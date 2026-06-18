LokiProxy - プロキシサービスレビュー

ベストレジデンシャルプロキシプロバイダー 2026 - LokiProxy

LokiProxy は、190 以上の国と地域にわたる 3,500 万以上の実際の住宅用 IP を提供するグローバルな住宅用プロキシ サービスプロバイダーです。

eコマースストアの管理、ソーシャルメディアアカウントの運営、または自動化タスクのために、LokiProxyは99.9%までの高い接続成功率とミリ秒単位の応答時間を提供します。

回転式住宅プロキシ:

$0.48/GBという低価格で提供されているこれらのプロキシは、自動IPローテーションをサポートしており、ウェブスクレイピング、データ収集、頻繁なIP変更が必要なその他のシナリオに最適です。

モバイルプロキシ:

$1.3/GBから始まるこれらのプロキシは、実際のモバイルネットワークから調達されており、高い同時実行リクエストをサポートし、信頼性のある3G/4G/5G環境をカバーして、優れた成功率を提供します。

静的リジデンシャルプロキシ:

初回利用者にはたった$1.99から提供され、ソーシャルメディアアカウントやeコマースストアなどの長時間セッションに適した安定した高純度のIPを提供します。

無制限プロキシ：

1日あたり58ドルから、1時間あたり12ドルでのテストが可能です。高トラフィックユーザー向けに設計されたこれらのプロキシは、帯域幅の懸念を解消し、特定の国でのカスタマイズをサポートするため、長期間の安定した接続に最適です。

短期IPプラン：

$0.02/IPから始まり、国、州、都市レベルでの正確なジオターゲティングをサポートしています。これらのプロキシはIPごとに無制限のトラフィックが可能で、クライアントツールを通じて柔軟にアクセスできるため、高い位置精度を必要とするタスクに適しています。

価格の面では、LokiProxyは通常、市場平均より約30%低く、コスト効率とパフォーマンスの間で強力なバランスを実現しています。

無料トライアル利用可能

CDKey配布による柔軟な再販

35M以上の実在する住宅用IPプール

国、地域、ASNによるターゲティング

最大99.8%のIP純度

無制限の同時セッション

0.5秒未満の応答時間で安定した接続

高品質なIPリソース、安定した接続性、競争力のある価格設定により、LokiProxyはユーザーが複雑で動的なネットワーク環境でより効率的で信頼性の高い運用を可能にします。

ネットワークパフォーマンスに高い要求を持つ企業にとって、適切なプロキシサービスを選択することが成果に直接影響を与える可能性があります。LokiProxyはパフォーマンスと信頼性の両方で優先すべきソリューションとして際立っています。