正なスクレイピング、credential stuffing、利用規約に違反する行為を明確に推奨していません。大規模なウェブデータ収集プロジェクトを設計する際は、必ず自社の法律顧問や社内コンプライアンスチームに相談してください。

ウェブサイトからデータを効果的にスクレイピングする方法を簡潔にまとめると、次のようになります。

法律上および倫理上の境界を理解する — 利用規約を確認し、robots.txt を尊重し、コンピューター詐欺に関する法律を把握する シンプルな方法から始める — HTML を調査し、1 ページを CSV にスクレイピングする 徐々に複雑な処理へ進む — 検索、ページネーション、JavaScript でレンダリングされるコンテンツに対応する アンチボット対策を計画する — IP 戦略、プロキシ、フィンガープリントを管理する 長期的な信頼性を確保するために、スクレイピングパイプラインを自動化、監視、保護する

生データのスクレイピングは最初のステップにすぎません。本当の価値は分析によって生まれます。価格インテリジェンスダッシュボード、市場調査レポート、営業ワークフローと統合されたリードリスト、過去にスクレイピングしたデータをもとに作成された不動産モデルや金融モデルなどです。

堅牢なウェブスクレイピングの方法と Undetectable.io のようなツールを組み合わせることで、複数のブラウザ ID、高い匿名性、繰り返し実行可能な自動化が必要な専門家は、より安全かつ安定して業務を進められます。2025～2026 年の AI モデルが大規模で高品質なデータセットへの依存を強めるにつれて、責任あるウェブデータ収集は、さらに重要な競争スキルとなるでしょう。まず 1 ページから始め、価値を確認してから規模を拡大してください。