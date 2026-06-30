Cloakerly - クロークサービスのレビュー

Cloakerlyについて

Cloakerly は、クラウドベースのトラフィックフィルタリングプラットフォームであり、広告主がトラフィックの質を向上させ、マーケティングキャンペーンを望まない訪問者から守るのに役立ちます。

高度なAI技術を使用して、プラットフォームはすべてのクリックをリアルタイムで分析し、ボット、クローラー、VPN、プロキシ、その他の低品質なトラフィックソースを特定します。

主な特徴

スマートトラフィックフィルタリング

Cloakerlyは、AI、デバイスフィンガープリンティング、IPインテリジェンスを組み合わせて、高精度で不審なトラフィックを検出およびフィルタリングします。

リアルタイム分析

訪問者のアクティビティ、トラフィックの質、キャンペーンのパフォーマンスを、詳細なレポートを含む使いやすいダッシュボードを通じて監視します。

簡単な統合

このプラットフォームは、複雑な設定要件なしに、ウェブサイト、ランディングページ、および広告キャンペーンと迅速に統合できます。

デジタル広告主には、トラフィックの質を維持し、データに基づいた意思決定を行うための信頼できるツールが必要です。Cloakerlyは、ビジネスが広告費の無駄を減らし、訪問者の行動に関するより良い洞察を得て、全体的なキャンペーン効率を向上させるのを支援します。

スケーラブルなクラウドインフラストラクチャと高度な検出技術を備えたCloakerlyは、世界中のアフィリエイトマーケター、メディアバイヤー、代理店、パフォーマンスマーケティングチームから信頼されています。

詳細は Cloakerly.com をご覧ください。